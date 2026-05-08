Consejo de Estado suspendió provisionalmente la designación del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Echavarría

El Consejo de Estado determinó que Guillermo Andrés Echavarría Gil no cumplió con el requisito de experiencia requerida para ser rector de la universidad - crédito @unipopularcesar/IG

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad electoral presentada por el ciudadano José Rafael Sierra Lafaurie contra el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar nombró a Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector para el periodo 2026-2030, y suspendió provisionalmente sus efectos.

“DECLARAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS de la elección del señor Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar, período 2026-2030, la cual está contenida en el Acuerdo 011 del 9 de marzo del 2026, expedido por el consejo superior de dicho ente educativo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”, resolvió el máximo juez de la administración pública.

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La decisión responde a una posible irregularidad en el cumplimiento de los requisitos estatutarios para acceder al cargo. Echa

varría Gil no habría cumplido con la experiencia mínima exigida en educación superior al momento de hacer la inscripción para el proceso de selección.

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El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad electoral contra el Acuerdo 011 del 9 de marzo del 2026, por medio del cual el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar designó al señor Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de esa institución educativa- crédito Colprensa

En la valoración realizada por el Consejo de Estado se verificó que, cuando llevó a cabo dicha inscripción, que se efectuó el 26 de noviembre de 2025, Echavarría Gil presentó una certificación laboral firmada por la Universidad Popular del Cesar, que acredita únicamente “4 años, 10 meses y 26 días de experiencia docente” en la institución. Este dato representa casi dos meses menos que los cinco años mínimos de experiencia que se establecen en los estatutos universitarios.

“Sin desconocer que el señor Guillermo Andrés Echavarría Gil se encontraba efectivamente vinculado con la Universidad Popular del Cesar en el segundo semestre del año 2025, lo cierto es que esta Sección encuentra, de manera preliminar y sin que constituya prejuzgamiento, que dicho período no fue laborado completo, en tanto la fecha de inscripción fue anterior a su vencimiento, razón por la cual, al momento de dicha actuación por parte del aquí accionado, no acreditó la experiencia académica requerida de 5 años conforme lo exige el artículo 3º del Acuerdo 036 de 2004″, precisó el Consejo de Estado en su decisión.

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Según expuso el máximo juez de la administración pública, el postulante buscó sumar experiencia adicional mediante actividades desarrolladas en 2020 en la entidad Uparsistem S.A.S. Sin embargo, esta no puede ser válida, debido a que, bajo la Ley 1064 de 2006, la institución está definida como un centro de formación para el trabajo y el desarrollo humano, categoría que no tiene autorización para ofrecer programas de educación superior, según se establece en el numeral 3.2 del Decreto 4904 del 2009, compilado por el artículo 2.6.4.2 Decreto 1075 del 2015.

“La Sala encuentra que le asiste razón al demandante al señalar que no es procedente tener en cuenta la labor desempeñada por el señor Guillermo Andrés Echavarría Gil en Uparsistem S.A.S, dado que la norma estatutaria que regula los requisitos para el acceso al cargo de rector de la Universidad Popular del Cesar es expresa y clara al requerir que la experiencia académica, no inferior a cinco años, debe ser en educación superior”, detalló.

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En consecuencia, el Consejo de Estado adoptó una medida cautelar y determinó que los efectos del acto administrativo que designó como rector a Echavarría Gil estarán suspendidos hasta que culmine el estudio del caso.

La presencia de Juliana Guerrero en la posesión del rector

El nombramiento de Echavarría Gil ya había acaparado los titulares de la prensa, pero no por aspectos relacionados con el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo. Hubo críticas centradas en el acto de posesión que se llevó a cabo el 27 de abril de 2026; en el evento estuvo presente Juliana Guerrero, como delegada del presidente de la República, Gustavo Petro.

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Juliana Guerrero estuvo como delegada del presidente Petro en la posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar - crédito @jguerrero112/Instagram

La joven es investigada por la presunta utilización de títulos universitarios falsos y se le imputaron cargos por el delito de fraude procesal. Presuntamente, Guerrero habría recibido sus títulos como contadora pública y tecnóloga de Gestión Contable y Tributaria de manera irregular. Con estos, al parecer, esperaba convertirse en viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad.