Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

El cese al fuego comenzará a las 00:00 horas del 14 de junio - crédito Insight Crime

El 16 de junio se confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro ordenó la suspensión de operaciones militares entre el 14 y el 19 de junio contra Comandos de Frontera, disidencias de las Farc que son lideradas por Giovanny Andrés Rojas, alias Araña.

La instrucción se hizo pública cinco días antes de las elecciones presidenciales del 21 de junio, lo que ha generado opiniones divididas sobre la seguridad de la ciudadanía durante los comicios.

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Al respecto, el Ministerio de Defensa informó que la orden es para las unidades militares que operan en zonas fronterizas del país, donde se concentran grupos armados ilegales y se presentan situaciones de orden público complejas.

La medida implica que las operaciones ofensivas de carácter militar en estas zonas quedaron detenidas durante el periodo señalado para evitar incidentes que puedan impactar el desarrollo del proceso electoral o influir en la percepción de seguridad de la población durante los comicios.

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El decreto es uno de los avances del proceso de paz con las disidencias lideradas por "Araña" - crédito EFE

A pesar de la suspensión temporal, el Gobierno mantendrá el despliegue de fuerzas para labores de control y vigilancia, con el objetivo de preservar la seguridad de los habitantes en las zonas fronterizas durante el periodo electoral.

Además, se confirmó que el objetivo principal del cese al fuego es permitir que los disidentes de Comandos de Frontera puedan movilizarse hasta los puntos de la Zona de Ubicación Temporal para seguir avanzando en el proceso de paz que se mantiene vigente con el Estado.

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Las claves del decreto

El decreto ha generado opiniones divididas en Colombia - crédito @JesúsBernalNews/X

Infobae Colombia tuvo acceso al decreto 0603 de 2026, que fue firmado el 13 de junio y en el que se lee que es con el que se “establece un mecanismo de monitoreo y verificación y se suspenden, de manera temporal y focalizada, operaciones militares ofensivas y especiales de policía, en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para facilitar el desplazamiento de sus integrantes hacia la Zona de Ubicación Temporal. Establecida mediante Resolución 053 del 25 de febrero de 2026″.

Estos son los puntos claves del decreto de siete páginas con el que se confirmó el cese al fuego que se mantendrá hasta el 19 de junio con Comandos de Frontera:

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El decreto establece como objetivo facilitar el desplazamiento de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) hacia una Zona de Ubicación Temporal ubicada en el departamento de Putumayo.

Se ordena la suspensión temporal y focalizada de las operaciones militares ofensivas y de las acciones especiales de policía dirigidas contra la estructura denominada Comandos de Frontera.

La suspensión de las operaciones armadas tiene un periodo definido: inicia a las 00:00 horas del 14 de junio y culmina a las 23:59 horas del 19 de junio de 2026.

La medida tiene una aplicación territorial restringida exclusivamente a las rutas y lugares previamente acordados para el desplazamiento, información que se mantendrá reservada.

La protección de los encargados del monitoreo del avance estará a cargo de la UNP - crédito Red Social X

Se conformará un Mecanismo de Monitoreo y Verificación de carácter tripartito, integrado por el Gobierno nacional, la Cneb y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

La Cneb tiene prohibido realizar acciones ofensivas contra la fuerza pública o incumplir los protocolos establecidos durante el traslado hacia la zona definida .

El decreto excluye de responsabilidad penal y disciplinaria a los funcionarios y miembros de la fuerza pública que intervengan en el proceso bajo las condiciones fijadas.

La protección del personal del mecanismo de monitoreo está a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras que la custodia de las instalaciones recae en la Policía Nacional.

Los recursos necesarios para la implementación del mecanismo y el cumplimiento de los compromisos asumidos serán financiados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz).

Se establece un Puesto de Mando Unificado, liderado por la Gobernación del Putumayo, encargado de coordinar y hacer seguimiento a todas las fases del desplazamiento autorizado.