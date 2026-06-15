Colombia

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Los defensores de derechos humanos siguen alzando la voz en contra de los grupos criminales que siguen usando las retenciones ilegales como un medio de presión en contra de las autoridades en diferentes regiones del territorio nacional

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Los policías pasaron más de un año en poder del grupo criminal y están a la espera de regresar con sus familias - crédito Colprensa
Los policías pasaron más de un año en poder del grupo criminal y están a la espera de regresar con sus familias - crédito Colprensa

El conflicto armado continúa cobrando víctimas inocentes, pues decenas de civiles y uniformados caen por causa de las acciones de los grupos ilegales que siguen ejerciendo presión en contra de las autoridades con secuestros, extorsiones y hasta masacres.

Uno de los casos más sonados fue el secuestro de dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, que quedaron en poder de la organización guerrillera denominada Ejército de Liberación Nacional (ELN) hace más de un año en Arauca.

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Esta situación se convierte en ejemplo de cómo los grupos armados usan el secuestro como herramienta de presión. Pese a que ya se confirmó el regreso de estos uniformados, otros funcionarios públicos continúan privados de la libertad, por lo que la comunidad entera clama porque respeten su vida.

De acuerdo con un comunicado que circula a través de las redes sociales, el ELN dejará en libertad a Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, retenidos desde el 20 de julio de 2025 en una zona rural de Tame (Arauca), mientras adelantaban sus labores de investigación criminal.

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Según el anuncio del grupo armado, la liberación se concretaría el 16 de junio de 2026 al considerar “cumplida” una “pena” impuesta de manera unilateral por la organización, sin reconocimiento legal por parte del Estado, lo que generó indignación entre los habitantes del territorio.

El grupo guerrillero que los tenía retenidos reveló que se encontraban en poder del Frente de Guerra Oriental, dirigido por Manuel Vásquez Castaño, y estableció la fecha conforme a sus procedimientos. Sin embargo, esta facultad no es aceptada por las autoridades ni avalada por la ley colombiana.

Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados el 20 de julio de 2025 - crédito @JJIndependiente
Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados el 20 de julio de 2025 - crédito @JJIndependiente / X

Pruebas de supervivencia de los uniformados

El 25 de abril de 2026, el grupo guerrillero reveló videos en los que se veían los dos agentes de la Dijín mientras clamaban por acciones para su liberación.

En esas pruebas de supervivencia, Franque Esley Hoyos Murcia dijo: “Ya llevamos mucho tiempo acá y no hay solución de nuestro problema. No solo nosotros sufrimos, sufre también nuestra familia, señor presidente, póngase en nuestros zapatos, póngase la mano en el corazón, sea solidario con nosotros, tenga empatía. Le he dedicado parte de mi vida a una institución que en estos momentos no siento el respaldo, no siento el respaldo por parte de ella”.

Por su parte, Yordin Fabián Pérez Mendoza expresó su molestia con la lentitud de las gestiones para su liberación: “Exijo como funcionario, como ser humano, nuestra liberación, que nosotros no somos máquinas, ni somos unos perros, ni unos animales, porque hasta los animales tienen derechos”.

El ELN y la Segunda Marquetalia estrecharon su cooperación para debilitar a grupos rivales en Cauca - crédito Colprensa
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Funcionarios del CTI siguen secuestrados en Arauca

Otros funcionarios permanecen en poder del ELN pese a los llamados para su liberación. Se trata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca.

Sobre estos funcionarios, el ELN ha comunicado que continuarán en cautiverio y que enfrentan supuestas penas de entre 55 y 60 meses de privación de libertad, impuestas tras su captura.

Instituciones defensoras de derechos humanos han exigido reiteradamente que se respete la integridad y la libertad de todas las personas retenidas. No obstante, el grupo armado sostiene estas detenciones al margen del sistema judicial ordinario.

Defensa abre líneas directas de denuncia, resaltando el papel ciudadano para ubicar a los cabecillas del ELN - crédito Colprensa
La ciudadanía pide control a grupos armados como el ELN - crédito Colprensa

Cabe mencionar que el Frente de Guerra Oriental del ELN, bajo el mando de Manuel Vásquez Castaño, mantiene la práctica de imponer “penas” a personas secuestradas en Arauca.

Ante este panorama y tras conocerse el anuncio sobre la liberación de los agentes de la Dijín en la jornada del 15 de junio de 2026 se demostró que el conflicto armado colombiano continúa vigente y que es necesaria la intervención de las autoridades estatales para frenar a aquellos que intentan imponer la ley en los territorios apartados, causando miedo y afectando a inocentes.

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