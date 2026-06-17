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Este fue el camino de la Selección Colombia para llegar al Mundial 2026: superó una crisis que casi la deja sin técnico

El combinado nacional pasó angustias en las eliminatorias y durante los encuentros de preparación, pero consolidó una plantilla que promete dar muchas alegrías en Norteamérica

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El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA obliga a usar los números del 1 al 26 - crédito Lina Gasca/Colprensa
La Selección Colombia llega al Mundial 2026 con mucha confianza por el nivel de su plantilla y la manera como terminó las eliminatorias - crédito Lina Gasca/Colprensa

La Selección Colombia es una de las llamadas a ser protagonista en el Mundial 2026, debido al nivel en varios de sus jugadores, en especial de Luis Díaz, y el proceso que el técnico Néstor Lorenzo lidera desde 2022, cuando asumió el mando de una plantilla golpeada y sin rumbo.

La Tricolor tuvo un camino de altibajos hacia la Copa del Mundo, pues pasó por momentos de alegría y un alto rendimiento, así como por momentos de crisis deportiva, críticas y polémicas alrededor de la plantilla que puso a su entrenador en la cuerda floja.

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Con respecto a los jugadores, algunos de ellos se ganaron su puesto en Colombia mucho tiempo después de que inició el proceso de Lorenzo, gracias a sus resultados a nivel de clubes, ese fue el caso de Luis Javier Suárez, que se ratificó con el timonel argentino durante los amistosos de preparación.

Una montaña rusa en las eliminatorias

El proceso de Néstor Lorenzo arrancó en julio de 2022, un año antes del inicio de las eliminatorias al Mundial 2026 y tres meses después de que la Tricolor quedara fuera de Qatar 2022, un resultado que le costó el puesto al técnico Reinaldo Rueda y dejó una herida difícil de sanar.

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La Selección Colombia comenzó las clasificatorias con 12 puntos de 18 disputados en 2023, entre los que destacó la histórica victoria 2-1 frente a Brasil en Barranquilla, con doblete de Luis Díaz, y era la primera vez que los cafeteros superaban a la Canarinha en una fase de clasificación.

Colombia tuvo un gran inicio de eliminatorias en 2023, pues terminó el año con 12 puntos y en zona de clasificación directa - crédito Luisa González/REUTERS
Colombia tuvo un gran inicio de eliminatorias en 2023, pues terminó el año con 12 puntos y en zona de clasificación directa - crédito Luisa González/REUTERS

Ese buen momento siguió en la Copa América, en la que fue subcampeona en Estados Unidos 2024, y se mantuvo en tres de las cuatro jornadas posteriores, pues le ganó a Argentina por 2-1 y goleó a Chile por 4-0, aunque la caída 1-0 en Bolivia era un presagio de lo que pasaría a partir de noviembre de 2024.

Colombia alcanzó a sumar seis fechas sin conocer la victoria en las eliminatorias, con tres empates y el mismo número de derrotas, en las que se resalta la manera como remontó varios marcadores frente a Uruguay (3-2), Brasil (2-1), Argentina (1-1) y Paraguay (2-2), este último se dio después de que tenía dos goles de ventaja.

Colombia vs Paraguay
El empate ante Paraguay por 2-2 en Barranquilla, fue uno de los puntos más bajos de la Selección Colombia en las clasificatorias al Mundial 2026 - crédito Luis ACOSTA / AFP

En medio de esa crisis, por la que se pidió el puesto de Néstor Lorenzo, se registró la clasificación al Mundial 2026 en las últimas dos jornadas, con el triunfo 3-0 ante Bolivia en Barranquilla y el cierre con goleada 6-3 sobre Venezuela, para acabar en la tercera casilla de las clasificatorias de Conmebol con 28 puntos.

Una preparación con altibajos

Después de obtener el cupo al Mundial 2026, el combinado nacional tuvo una etapa de ocho partidos de preparación para llegar en las mejores condiciones al certamen, además de evaluar a los jugadores que se iban a quedar con uno de los 26 lugares en la plantilla de convocados.

Colombia ganó cinco de esos partidos amistosos, empató uno y perdió dos, pero esas dos caídas fueron las más preocupantes para el seleccionado porque se dieron ante dos de las escuadras más fuertes de la Copa del Mundo, lo que generó dudas en toda la nómina de Néstor Lorenzo.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Aunque Colombia tuvo un balance positivo en los amistosos, no despejó por todo las dudas en la plantilla de convocados al Mundial 2026 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Tricolor cayó en marzo de 2026 ante Croacia por 2-1 y Francia con marcador de 3-1, en ambas con buena parte de sus jugadores estelares y en especial con James Rodríguez, el cual evidenció en ese entonces la falta de ritmo por los pocos minutos sumados en Minnesota.

Finalmente, Colombia recuperó la confianza en los últimos dos partidos, con los triunfos por 3-1 sobre Costa Rica, en la despedida en Bogotá, y ante Jordania por 2-0 en San Diego, lo que consolidó a la nómina para el debut contra Uzbekistán en la Ciudad de México.

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