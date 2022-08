El día que Lucho Herrera hizo historia en la Vuelta a España

El ciclista colombiano, Lucho Herrera, se coronó campeón de La Vuelta a España en 1987. Foto: EFE.

Hay fechas que marcan un antes y un después en el deporte y el ciclismo tiene una que sin duda alguna marcó un hito, pues por primera vez en la historia un representante latinoamericano conquistó las tierras europeas. De manera casi improbable, un 15 de mayo de 1987 un fusagasugueño se alzó entre los corredores europeos por primera vez en más de 50 años de competencia y demostró por primera vez el potencial de los ‘escarabajos colombianos’.

La edición 77 de la Vuelta a España que se disputará entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre de 2022, contará con la presencia de varios colombianos y nuevamente le darán la oportunidad al país de brillar en una carrera que se ha convertido en dos ocasiones, el escenario perfecto para poder enaltecer el ciclismo del país, en el 87′ con Lucho Herrera, en 2016 con Nairo Quintana.

Los tiempos han cambiado y la tecnología ha tenido un enorme impacto en cómo se desarrollan los deportes y las diferentes disciplinas, la manera en la que se competía La Vuelta a España hace más de 30 años es muy diferente a como se hace hoy en día y es por esta razón que la victoria de aquel joven corredor del equipo Café de Colombia tiene tanto impacto en la historia deportiva del país. Han pasado 35 años de aquel conquista y en la retina de muchos aún está guardado el triunfo de Herrera como si hubiera ocurrido hace menos de una semana.

Así fue como Lucho Herrera se coronó campeón de La Vuelta a España en 1987. Foto: EFE / ALBACETE, 24/04/1987.

Lucho Herrera, sin ser favorito fue contundente

El comienzo de la historia no podría ser otro que una casualidad, y tal vez algo de suerte, pues el mismo Lucho Herrera afirmó recientemente que él no tenía intenciones de ir a esa edición de la Vuelta a España. En una entrevista con El Tiempo el exciclista mencionó que, “me pidieron el favor. Me dijeron que la tomara como preparación para el Tour, que eso me servía, entonces yo acepté y fui. Siempre dije que no era el líder del equipo. Fabio Parra no fue y acepté ir a última hora. Fui sin ninguna presión de ir a disputar el título”.

Finalmente el colombiano asistió a la competencia ibérica con el equipo Café de Colombia y pese a que no tenía como objetivo figurar en la general, desde los primeros días comenzó a resaltar en el pelotón de los favoritos en donde destacaban el francés Laurent Fignon, el italiano Moreno Argentin, el irlandés Sean Kelly y el español Pedro ‘El Perico’ Delgado. La contrarreloj de la etapa 4 en Valencia empezó a mover a los candidatos, pues el francés cedió tiempo debido a unos problemas de salud que presentó y el irlandés se afianzó como líder de la camisa amarilla.

En la sexta etapa llegó la alta montaña y el recorrido entre Barcelona y Andorra fue el escenario perfecto para que Lucho Herrera empezara a demostrar de qué estaba hecho, pues realizó varios ataques al pelotón de los favoritos y descolgó a varios de ellos en el ascenso. El irlandés Sean Kelly, quien había perdido la camisa de líder una fracción antes, volvió a ser el líder de la general. En los siguientes días el corredor oriundo de Fusagasugá descontó tiempo con los dos corredores más fuertes hasta ese momento, Kelly y el alemán Reimund Dietzen.

Así fue como Lucho Herrera se coronó campeón de La Vuelta a España en 1987. Foto: EFE / Madrid, 15-5-1987

Lucho Herrera, nuevo líder de la general

En el mítico ascenso en los Lagos de Covadonga, Lucho Herrera demostró todo su potencial sobre la bicicleta y dio un tremendo golpe en la general al cruzar la línea de meta con un tiempo de 5:16:10, el irlandés Kelly Sean llegó a 1:28″ y el alemán Reimund Dietzen fue sexto a 1:39″. El golpe del escarabajo fue determinante para la general que prácticamente estaba definida entre los tres corredores. Durante varias etapas el colombiano se mantuvo como líder de la general, sin embargo la contrarreloj en Valladolid cambiaría esto.

En la etapa 18 de la Vuelta a España de 1987, el irlandés Kelly Sean partía como uno de los grandes favoritos a quedarse con la fracción, pues la contrarreloj era una de sus especialidades, mientras que el pedalista colombiano no destacaba en este tipo de carreras. Como era de esperarse el corredor del KAS-Miko terminó segundo en la jornada y volvió a vestirse de amarillo.

De manera inesperada una noticia tomó por sorpresa al pelotón, pues el líder de la clasificación general, el irlandés Kelly Sean tuvo que abandonar la carrera por un problema de hemorroides y el colombiano volvió a ser líder de la general.

El recorrido de la etapa 19 El Barco Ávila y Ávila fue clave para el título del colombiano, ya que en ese momento terminó segundo a 1:10″ del francés Laurent Fignon, quien se convirtió en tercero en la general, mientras que el alemán Dietzen, quien era segundo en la general, llegó un minuto después del pedalista colombiano del equipo Café de Colombia.

Lucho Herrera. Fotografía: EFE

Un título histórico para el país

La ventaja consignada a lo largo de la competencia dio sus frutos, el colombiano contó con más de un minuto de diferencia de Reimund Dietzen y tres minutos del francés Laurent Fignon. en las siguientes etapas no hubo ningún cambio en la general, Lucho Herrera defendió a muerte su liderato y en el glorioso paseo de la Castellana en Madrid, la bandera de Colombia se alzó en lo más alto y el ‘jardinerito’ de Fusagasugá se coronó campeón de La Vuelta a España.

Por primera vez en la historia Colombia ganó el título de una de las tres grandes del ciclismo y esa tarde en Madrid se engalanó con el himno nacional mientras que Lucho Herrera, quien parecía no dimensionar la enorme gesta que había alcanzado, se levantó en el primer lugar del podio, acompañado por Reimund Dietzen y Laurent Fignon. Cabe resaltar que el ciclista de Café de Colombia también fue el campeón de la montaña, un premio con un enorme mérito por su significado en el ciclismo nacional.

Aquel triunfo en La Vuelta a España sería replicado 29 años después a través de Nairo Quintana, quien se coronó campeón en el 2016. Lucho Herrera encabezó la lista de corredores colombianos que han ganado en una de las tres grandes junto a Quintana (campeón del Giro de Italia y la Vuelta) y de Egan Bernal (campeón del Giro y el Tour de Francia). El triunfo del jardinerito de Fusagasugá no queda en el pasado y cada vez que pasa el tiempo, más importancia tiene para el deporte colombiano, para el país, para su gente.

