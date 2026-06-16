Colombia

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

El modelo colombiano compartió su perspectiva ante las afirmaciones de su expareja, respondió a los señalamientos sobre dificultades en la convivencia y abordó los comentarios relacionados con su vida íntima durante la relación

Guardar
Google icon
Tebi Bernal se pronuncia: enfrenta el conflicto con Alejandra Salguero y pide frenar rumores - crédito cortesía Canal RCN
Tebi Bernal se pronuncia: enfrenta el conflicto con Alejandra Salguero y pide frenar rumores - crédito cortesía Canal RCN

El modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal, decidió referirse públicamente a las declaraciones que su expareja, Alejandra Salguero, realizó sobre él en medio de la transmisión del reality.

Bernal optó por hablar abiertamente sobre la polémica que surgió luego de que Salguero expusiera detalles de su vínculo pasado y un proceso legal que atravesaron como pareja. La controversia se originó después de que la modelo confirmara la separación y mencionara un conflicto judicial previo.

PUBLICIDAD

Durante su participación en una transmisión en vivo, Tebi Bernal explicó que, tras su ruptura con Alejandra Salguero, ambos enfrentaron dificultades personales. “Tuvimos diferencias, ella necesitaba alejarse de mí y eso fue lo que le sugirieron, poner una denuncia, era la única forma... qué gonorrea tocar esos temas acá”, narró Bernal.

Alejandra Salguero sorprende con mensaje sobre su proceso personal tras la separación de Tebi Bernal - crédito @alejandrasalguero04/Instagram - Canal RCN
Tebi le respondió a su exnovia - crédito @alejandrasalguero04/Instagram - Canal RCN

El modelo admitió que resultó incómodo que su expareja hiciera público ese episodio, aunque manifestó comprensión hacia su postura. “Fue muy feo que haya tocado eso en público, pero entiendo desde su dolor un montón de cosas y desde el tema de provocaciones que estaban viniendo de personas de mi equipo de trabajo”, reconoció.

PUBLICIDAD

Por su parte, Alejandra Salguero había señalado que, si bien no considera a Bernal una mala persona, la convivencia como pareja estuvo marcada por reiterados conflictos. “No considero que él sea una mala persona, pero como pareja hubo muchos conflictos”, expresó la modelo en sus declaraciones. Salguero también hizo referencia a críticas sobre la vida íntima de la pareja, comentarios que Bernal abordó con cierta dosis de humor. “Usted no ha visto que cuando una mujer está herida dice eso, pero demás que sí, yo tampoco me considero el huracán, pero eso pasa cuando una mujer está dolida, que dicen que uno es mal polvo”, respondió el modelo.

La casa de los famosos Colombia - Alexa Torrex - Tebi Bernal
Tebi Bernal negó llamadas desde números desconocidos a Alexa Torrex y pidió a sus seguidores no alimentar especulaciones sobre una reconciliación - crédito cortesía Canal RCN

Tebi Bernal continúa reorganizando su vida personal y profesional tras su paso por el programa. El modelo pidió a sus seguidores que eviten alimentar rumores sobre una supuesta relación sentimental con la influencer Alexa Torrex, con quien mantuvo un breve romance dentro del reality. Bernal aclaró: “Sí hablamos y aclaramos que afuera del reality no tendríamos nada más que una amistad”.

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Tebi decidió aclarar en sus redes sociales su posición respecto a los rumores de un posible noviazgo con Alexa Torrex, influenciadora con la que compartió varios momentos dentro del reality. El modelo explicó que, fuera del programa, ambos comprendieron que sus estilos de vida y objetivos personales no eran compatibles.

“Afuera cada uno entendió que es diferente. Yo no soy una persona tan pública de ir mostrando todo lo que hago todo el tiempo y en estos momentos yo lo único que necesito es sanar a nivel emocional y mental de todo lo que fue La casa para mí y sería muy egoísta yo dar miseria hacia una persona”, expresó.

