Lina Tejeiro confesó que necesitó ayuda psicológica al terminar su relación con Andy Rivera

Lina Tejeiro reveló que requirió ayuda psicológica para superar a Andy Rivera. Foto: Instagram @linatejeiro y @andyrivera

Sin lugar a dudas, una de las relaciones que más siguieron los internautas fue la de Lina Tejeiro junto a Andy Rivera, a tal punto de llegar a convertirse en una de las parejas más queridas y quienes se robaban los titulares de la prensa rosa en Colombia. Pero en el momento en que dieron por terminada su relación, los seguidores de cada uno lamentaron el hecho, por lo que durante años fueron objeto de deseo para una reconciliación.

Luego de una década de noviazgo y más de cinco años en los que los rumores de una reconciliación se hacían más fuertes, fue hace algunos meses en los que Lina Tejeiro confirmó a través de una entrevista en su cuenta de YouTube que si bien, intentaron darse una nueva oportunidad, las cosas no funcionaron por lo que finalmente decidieron dejar de intentarlo y tomar distancia.

Mientras tanto, Andy Rivera nunca se ha pronunciado al respecto, pero si ha lanzado algunas pullas hacia la actriz en diferentes lanzamientos de sus canciones; tal cual lo hizo en una presentación en la que dio un adelanto de un sencillo en el que dejó claro que se arrepentía de no haber dado todo de sí para avanzar con la reconciliación.

“Mi gente tiremos esta no la he lanzado, me da sustico, se llama ‘Te perdí’. ¿Vamos a hacerlo o qué? Esta me da más sustico, pero vamos a tirar un pedacito cortico”, dijo el cantante al público asistente a su concierto, mientras pedía a sus músicos que organizaran todo para estrenar el corto fragmento musical.

En medio de toda esta situación sentimental que vivieron los artistas, recientemente Lina Tejeiro participó en una entrevista con el periodista Omar Vásquez con su personaje Diva Rebeca, conversación en la que la llanera confesó que había necesitado de ayuda psicológica tras terminar su relación con el intérprete de Fuego.

Además, habló con la periodista sobre los motivos de su ruptura y de la nueva relación que sostiene con el influenciador y cantante, Juan Duque. La pregunta inicial fue respecto a si en la actualidad, existe la presencia de algún fantasma de relaciones pasadas, a lo que la llanera dijo que necesitó de ayuda profesional para superar la ‘tusa’.

“Lo manejé como lo manejé, o sea no fue fácil. Yo tuve que ir a terapia porque llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos y en algún momento había que darle fin”, respondió la actriz. A lo que le preguntó el periodista: “¿Por qué?”.

Allí Tejeiro agregó: “… Porque nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos por X o Y motivo”, a lo que agregó que su relación con el reguetonero terminó por la falta de interés, el tema de comprometerse más con la relación, el tiempo y otras razones de las que no dio detalles.

Y agregó que fue después de ese momento en el que debió asistir a terapia con el psicólogo: “Las agendas de trabajo de cada uno y un montón de cosas que impedían que realmente estuviéramos juntos y eso generaba mucho dolor. ¿Para qué seguir insistiendo?”.

Finalmente, Lina Tejeiro reconoció que el tema de su relación con Andy Rivera tenía que sanarlo, por lo que considera que cada persona que pasa por nuestras vidas deja una cicatriz que con el tiempo, hay que buscar ayuda para recomponerse como ser humano.

“A veces hay que sanar solas, a veces con amigos y otras veces es imposible hacerlo de todas las maneras, por lo que hay que buscar ayuda profesional externa”, concluyó Tejeiro.

