Radamel Falcao aconsejó a Néstor Lorenzo para ganarle a Uzbekistán: “No juguemos en corto”

Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF

La Selección Colombia ya prepara su primer reto en la Copa del Mundo 2026 y, antes del partido frente a Uzbekistán, una voz autorizada del fútbol colombiano entregó sus claves para intentar superar al equipo asiático. Radamel Falcao García, histórico goleador de la Tricolor, analizó las fortalezas del rival y explicó qué debería hacer el equipo dirigido por Néstor Lorenzo para encontrar espacios y evitar uno de los principales peligros del conjunto de Fabio Cannavaro: el contragolpe. El “Tigre” destacó que Uzbekistán es un equipo con una gran capacidad física y con una estructura defensiva difícil de superar.

Según su análisis, Colombia tendrá que ser inteligente con la circulación de la pelota y evitar caer en una trampa que puede favorecer al rival. “En la parte física, Uzbekistán equilibra mucho. Pasaba de la fase defensiva a la ofensiva en dos segundos y no dejaba pasar de la mitad de la cancha al equipo paraguayo”, explicó Falcao en ESPN.

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Radamel Falcao dio consejos a Luis Díaz de cara a su primera Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia - crédito FCF

Para Falcao, Uzbekistán se defiende con un bloque bajo

Para el exdelantero de la Selección Colombia, una de las claves está en no facilitarle el trabajo a una defensa que suele cerrarse con muchos jugadores. Falcao advirtió que los pases en zonas intermedias pueden convertirse en una oportunidad para que Uzbekistán recupere la pelota y ataque rápidamente. “Colombia va a tener que amenazar con jugadores que corran a las espaldas e intentar buscar espacios y hacer diferencias. Porque si hacemos pases en el medio con jugadores estando de espaldas, con James Rodríguez o Luis Díaz, vamos a perder el balón y ahí corremos peligro con algo que ellos hacen muy bien: los contragolpes”, afirmó.

El exjugador también se refirió al planteamiento táctico que podría utilizar Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistán, quien pertenece a una escuela italiana en la que la organización defensiva suele tener un papel protagonista. “Ellos juegan con una línea de cinco atrás. Quizás esto hace parte del entrenador que tienen, porque Cannavaro hace parte de la escuela italiana y la defensa prima”, señaló Falcao.

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Ante esa posible estructura defensiva, el histórico delantero colombiano explicó que romper una línea de cinco no es una tarea sencilla y que Colombia deberá recurrir a movimientos ofensivos para generar espacios. “Lo difícil que es doblegar una línea de cinco defensiva es muy complejo. Colombia debería utilizar tanto al nueve como a un extremo cerrándose para atraer, porque los defensores van a perseguirlo y, a través de ese descenso, ubicar los espacios con el mismo Luis Díaz”, indicó.

Radamel Falcao estuvo acompañado por su familia en la visita al hotel de concentración de la selección Colombia, cuando el equipo estuvo en Bogotá, durante los últimos días de mayo - crédito FCF

Colombia ante rivales de mayor peso: ya no les tiene miedo

Falcao también recordó cómo Colombia ha evolucionado en los últimos años, especialmente en la manera de enfrentar a selecciones que anteriormente generaban dificultades. “Quizá antes de la llegada de Lorenzo a la Selección colombiana, cuando íbamos a jugar a ciertos lugares la pasábamos mal. Pasamos a llegar a escenarios donde antes no ganábamos. Ganamos en Chile, donde habitualmente no pasaba, le ganamos a Holanda. Ese miedo de enfrentar a grandes selecciones se perdió con Lorenzo”, comentó.

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El mensaje del máximo goleador histórico de Colombia apunta a que la Tricolor deberá mantener la confianza, pero también entender las características de un rival que no solamente se defenderá.

Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF

Para Falcao, la movilidad ofensiva será fundamental y una de las recomendaciones más claras para el equipo es evitar jugar de manera predecible. “No juguemos en corto”, fue una de las advertencias del delantero, quien considera que Colombia deberá buscar profundidad, atacar los espacios y aprovechar la velocidad de sus futbolistas ofensivos para superar a un Uzbekistán que apuesta por el orden y las transiciones rápidas.

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Con jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez y una ofensiva con diferentes alternativas, Colombia tendrá el desafío de encontrar el equilibrio entre tener la pelota y no quedar expuesta ante los contragolpes de un equipo que, según Falcao, ha demostrado ser intenso y competitivo.