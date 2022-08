Nairo Quintana no estará en la Vuelta a España, renunció para defenderse de la sanción de la UCI

Nairo Quintana toma la decisión de no ir a la Vuelta a España para defenderse ante el TAS. Foto tomada del Twtter de Nairo Quintana

Nairo Quintana decidió no ir a la Vuelta a España 2022 a pocas horas de su inicio de presentación de equipos debido a que se dedicará a defenderse ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte en el caso en el que se le habría encontrado tramadol en la sangre durante el pasado Tour de Francia del que fue descalificado.

El corredor colombiano del Arkea Samsic dejó un mensaje en sus redes sociales en donde comenta la decisión y diciendo que volverá a competencias hasta final de temporada.

“Ahora mismo no tengo cabeza, el cuerpo no está para hacer la competición. Aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España aún no me encuentro en condiciones, prefiero regresar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado el día de ayer, así que estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, dijo en un video.

“Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales”, fue la notificación que le llegó a Quintana el miércoles y aunque la sanción no lo privaba de correr, ha preferido hacer un alto en el camino para poder demostrar que no cometió la infracción por la que le acusa.

Nairo Quintana sin duda es una baja importante para la Vuelta a España y su equipo Arkea Samsic, el cual tenía todos los objetivos puestos en el cafetero, por un lado la general y por otro una victoria de etapa, por lo que ahora sin la presencia de su máximo líder deberán tomar otro camino para poder lograr alguna victoria de etapa con alguno de los corredores que asistan.

La escuadra bretona, que además perdió puntos en ranking UCI de cara al ascenso para la próxima temporada, aún no se ha referido a la decisión del colombiano y se espera que estén dando a conocer al reemplazo de su líder para la ronda ibérica.

Serán 10 días lo que tendrá Nairo para poder apelar a la sanción del máximo rector del ciclismo, la cual lo afecta como deportista y a su equipo. Aunque en la posición en la que se encuentran en la clasificación UCI no los pone en riesgo de quedarse en la segunda división, tal parece que se trata de la honra del pedalista boyacense.

De demostrar que no supo cómo llegó la sustancia a su cuerpo, Nairo y el Arkea Samsic recuperarían el trabajo hecho en el Tour de Francia en julio y los puntos que hoy por hoy los tiene como el equipo que más posibilidades tiene de subir a ser World Tour para el 2023.

Vale recordar que el cafetero firmó su extensión de contrato con el conjunto francés por los siguientes 3 años, por lo que detenerse y limpiar su imagen no solo podría ser un tema a nivel personal, sino también una forma de mantener la buena fama de la escuadra ante el pelotón.

