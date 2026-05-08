Colombia

Consultorio médico en Drogas La Rebaja genera dudas legales: Secretaría de Salud de Zipaquirá admitió que desconoce su operación

El caso fue divulgado por un exconcejal, quien pidió la intervención de autoridades sanitarias para verificar la legalidad del servicio y sus condiciones de funcionamiento

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El pronunciamiento fue emitido en el marco de un derecho de petición que solicitaba verificar la legalidad, habilitación y condiciones de funcionamiento del servicio de salud - crédito Visuales IA
El pronunciamiento fue emitido en el marco de un derecho de petición que solicitaba verificar la legalidad, habilitación y condiciones de funcionamiento del servicio de salud - crédito Visuales IA

La Secretaría de Salud de Zipaquirá reconoció en un documento oficial que no tiene claridad sobre el funcionamiento de un consultorio médico ubicado dentro de una sede de Drogas La Rebaja, específicamente en la CRA 10 # 7B-08 del municipio de Zipaquirá, según una respuesta a un derecho de petición difundido públicamente por el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, que pidió verificar la legalidad, habilitación y condiciones de operación del servicio.

La entidad municipal trasladó parte de las solicitudes a autoridades departamentales y nacionales, al señalar que no cuenta con información completa sobre el modelo de atención implementado en ese punto, mientras anunció que realizará una visita de inspección sanitaria.

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El pronunciamiento oficial se conoce en un contexto en el que el funcionamiento de establecimientos de la cadena Drogas La Rebaja ha sido objeto de transformación y anuncios gubernamentales recientes sobre su uso como puntos de atención en salud, lo que ha generado solicitudes de verificación sobre la habilitación de servicios médicos en algunos de sus locales.

Petición y respuesta oficial de la Secretaría de Salud

La administración municipal indicó que no tiene certeza sobre el prestador responsable del servicio ni sobre su registro en el sistema REPS - crédito @juanmartinbc/X
La administración municipal indicó que no tiene certeza sobre el prestador responsable del servicio ni sobre su registro en el sistema REPS - crédito @juanmartinbc/X

La petición incluía requerimientos sobre la apertura formal de sede, cambios de domicilio o novedades registradas en el sistema oficial, así como verificar la existencia del distintivo de habilitación visible al público, conforme a la normativa sanitaria vigente.

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Otro de los puntos solicitaba información sobre posibles visitas de inspección realizadas por autoridades de salud, así como la verificación de condiciones locativas relacionadas con bioseguridad, manejo de residuos, señalización, accesibilidad, privacidad de pacientes y separación funcional del espacio.

Adicionalmente, se pidió determinar si la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana tenía relación directa con la prestación del servicio o si existía tercerización no reportada a las autoridades sanitarias.

En la respuesta de la Secretaría de Salud de Zipaquirá, se indica de manera textual que “la Secretaría de Salud de Zipaquirá reconoció que NO tiene claridad sobre cómo opera el consultorio médico dentro de Drogas La Rebaja CRA 10 # 7B-08“.

Traslado de competencia y verificación en terreno

En el documento oficial se informa que la solicitud fue trasladada a la Secretaría de Salud de Cundinamarca y a otras entidades competentes para su verificación - crédito @juanmartinbc/X
En el documento oficial se informa que la solicitud fue trasladada a la Secretaría de Salud de Cundinamarca y a otras entidades competentes para su verificación - crédito @juanmartinbc/X

La Secretaría de Salud de Zipaquirá también explicó que, según la normativa vigente, el municipio tiene funciones de vigilancia y control sanitario sobre factores de riesgo en su jurisdicción, mientras que el registro y habilitación de prestadores de servicios de salud es competencia de la autoridad departamental.

El documento agrega que, debido a la falta de información oficial sobre el modelo de operación del consultorio, se procedió al traslado del caso a las entidades correspondientes para su verificación.

La administración municipal también informó que se realizará una visita de inspección sanitaria al establecimiento, cuyos resultados serán remitidos una vez concluido el proceso de verificación.

El exconcejal Juan Martín Bravo cuestionó la autorización del consultorio y pidió revisar la legalidad de su operación ante posibles riesgos para los pacientes - crédito @juanmartinbc/X
El exconcejal Juan Martín Bravo cuestionó la autorización del consultorio y pidió revisar la legalidad de su operación ante posibles riesgos para los pacientes - crédito @juanmartinbc/X

Tras conocerse el contenido de la respuesta oficial, el exconcejal Juan Martín Bravo cuestionó la situación y planteó interrogantes sobre la autorización del servicio médico en el establecimiento: “¿Entonces quién autorizó consultas médicas en ese punto? ¿Bajo qué habilitación? ¿Quién responde ante un posible riesgo para los pacientes?

El exfuncionario solicitó además la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para verificar la legalidad del servicio, su habilitación y las condiciones en las que estaría operando el consultorio.

En su publicación agregó: “La salud no puede funcionar en la ilegalidad”, en referencia a la necesidad de control sobre la prestación de servicios médicos en el lugar.

Transformación de Drogas La Rebaja

Drogas La Rebaja S.A.S. será el gestor farmacéutico del Estado para la administración y dispensación de medicamentos públicos- crédito Catalina Olaya/Colprensa
El debate se da en medio de los anuncios del Gobierno Nacional sobre la transformación de Drogas La Rebaja en centros de salud y dispensarios de medicamentos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La discusión sobre el consultorio en Zipaquirá se presenta en medio de los cambios anunciados por el Gobierno Nacional respecto a la cadena Drogas La Rebaja. El 7 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta en X que varios establecimientos de la red farmacéutica serían transformados en centros de salud y dispensarios de medicamentos.

En ese anuncio, el mandatario señaló que “las farmacias de Drogas la Rebaja pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, como parte de una estrategia para fortalecer la distribución de medicamentos y ampliar la cobertura de servicios de salud.

De acuerdo con información oficial, en enero el Ministerio de Salud recibió la administración de 880 establecimientos de la cadena, entregados por la Sociedad de Activos Especiales tras procesos de extinción de dominio.

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