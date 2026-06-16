Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

La influenciadora Erika Zapata revela que sufrió un tromboembolismo pulmonar - crédito @erikaenfrancia/IG

La reconocida influenciadora colombiana Erika Zapata preocupó a sus seguidores luego de aparecer desde la Fundación Santa Fe de Bogotá compartiendo imágenes de su proceso de recuperación tras ser hospitalizada de urgencia.

Aunque inicialmente evitó revelar los motivos de su ingreso, aseguró que ya se encontraba recibiendo el tratamiento necesario y que su estado de salud evolucionaba favorablemente.

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Días después, la creadora de contenido decidió reaparecer y explicó que fue diagnosticada con un tromboembolismo pulmonar, una condición médica potencialmente mortal que ocurre cuando un coágulo sanguíneo bloquea una de las arterias de los pulmones.

Con la sinceridad y el humor que la caracterizan, Erika confesó que, aunque intentó asumir la situación con tranquilidad, la gravedad del episodio la llevó a reconocer que estuvo muy cerca de perder la vida.

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La Fundación Santa Fe de Bogotá evalúa dar de alta a Erika Zapata tras cinco días hospitalizada - crédito @erikaenfrancia/IG

“Yo no soy de exagerar las situaciones ni de dejarme afectar fácilmente, pero la verdad es que casi me les voy”, expresó la influenciadora, dando a entender que el diagnóstico representó uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado.

En una actualización compartida el 16 de junio a través de sus redes sociales, Erika informó que completaba cinco días de hospitalización y que existía la posibilidad de recibir el alta médica durante esa misma jornada. Asimismo, agradeció el acompañamiento permanente de su madre y destacó que la rápida intervención del equipo médico fue determinante para superar la etapa más crítica.

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La creadora de contenido relató que todo comenzó poco después de regresar de un viaje a Brasil. Inicialmente notó un cansancio inusual y dificultad para respirar, síntomas que atribuyó al agotamiento propio del desplazamiento. Sin embargo, la situación empeoró cuando intentó retomar su rutina de ejercicio habitual.

Según explicó, mientras realizaba actividad física comenzó a sentirse indispuesta y no logró completar los 25 minutos de cardio que acostumbraba hacer al finalizar sus entrenamientos. Posteriormente, el malestar persistió en casa, acompañado de dolor en el pecho y problemas respiratorios, razón por la que decidió acudir al servicio de urgencias.

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Erika Zapata contó que estuvo al borde de la muerte tras ser hospitalizada por un tromboembolismo pulmonar - crédito @erikaenfrancia/IG

Tras practicarle varios exámenes médicos, los especialistas determinaron que debía permanecer bajo observación y finalmente confirmaron el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, iniciando de inmediato el tratamiento correspondiente.

Debido a la gran cantidad de preguntas recibidas por parte de sus seguidores sobre esta enfermedad, Erika decidió utilizar sus plataformas digitales para educar y crear conciencia sobre los factores de riesgo asociados. Para ello, entrevistó a la doctora Ana Cristina Montenegro, directora del Centro de Trombosis de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

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Durante la conversación, la especialista hizo un llamado especial a las mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados, enfatizando en la importancia de recibir orientación médica personalizada antes de iniciar este tipo de tratamientos.

“Quiero invitarlas a que tengan cuidado y precaución con los anticonceptivos orales combinados. No es una invitación a que no planifiquen. No quiero que después tenga cincuenta mil seguidoras embarazadas”, expresó la médica.

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La médica Ana Cristina Montenegro advierte sobre riesgos de trombosis con anticonceptivos combinados - crédito @erikaenfrancia/IG

La doctora Montenegro explicó que existen factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar trombosis asociada al uso de anticonceptivos que contienen estrógenos, por lo que recomendó informar a los profesionales de la salud sobre antecedentes personales y familiares relevantes.

“Si son mujeres con sobrepeso, obesidad, fumadoras, que vapeen, que hayan tenido antecedentes de trombosis en familiares de primer grado o que hayan tenido un evento trombótico en algún momento de su vida, es mejor que busquen otros métodos anticonceptivos que no tengan estrógenos”, indicó.

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Asimismo, resaltó la importancia de reconocer señales de alerta como inflamación en una pierna, dolor en el pecho o fatiga inusual durante la actividad física.

“Como le pasó a Erika, la fatiga al hacer ejercicio es importante consultarla con un médico. Eso no es normal”, advirtió.

La especialista también compartió recomendaciones para prevenir trombosis durante viajes prolongados en avión, especialmente aquellos superiores a tres horas de duración.

“Caminar en el avión, mantenerse bien hidratado, utilizar medias de compresión y, sobre todo, no tomar somníferos que impidan levantarse y moverse frecuentemente durante el vuelo”, aconsejó.

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