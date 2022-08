Yina Calderón abrió vacantes en su empresa de fajas

Yina Calderón está buscando empleados para su empresa de fajas. Foto: Instagram @OficialDjYinaCalderon

Es una de las creadoras de contenido que mayor polémica genera en sus redes sociales, por cuenta de los contenidos que suele compartir y que no la han dejado bien parada en repetidas ocasiones. Criticada y atacada por su colega Epa Colombia y otros influenciadores de los que ha hablado, Yina Calderón siempre da de qué hablar entre sus seguidores.

Recientemente, sorprendió con un radical cambio de look, a pesar de que también estaba enfocada en la comercialización de pelucas, pero en esta oportunidad la huilense sorprendió con una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que todos estarán comentando, agradecidos por la oportunidad que les podría abrir después de años de dificultad en la pandemia.

La empresaria no dudó un solo segundo en compartir que está en la búsqueda de personal que quiera trabajar en su empresa, que tengan experiencia en call center hasta aquellos que sean buenos con el manejo de máquinas de coser, fileteadoras, entre otras habilidades.

Según mencionó la también DJ, quiere darle a oportunidad a aquellos que estén desempleados para que generen buenas ganancias con los productos que comercializa y tengan toda la intensión de ayudarla a ella a que su negocio de fajas siga en expansión.

“Entonces venga les digo, Fajas Yina Calderón, nuestra obligación como empresa también es generar empleo. Muchos de ustedes, debido a lo que pasó con la pandemia, muchas personas sin empleo y es deber de nosotros ayudar”, mencionó inicialmente la polémica DJ.

Las personas que estén interesadas en asistir a esta convocatoria tendrán que dirigirse al centro comercial Outlet Factory este jueves 11 de agosto, que está ubicado en el occidente de Bogotá, en una de las tiendas más grandes de la marca de fajas. La empresaria comenzará las entrevistas a partir de las 12 del medio día.

Le puede interesar: Desafío ‘The Box’: Maleja se le medirá a otra dura competencia

“¿Qué necesito? Necesito vendedoras con experiencia en call center, para que vendan y atiendan mis líneas de fajas. Vendedoras con experiencia, actitud y vendedoras con ganas de hacer plata. Eso necesito. También hombres mayores de edad que sepan manejar máquina plana, collarín, fileteadora y todas las máquinas para mi fábrica. Trabajo sí hay”, concluyó diciendo que la convocatoria es para personas que residan en Bogotá.

Aquí puede ver el contenido que compartió la empresaria en sus redes sociales:

Así lo dio a conocer la empresaria a través de sus redes sociales

Yina Calderón instaló su propio estudio webcam

La confesión se registró a través de sus InstaStories en las que aseguró que no podía seguir guardando este secreto, pero que según los comentarios que han hecho los internautas no es nada nuevo, sino que ya venía haciéndolo desde hace algún tiempo.

“Princesas, princesos, quiero contarles algo que yo tal vez no lo había hecho público porque lo veía como: no, la gente qué va a decir… Pero pienso que este tipo de temas son totalmente normales, que ya es muy común y es legal, no se está haciendo nada ilegal, no se está interrumpiendo una norma”, expresó inicialmente la DJ.

Pese a los comentarios negativos que pudiera recibir, Calderón agregó que seguirá realizando esta actividad, que hoy en día es considerada una profesión más y no tiene por qué tener miedo al qué dirán y aclaró que no es ella quien produce el contenido, sino que es un jugoso negocio en el que decidió emprender.

SEGUIR LEYENDO: