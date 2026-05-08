Deportes Tolima está en el top cuatro de los equipos con más posesión en la Copa Libertadores: este es su promedio

Deportes Tolima venció por goleada a Nacional de Uruguay en la cuarta fecha de la Copa Libertadores - crédito ESPN

Deportes Tolima se metió entre los gigantes del continente en un apartado estadístico dominado históricamente por los clubes brasileños. El conjunto dirigido por Lucas González es actualmente el segundo equipo con mayor promedio de posesión de balón en toda la Copa Libertadores con un 63,8 %, solo por detrás de Fluminense, que registra 64,5%.

Además, supera en este ranking a potencias sudamericanas como Palmeiras y Corinthians, ambos con 61,5%. Pero ahí no termina el dato: Tolima también aparece como el cuarto equipo con más pases acertados por partido, con un promedio de 400, únicamente superado por Corinthians (412), Palmeiras (411) y Fluminense (494). En medio de estadísticas normalmente monopolizadas por equipos brasileños, el cuadro colombiano se abrió espacio con autoridad.

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Tolima debutó con un empate 0-0 frente a Universitario de Deportes, un resultado discreto que dejó sensaciones encontradas entre los aficionados. Luego sufrió una dura caída 3-1 frente a Nacional en territorio uruguayo, encuentro en el que todavía se cuestionaba la solidez del proyecto de Lucas González.

Este es el onceno titular habitual de Lucas Gonzáles y el Deportes Tolima - crédito Deportes Tolima

Sin embargo, el despertar llegó justo a tiempo. Tolima reaccionó con contundencia y empezó a mostrar el estilo de juego que hoy lo tiene liderando varios apartados estadísticos en la Libertadores. Primero goleó 3-0 a Coquimbo Unido y posteriormente se tomó revancha contra Nacional con una victoria 2-0 que confirmó la evolución futbolística del equipo.

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Ese triunfo no solo significó tres puntos vitales, sino también el liderato del grupo B. Con cuatro partidos disputados, el cuadro tolimense llegó a siete unidades y quedó en la cima de la zona con diferencia de gol positiva de +4. Detrás aparecen Coquimbo Unido, Universitario de Deportes y Nacional, todos con cuatro puntos, aunque con distintas diferencias de gol.

Tolima llegó a siete puntos en la Copa Libertadores y se acerca a los octavos de final, tras cuatro jornadas - crédito Deportes Tolima

Tabla de posiciones del grupo para el Deportes Tolima en Copa Libertadores

Tolima | 4 PJ - 7 puntos (+4) Coquimbo Unido | 3 PJ - 4 puntos (-1) Universitario de Deportes | 3 PJ - 4 puntos (0) Nacional | 4 PJ - 4 puntos (-3)

La estadística toma aún más valor cuando se compara con los equipos que aparecen alrededor suyo. Fluminense, Palmeiras y Corinthians son clubes con plantillas multimillonarias, estructuras consolidadas y amplia experiencia internacional. Que Tolima figure en ese grupo evidencia un crecimiento futbolístico notable y posiciona al equipo como una de las sorpresas más interesantes de la presente Libertadores.

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Además, los 400 pases acertados por partido reflejan precisión y elaboración en salida. Tolima no apuesta únicamente al contragolpe o al juego directo; por el contrario, intenta construir desde el fondo y sostener el control del balón durante largos tramos de los encuentros. Esa propuesta ha sido respaldada por resultados y hoy ilusiona a la hinchada vinotinto con una posible clasificación a la siguiente ronda.

Tolima venció 3-0 a Coquimbo Unido en Ibagué y se metió nuevamente en la pelea por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 - crédito @cdtolima/X

Lo que viene para el Deportes Tolima

El próximo gran desafío será el duelo ante Coquimbo Unido en Chile, programado para el martes 19 de mayo a las 5:00 p.m. Un triunfo en condición de visitante dejaría a Tolima muy cerca de asegurar su presencia en los octavos de final de la Copa Libertadores, objetivo que hace algunos meses parecía lejano.

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Mientras tanto, el equipo también mantiene vivo su sueño a nivel local. Antes del compromiso internacional, deberá afrontar la serie de cuartos de final de la Liga BetPlay frente a Deportivo Pasto. La llave comenzará en Ibagué y terminará en el estadio Libertad de Pasto, en una eliminatoria que podría consolidar al conjunto pijao como uno de los equipos más sólidos del semestre en Colombia.

El gran presente deportivo también se ha traducido en beneficios económicos. Gracias a la victoria contra Nacional, Deportes Tolima aseguró 340.000 dólares en premios entregados por la Conmebol, cifra que supera los mil millones de pesos colombianos. Un ingreso importante para un club que sigue compitiendo frente a instituciones con presupuestos mucho más elevados.

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