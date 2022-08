Robledo arremete contra Petro tras confirmar que no buscará más gas: “De las cosas más absurdas e irresponsables que he oído en mi vida”

Jorge Enrique Robledo rechazó las declaraciones entregadas por la ministra de Minas y Energía. Fotos: Colprensa

Jorge Enrique Robledo, quien hizo parte de la coalición Centro Esperanza, apoyó a Sergio Fajardo en su carrera presidencial y tras haber sido descartado en primera vuelta, se convirtió en uno de los opositores políticos de Gustavo Petro. Ahora que el líder del Pacto Histórico fue elegido como nuevo mandatario y ya se posesionó oficialmente, el exsenador ha cuestionado algunas de sus acciones de gobierno, así como las medidas y proyectos que viene trazando el nuevo jefe de Estado junto a su gabinete.

El miembro del partido político Dignidad rechazó contundentemente lo mencionado hace poco tiempo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien aseguró en una entrevista con Blu Radio que el gobierno de Gustavo Petro no autorizará mas exploraciones en busca de gas, destacó que el país cuenta con una reserva para siete u ocho años aproximadamente y en caso de que necesiten llenar la matriz energética, podrían comprarlo a Venezuela.

“Si habiendo superado esas reservas de gas, que nos explican es a siete u ocho años, aún necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos de transporte de gas con Venezuela (...) Todavía tenemos un tiempo, esos años nos da para hacer una planificación estratégica de la transición energética”, afirmó la ministra.

El excongresista Robledo fue enfático al señalar que lo mencionado por Vélez es, “de las cosas más absurdas e irresponsables que he oído en mi vida. Lo dijo la ministra Irene Vélez, amplificando lo dicho por Gustavo Petro. Colombia no va a buscar más gas, a pesar de que el gas se está acabando y resulta que el gas es el combustible de la cocina de los pobres y no hay combustible más barato que este y también es muy importante en el uso industrial en muchísimos productos”.

Robledo fue enfático al rechazar lo mencionado por la ministra en donde aseguraba que, “eso no tenía problema porque iban a sustituir el gas por energía solar, eso es más absurdo todavía señora ministra, no hay capacidad de generar energía solar suficiente para respaldar ese gas en Colombia, además es carísima y si se cocina con eso eso va a ir a la tarifa de la electricidad de los pobres de Colombia”.

Uno de los puntos que más polémica generó fue en el que la ministra mencionó que en caso de ser requerido, comprarían gas a Venezuela. Jorge Enrique Robledo señaló que, “o de Estados Unidos diría yo, porque los grandes productores de gas del mundo son los norteamericanos y quedamos sometidos a la dictadura que nos quieran imponer. Dicen que este es su deber de la transición energética, paja, no es cierto que Colombia aporte en exceso Co2 a la atmósfera, eso no es cierto y menos el gas que es de los combustibles fósiles que menos Co2 produce, no resiste un minuto de análisis es falta de seriedad completa insistir en esto”.

Por último el exsenador de la República invitó a la ministra Irene Vélez y al presidente Gustavo Petro a que “corrijan, no insistan en eso, ya ganaron las elecciones, ya se consiguieron los votos que necesitaban para ganar, no le hagan daño al país insistiendo en un disparate de ese tamaño”.

El excongresista rechazó la decisión del gobierno Petro en no realizar más exploraciones de gas

