Colombia

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

El objetivo es que los disidentes puedan movilizarse hasta una Zona de Ubicación Temporal ubicada en Putumayo

Guardar
Google icon
Comandos de la Frontera
El cese al fuego comenzará a las 00:00 horas del 14 de junio - crédito Insight Crime

El 16 de junio se confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro ordenó la suspensión de operaciones militares entre el 14 y el 19 de junio contra Comandos de Frontera, disidencias de las Farc que son lideradas por Giovanny Andrés Rojas, alias Araña.

La instrucción se hizo pública cinco días antes de las elecciones presidenciales del 21 de junio, lo que ha generado opiniones divididas sobre la seguridad de la ciudadanía durante los comicios.

PUBLICIDAD

Al respecto, el Ministerio de Defensa informó que la orden es para las unidades militares que operan en zonas fronterizas del país, donde se concentran grupos armados ilegales y se presentan situaciones de orden público complejas.

La medida implica que las operaciones ofensivas de carácter militar en estas zonas quedaron detenidas durante el periodo señalado para evitar incidentes que puedan impactar el desarrollo del proceso electoral o influir en la percepción de seguridad de la población durante los comicios.

PUBLICIDAD

El decreto es uno de los avances del proceso de paz con las disidencias lideradas por "Araña" - crédito EFE
El decreto es uno de los avances del proceso de paz con las disidencias lideradas por "Araña" - crédito EFE

A pesar de la suspensión temporal, el Gobierno mantendrá el despliegue de fuerzas para labores de control y vigilancia, con el objetivo de preservar la seguridad de los habitantes en las zonas fronterizas durante el periodo electoral.

Además, se confirmó que el objetivo principal del cese al fuego es permitir que los disidentes de Comandos de Frontera puedan movilizarse hasta los puntos de la Zona de Ubicación Temporal para seguir avanzando en el proceso de paz que se mantiene vigente con el Estado.

Las claves del decreto

El decreto ha generado opiniones divididas en Colombia - crédito @JesúsBernalNews/X
El decreto ha generado opiniones divididas en Colombia - crédito @JesúsBernalNews/X

Infobae Colombia tuvo acceso al decreto 0603 de 2026, que fue firmado el 13 de junio y en el que se lee que es con el que se “establece un mecanismo de monitoreo y verificación y se suspenden, de manera temporal y focalizada, operaciones militares ofensivas y especiales de policía, en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para facilitar el desplazamiento de sus integrantes hacia la Zona de Ubicación Temporal. Establecida mediante Resolución 053 del 25 de febrero de 2026″.

Estos son los puntos claves del decreto de siete páginas con el que se confirmó el cese al fuego que se mantendrá hasta el 19 de junio con Comandos de Frontera:

  • El decreto establece como objetivo facilitar el desplazamiento de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) hacia una Zona de Ubicación Temporal ubicada en el departamento de Putumayo.
  • Se ordena la suspensión temporal y focalizada de las operaciones militares ofensivas y de las acciones especiales de policía dirigidas contra la estructura denominada Comandos de Frontera.
  • La suspensión de las operaciones armadas tiene un periodo definido: inicia a las 00:00 horas del 14 de junio y culmina a las 23:59 horas del 19 de junio de 2026.
  • La medida tiene una aplicación territorial restringida exclusivamente a las rutas y lugares previamente acordados para el desplazamiento, información que se mantendrá reservada.
Vehículo vandalizado por Comandos de Frontera en Putumayo
La protección de los encargados del monitoreo del avance estará a cargo de la UNP - crédito Red Social X
  • Se conformará un Mecanismo de Monitoreo y Verificación de carácter tripartito, integrado por el Gobierno nacional, la Cneb y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
  • La Cneb tiene prohibido realizar acciones ofensivas contra la fuerza pública o incumplir los protocolos establecidos durante el traslado hacia la zona definida.
  • El decreto excluye de responsabilidad penal y disciplinaria a los funcionarios y miembros de la fuerza pública que intervengan en el proceso bajo las condiciones fijadas.
  • La protección del personal del mecanismo de monitoreo está a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras que la custodia de las instalaciones recae en la Policía Nacional.
  • Los recursos necesarios para la implementación del mecanismo y el cumplimiento de los compromisos asumidos serán financiados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz).
  • Se establece un Puesto de Mando Unificado, liderado por la Gobernación del Putumayo, encargado de coordinar y hacer seguimiento a todas las fases del desplazamiento autorizado.

Temas Relacionados

Cese al FuegoComandos de FronteraPutumayoGobierno PetroProceso de pazColombia-NoticiasColombia-Violencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: El máximo comandante del ELN cuestionó a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad

Alias Antonio García, aseguró que de no renunciar a su otra nacionalidad Colombia tendría un presidente ajeno

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: El máximo comandante del ELN cuestionó a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad

Creadora de contenido denunció una oferta millonaria para que famosos respalden a Abelardo de la Espriella en redes sociales

La artista afirmó que el acercamiento no se haría en nombre del abogado, sino mediante creadoras de contenido que piden tarifas para reels y TikTok y presentan el plan como financiado por empresarios

Creadora de contenido denunció una oferta millonaria para que famosos respalden a Abelardo de la Espriella en redes sociales

Desmantelan red de tráfico de migrantes que usaba como fachada una agencia turística que organizaba viajes al Golfo de Urabá

Las autoridades determinaron que la estructura delictiva logró movilizar ilegalmente a más de 800.000 extranjeros hacia Centroamérica

Desmantelan red de tráfico de migrantes que usaba como fachada una agencia turística que organizaba viajes al Golfo de Urabá

Se acaba el cobro excesivo que les hacen las empresas a los usuarios de telefonía celular: hay nuevas reglas para los deudores

Millones de familias recibirán un alivio directo gracias a los nuevos límites, que reducirán de forma drástica los pagos por restablecer conexiones suspendidas

Se acaba el cobro excesivo que les hacen las empresas a los usuarios de telefonía celular: hay nuevas reglas para los deudores

Resultados Super Astro Sol hoy 16 de junio: verifique el signo ganador

Super Astro ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de una apuesta de 500 pesos

Resultados Super Astro Sol hoy 16 de junio: verifique el signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Johanna Fadul involucrada en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Deportes

Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

Jugador de Países Bajos afirmó que la Selección Colombia tiene grandes opciones de llegar lejos en la Copa del Mundo

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

Él es Gustavo Puerta, la probable sorpresa de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 ante Uzbekistán