Nairo Quintana renunció a competir en la Vuelta a España y así reaccionaron los medios en Europa

El ciclista colombiano Nairo Quintana no estará presente en La Vuelta a España. Foto: Reuters / Capturas de pantalla

Estos últimos días previos a la Vuelta a España han tenido un enorme impacto mediático debido a un colombiano, el campeón de la carrera en 2016, Nairo Quintana, quien no estará presente en la línea de partida el próximo viernes 19 de agosto en Utrecht, Países Bajos. El líder del Arkéa Samsic explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y afirmó que espera poder preparar su defensa tras haber sido descalificado del Tour de Francia.

Es importante señalar que el pasado miércoles 17 de agosto, Nairo Quintana fue sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras dar positivo en el uso de Tramadol mientras participaba en el Tour de Francia y en el que logró terminar en la sexta posición de la clasificación general. Las tomas fueron realizadas los días 8 y 13 de julio y estas arrojaron positivo en la sustancia mencionada y en dos metabolitos principales, siendo descalificado de la competencia francesa.

Quintana publicó un comunicado en el que resaltó, “me he enterado con sorpresa del anuncio de la UCI de una infracción por uso de tramadol” y luego reiteró que, “desconozco totalmente el uso de esta sustancia y niego haberla utilizado en mi carrera”. En la misiva que fue dada a conocer por la prensa, el corredor colombiano también aseguró que esta situación no afectaría su permanencia en La Vuelta a España.

También puede leer: Nairo Quintana no estará en la Vuelta a España, renunció para defenderse de la sanción de la UCI

Sin embargo, Nairo Quintana publicó un video en el que confirmó que no participaría en La Vuelta a España y aseguró que, “no tengo cabeza, el cuerpo no está para hacer la competencia. había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, pero no”, además añadió que, “no me encuentro en condiciones y prefiero retornar a casa para organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me llegó y demostrar que no tengo ningún problema”.

Cycling - Tour de France - Stage 20 - Lacapelle-Marival to Rocamadour - France - July 23, 2022 Team Arkea - Samsic's Nairo Quintana in action during stage 20 REUTERS/Christian Hartmann

Así reaccionó la prensa europea a la decisión de Nairo Quintana

Como era de esperarse, la decisión de Nairo Quintana tuvo una enorme repercusión mediática, debido a que el colombiano es uno de los vigentes campeones del certamen y su gran participación en el Tour de Francia lo convertían en uno de los grandes favoritos a ser protagonista de la clasificación general. Varios medios de comunicación europeos reportaron la baja del boyacense en La Vuelta.

Esto le puede interesar: Nairo Quintana anunció que apelará la sanción de la UCI: “Desconozco totalmente el uso de esta sustancia”

L’Equipe de Francia resaltó la baja de Quintana y señaló en su portal que, “descalificado del Tour por un test de tramadol positivo pero autorizado a correr, el colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) ha decidido no tomar la salida de la Vuelta que arranca el viernes desde Utrecht”

El medio catalán Ara señala que, ”La Vuelta llega manchada por el positivo por dopaje del colombiano Nairo Quintana en el pasado Tour. El veterano corredor niega haberse dopado. Por el tipo de sustancia y por ser el primer caso en su carrera, Quintana ha sido descalificado del Tour, pero podía estar en la Vuelta”.

Además agrega que la ausencia de Nairo tiene una enorme repercusión ya que es, “una baja significativa a última hora, ya que Quintana siempre asegura la presencia de cientos de aficionados colombianos en las carreras. Él debía ser uno de los seis participantes en esta edición que la han ganado antes junto a Primoz Roglic, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Simon Yates”,

El diario francés La Dépêche resalta que, “un día después de su descalificación del Tour de Francia, Nairo Quintana anuncia que no participará en la Vuelta”.

Eurosport señala en uno de sus titulares que, “Nairo Quintana se perderá La Vuelta pero niega uso de Tramadol, listo para presentar recurso ante el TAS”, y añade que, “Quintana insiste en que desconocía por completo el uso del analgésico prohibido.

El medio L’Essentiel de Luxemburgo resalta la ausencia de Nairo Quintana en La Vuelta a España y reitera las declaraciones del colombiano en las que afirma que no tiene, “la cabeza ni el cuerpo para la competencia”.

Y si lee esto: Nairo Quintana le dedicó saludo a Egan Bernal: “Espero que nos siga dando muchas alegrías”

La prensa española también reaccionó a lo sucedido con el corredor del Arkéa-Samsic, el diario El Mundo afirmó que, “el colombiano fue descalificado del Tour de Francia pero sí estaba autorizado para participar en la ronda española, al tratarse de su primera infracción médica”.

El Diario Sport, señala en uno de sus titulares que, “Nairo Quintana renuncia a correr la Vuelta para defenderse ante el TAS” y añaden que el colombiano tomó la decisión, “a participar en la 77 edición de la Vuelta para ‘hacer valer mis motivos’”.

En una publicación en sus redes sociales, el programa ‘El Chiringuito’ también reportó la baja de Nairo Quintana como un “última hora” y señalaron que, “Nairo Quintana NO PARTICIPARÁ en La Vuelta a España” y añade que, “el ciclista colombiano se centrará en la defensa ante el TAS de su positivo en el Tour de Francia 2022″.

Mundo Deportivo se refirió a la decisión del ciclista colombiano y campeón de La Vuelta en 2016, “Nairo Quintana no correrá la Vuelta a España. El ciclista colombiano ha comunicado este jueves su decisión tras ser descalificado del pasado Tour de Francia por tomar un analgésico prohibido desde el 1 de marzo de 2019″.

El Diario AS de España también notificó la baja del colombiano en la carrera como un “última hora” y resaltan en su publicación que, “Poco más de 18 horas después de confirmar que sí estaría en La Vuelta, Nairo Quintana renuncia a participar en la ronda española que arranca este viernes, 19 de agosto” y añade que, “Tan solo un día antes de arrancar La Vuelta, y tras ser de los últimos corredores en pasar en la tarde de ayer el test COVID para participar en La Vuelta, cambia de decisión”.

En la edición española del Diario Marca, también confirman la baja de Nairo Quintana de la Vuelta a España y aseguran que el colombiano, “no será de la partida este viernes en el arranque de La Vuelta en Holanda”. Además asegura que, “el comunicado de la UCI publicado que informada de su irregularidad publicado el miércoles cambió sus planes”.

SEGUIR LEYENDO: