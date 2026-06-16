Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Tebi Bernal se pronuncia: enfrenta el conflicto con Alejandra Salguero y pide frenar rumores - crédito cortesía Canal RCN

El modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal, decidió referirse públicamente a las declaraciones que su expareja, Alejandra Salguero, realizó sobre él en medio de la transmisión del reality.

Bernal optó por hablar abiertamente sobre la polémica que surgió luego de que Salguero expusiera detalles de su vínculo pasado y un proceso legal que atravesaron como pareja. La controversia se originó después de que la modelo confirmara la separación y mencionara un conflicto judicial previo.

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Durante su participación en una transmisión en vivo, Tebi Bernal explicó que, tras su ruptura con Alejandra Salguero, ambos enfrentaron dificultades personales. “Tuvimos diferencias, ella necesitaba alejarse de mí y eso fue lo que le sugirieron, poner una denuncia, era la única forma... qué gonorrea tocar esos temas acá”, narró Bernal.

Tebi le respondió a su exnovia - crédito @alejandrasalguero04/Instagram - Canal RCN

El modelo admitió que resultó incómodo que su expareja hiciera público ese episodio, aunque manifestó comprensión hacia su postura. “Fue muy feo que haya tocado eso en público, pero entiendo desde su dolor un montón de cosas y desde el tema de provocaciones que estaban viniendo de personas de mi equipo de trabajo”, reconoció.

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Por su parte, Alejandra Salguero había señalado que, si bien no considera a Bernal una mala persona, la convivencia como pareja estuvo marcada por reiterados conflictos. “No considero que él sea una mala persona, pero como pareja hubo muchos conflictos”, expresó la modelo en sus declaraciones. Salguero también hizo referencia a críticas sobre la vida íntima de la pareja, comentarios que Bernal abordó con cierta dosis de humor. “Usted no ha visto que cuando una mujer está herida dice eso, pero demás que sí, yo tampoco me considero el huracán, pero eso pasa cuando una mujer está dolida, que dicen que uno es mal polvo”, respondió el modelo.

Tebi Bernal negó llamadas desde números desconocidos a Alexa Torrex y pidió a sus seguidores no alimentar especulaciones sobre una reconciliación - crédito cortesía Canal RCN

Tebi Bernal continúa reorganizando su vida personal y profesional tras su paso por el programa. El modelo pidió a sus seguidores que eviten alimentar rumores sobre una supuesta relación sentimental con la influencer Alexa Torrex, con quien mantuvo un breve romance dentro del reality. Bernal aclaró: “Sí hablamos y aclaramos que afuera del reality no tendríamos nada más que una amistad”.

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Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Tebi decidió aclarar en sus redes sociales su posición respecto a los rumores de un posible noviazgo con Alexa Torrex, influenciadora con la que compartió varios momentos dentro del reality. El modelo explicó que, fuera del programa, ambos comprendieron que sus estilos de vida y objetivos personales no eran compatibles.

“Afuera cada uno entendió que es diferente. Yo no soy una persona tan pública de ir mostrando todo lo que hago todo el tiempo y en estos momentos yo lo único que necesito es sanar a nivel emocional y mental de todo lo que fue La casa para mí y sería muy egoísta yo dar miseria hacia una persona”, expresó.

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Tebi Bernal también compartió que su experiencia en el programa lo llevó a replantear prioridades. Al ingresar a La casa de los famosos Colombia, su objetivo principal era mejorar la situación económica de su familia, y la eliminación le representó un golpe duro en el plano personal. Este desenlace hizo que se concentrara en su bienestar emocional antes de iniciar cualquier vínculo sentimental. “El haber perdido esa posibilidad me ha afectado bastante”, admitió el modelo ante sus seguidores.

El modelo manifestó que la eliminación del reality lo llevó a replantear prioridades y a enfocarse en su bienestar emocional tras la experiencia televisiva. - crédito cortesía Canal RCN

Por otra parte, Tebi Bernal se refirió a los comentarios de Mayi Torrex, hermana de la influenciadora, quien lo acusó de intentar comunicarse con Alexa desde números desconocidos. Ante estas afirmaciones, el modelo respondió de manera directa: “Yo no he llamado a nadie de teléfonos desconocidos, seguro. El momento en que llamé lo hice desde mi celular y la última vez que llamé lo hice desde el de mi sobrino para preguntar si estamos en la buena o en la mala y hasta ahí quedó”.

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El interés de los seguidores por la historia entre Tebi Bernal y Alexa Torrex ha mantenido el tema vigente en redes sociales, donde muchos especulan sobre la posibilidad de una reconciliación.