Tebi Bernal también compartió que su experiencia en el programa lo llevó a replantear prioridades. Al ingresar a La casa de los famosos Colombia, su objetivo principal era mejorar la situación económica de su familia, y la eliminación le representó un golpe duro en el plano personal. Este desenlace hizo que se concentrara en su bienestar emocional antes de iniciar cualquier vínculo sentimental. “El haber perdido esa posibilidad me ha afectado bastante”, admitió el modelo ante sus seguidores.

La cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal reavivó la polémica y las expectativas entre los seguidores del 'reality' - crédito cortesía Canal RCN
El modelo manifestó que la eliminación del reality lo llevó a replantear prioridades y a enfocarse en su bienestar emocional tras la experiencia televisiva. - crédito cortesía Canal RCN

Por otra parte, Tebi Bernal se refirió a los comentarios de Mayi Torrex, hermana de la influenciadora, quien lo acusó de intentar comunicarse con Alexa desde números desconocidos. Ante estas afirmaciones, el modelo respondió de manera directa: “Yo no he llamado a nadie de teléfonos desconocidos, seguro. El momento en que llamé lo hice desde mi celular y la última vez que llamé lo hice desde el de mi sobrino para preguntar si estamos en la buena o en la mala y hasta ahí quedó”.

El interés de los seguidores por la historia entre Tebi Bernal y Alexa Torrex ha mantenido el tema vigente en redes sociales, donde muchos especulan sobre la posibilidad de una reconciliación.

Temas Relacionados

Tebi BernalAlejandra SalgueroLa casa de los famososColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sofía Petro reveló si le gustaría o no participar en política cuando su papá salga de la presidencia: "No lo encuentro correcto"

Además de descartar una aspiración en las urnas por ahora, la investigadora habló sobre su presente profesional mientras se acerca al cierre de sus estudios

Sofía Petro reveló si le gustaría o no participar en política cuando su papá salga de la presidencia: "No lo encuentro correcto"

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga al magistrado Rafael Albeiro Chavarro por medida contra Abelardo de la Espriella

La apertura del proceso disciplinario reaviva el debate sobre la intervención institucional y los límites de la justicia en el ámbito electoral colombiano

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga al magistrado Rafael Albeiro Chavarro por medida contra Abelardo de la Espriella

Defensa de estadounidense en caso de presunto abuso sexual en Bogotá anuncia demanda por difusión de videos tras su liberación por falta de pruebas

El abogado del ciudadano extranjero afirmó que se evalúan acciones judiciales contra quienes difundieron las grabaciones, al considerar que habrían distorsionado lo ocurrido y afectado el proceso legal

Defensa de estadounidense en caso de presunto abuso sexual en Bogotá anuncia demanda por difusión de videos tras su liberación por falta de pruebas

Margarita Rosa de Francisco contestó a video de Catalina Aristizábal hablando sobre el futuro político de Colombia

La actriz intervino en la discusión y lanzó una crítica a la coherencia de quienes exigen defender la patria. También cuestionó el papel de las élites en caso de militarización

Margarita Rosa de Francisco contestó a video de Catalina Aristizábal hablando sobre el futuro político de Colombia

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Erika Muñoz contó que fue internada de urgencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá y que el cuadro clínico, causado por un coágulo en una arteria del pulmón, le complicó su salud

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Imitador de Ozuna denunció amenazas y aseguró que están “suavizando” su versión: esto fue lo que le respondió la jueza

Papás de Mariana Zapata hablan por primera vez sobre Juanda Caribe y la vida sentimental de su hija: sorprendieron con la respuesta

Violeta Bergonzi fue víctima de robo en Bogotá y reveló video donde quedó grabado el momento: “Una rata inmunda”

Así respondió Shakira a los rumores de que usó una doble en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

Deportes

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

Él es Gustavo Puerta, la probable sorpresa de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 ante Uzbekistán

Uzbekistán vs. Colombia: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026

Lamine Yamal, la estrella de España en el Mundial 2026, confesó que uno de sus primeros recuerdos mundialistas lo vivió gracias al colombiano James Rodríguez