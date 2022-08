Yina Calderón reveló los influenciadores cuyo contenido le gusta más

Yina Calderón, DJ e influenciadora colombiana. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

En varias ocasiones Yina Calderón ha dado cuenta de que no teme hablar de otros influenciadores, ya sea porque entró en polémica con ellos o porque desea halagar su trabajo.

Por ejemplo, este miércoles tres de agosto la creadora de contenido quiso abrir la ventana de preguntas para darle vía libre a su seguidores de que la interrogaran sobre diferentes temas, en este orden ideas hubo un usuario que quiso saber qué influenciadores colombianos le gustan. Ante el panorama planteado, la huilense respondió enfocándose en el contenido que publican.

“Me preguntaron qué influenciador colombiano y que infuenciadora colombiana me parecen agradables, guapos simpáticos, me gusta su contenido. De mujeres me gusta el de Luisa Fernanda W, a lo bien que sí me gusta, y de hombres, que incluso el pelao está más bueno que queso con bocadillo, que Bon Yurt con chocorramo...: Soy Roki, creo que se llama. Ellos dos me agradan”.

Yina Calderón confiesa su gusto por el contenido de estos influenciadores

En efecto, el creador de contenido que mencionó se hace llamar Roki y es de Medellín; además de influenciador el paisa también se desempeña como cantante. En estos terrenos musicales, vale mencionar que, además, toca la guitarra.

Por su parte, el contenido que Luisa Fernanda W le ha ofrecido a su público a lo largo de los años ha ido variando bastante, aunque en el pasado se enfocaba en compartir videos cómicos, entre otras cosas, actualmente está más centrada en realizar publicaciones en torno a looks o outfits, además de tutoriales de maquillaje.

Del mismo modo que Roki, la creadora de contenido es oriunda de Médellín y también ha incursionado en la música, ha lanzado varios sencillos tanto en solitario como en colaboración. En cuanto a este último caso, ha grabado canciones con su pareja Pipe Bueno (cantante de música popular), su primer lanzamiento en conjunto fue ‘Vienes o Voy’, tema que la pareja sacó al mercado en febrero pasado.

¿A qué influenciadora no soporta Yina Calderón?:

Entre el reciente listado de interrogantes que recibió la exprotagonista de nuestra tele de parte de su público, también hubo uno centrado en: “¿A quién no soportas de las influencers?”; empero, en esta ocasión la también empresaria no quiso poner ningún nombre sobre la mesa.

“Me preguntaron quién me cae mal de las influencers, ¿saben qué? Ya no me cae mal nadie, yo ya le dije a cada una lo que les tenía que decir, ya ustedes se darán cuenta quién tiene la razón. No quiero más problemas”.

Vale recordar que, en el pasado Yina Calderón ha tenido rifirrafes públicos con creadoras de contenido como Epa Colombia y Andrea Vladiri, si se habla de mujeres. Aunque también ha entrado en polémicas con influenciadores hombres como Nicolás Arrieta y La Liendra.

Por otro lado, el nombre de la huilense es conocido en toda Colombia desde el año 2013, cuando se desenvolvió como participante en ‘Protagonistas de Nuestra tele’, en una de sus tantas versiones.

Tras el reality, la creadora de contenido no continuó ni como actriz, ni como presentadora, puesto que el mencionado programa estaba enfocado en estas dos temáticas. Aun así, Yina Calderón se convirtió en una figura de las redes sociales: una influenciadora, pero también en una mujer emprendedora. De hecho, tiene una empresa enfocada en la venta de fajas.

Y, además de su trabajo como empresaria y sus polémicas, la huilense también suena entre los medios de comunicación y redes sociales por sus cirugías plásticas, pues entre sus planes se ha propuesto convertirse en una especie de barbie humana.

