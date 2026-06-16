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Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

La actriz anunció a inicios de 2026 que se encontraba soltera, pero una fotografía disparó rumores de un nuevo romance con un colega de profesión

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Majida Issa
Majida Issa está en la mira de las redes sociales luego de que circularan rumores de un nuevo noviazgo con el actor mexicano Roberto Romano - crédito @majidaissa/Instagram

Majida Issa arrancó 2026 por todo lo alto tras confirmar su regreso a Sin senos sí hay paraíso de Telemundo. Años atrás rechazó retomar ese rol —en El final del paraíso fue reemplazada por Kimberly Reyes—, pero finalmente aceptó, según declaró a People en Español, principalmente por la insistencia del público para verla nuevamente personificando a La Diabla, el personaje que la catapultó al reconocimiento internacional.

La nueva temporada, producida por TIS Studios y Telemundo Studios, se grabó en Colombia durante buena parte del primer semestre tomando como eje narrativo el mundo de las modelos webcam. La intérprete se sumó a un elenco que confirmó a Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Gregorio Pernía, Fabián Ríos, Elizabeth Gutiérrez, Estefanía Gómez y Carolina Gaitán, entre otros.

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Pese a la tragedia ocurrida durante las grabaciones del 18 de abril de 2026 en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá cuando un ataque con arma blanca terminó con la muerte de dos trabajadores de la producción, las grabaciones terminaron hace algunas semanas. A falta de que se confirme una fecha de estreno, se sabe que la serie se emitirá a través de Telemundo en Estados Unidos y Disney+ para toda América Latina.

Uno de los momentos más virales protagonizados por Issa durante el año involucró a su compañera Carmen Villalobos, pues ambas protagonizaron un reel en redes sociales con el que ambas confirmaron que se encontraban solteras. El revuelo en su momento se centró la revelación de la soltería de la barranquillera, debido a su sonada relación con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, pero todo indica que la bogotana decidió darse una segunda oportunidad con el actor mexicano Roberto Romano.

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La frase de Majida Issa durante el rodaje, acompañada de la risa de Carmen Villalobos, fue interpretada por muchos seguidores como una posible referencia a la soltería de la actriz - crédito @majidaissa/ Instagram

Desde agosto de 2025 comenzó a circular información de un noviazgo entre la pareja, pero el reel en mención dejó en claro que Issa decidió terminar la relación. Sin embargo, desde el programa Mañana Express del Canal RCN, los presentadores dieron por sentado que ambos intérpretes decidieron darse una nueva oportunidad.

Fue precisamente ese espacio televisivo el que reveló los detalles del vínculo: el romance nació en los pasillos del propio Canal RCN, durante las grabaciones de la telenovela La hija del mariachi, producción en la que Romano participó y que se hizo de forma paralela con La Sustituta, protagonizada por Majida Issa.

Sin embargo, y haciendo gala de su discreción, Issa al parecer dio por terminada la relación a inicios de 2026, dando pie al reel con Villalobos. Según se indicó en el programa de entretenimiento, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y acordaron mantener una relación a distancia. Cabe señalar que Issa vive en Bogotá, debido a sus compromisos con Sin senos no hay paraíso, mientras que Romano tiene su base en México, donde estuvo trabajando en la producción Lobo, morir matando, también de Telemundo.

En la transmisión, el presentador Santiago Vargas compartió una foto de los dos actores que evidenciaría no solo el amorío, sino la intención de llevar la relación un paso más allá. “Esta fotico me la encontré el fin de semana comiendo aquí en Bogotá. Y atención, porque mi fuente me dijo que vino específicamente a visitarla acá a Bogotá”, manifestó.

Aunque habrían reanudado su relación inicialmente a distancia, se conoció una foto de los dos actores juntos en Bogotá, como prueba de una visita del actor a Majida Issa - crédito Canal RCN captura de pantalla
Aunque habrían reanudado su relación inicialmente a distancia, se conoció una foto de los dos actores juntos en Bogotá, como prueba de una visita del actor a Majida Issa - crédito Canal RCN captura de pantalla

A lo anterior se sumó una foto de Romano en su cuenta de Instagram, tomada frente al espejo de un gimnasio y con la geolocalización en Bogotá, lo que daría sustento a lo mencionado por Mañana Express. “Este fin de semana el amor volvió a la casa de Majida Issa, así que ya están juntos, es oficial”, remató Vargas.

Ni Majida Issa ni Roberto Romano confirmaron el supuesto romance, que generó reacciones divididas entre sus seguidores. No obstante, el actor compartió una foto desde Bogotá, dando fuerza a los rumores - crédito @robertoromanomx/Instagram
Ni Majida Issa ni Roberto Romano confirmaron el supuesto romance, que generó reacciones divididas entre sus seguidores. No obstante, el actor compartió una foto desde Bogotá, dando fuerza a los rumores - crédito @robertoromanomx/Instagram

Frente a las informaciones difundidas, ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir lo relacionado con el supuesto romance, hecho que no tardó en generar reacciones divididas entre sus seguidores. Por un lado, una parte de los televidentes celebró la noticia con mensajes de apoyo para los dos actores, mientras que otros cuestionaron que se dieran a conocer los rumores sin tener una confirmación oficial.

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