Colombia

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

El influenciador reveló que atraviesa un periodo de depresión tras su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ y aseguró que el proceso de adaptación ha sido más desafiante de lo esperado

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Valentino Lázaro compartió con sus seguidores la dificultad de adaptarse a la vida fuera del reality, describiendo un estado de vacío y desconexión emocional tras su salida - crédito @valentinolazaroh/ Instagram

El influenciador Valentino Lázaro profundizó en su situación emocional con un extenso mensaje de voz dirigido a sus seguidores desde su canal de difusión en Instagram, donde relató la intensidad de su malestar tras salir de La casa de los famosos Colombia.

En sus palabras, describió un estado de vacío y desconexión que lo ha acompañado en sus actividades recientes. “Ayer también tenía ganas de llorar. Y cuando estaba en el estante, en el foyer, no sentía nada. No sentía ni felicidad ni tristeza, solo no sentía nada”, confesó.

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Valentino relató que, aunque sus amigos trataban de animarlo, él no lograba experimentar ninguna emoción. “Mis amigos me decían: ‘¿Estás feliz? Mira toda la gente que fue’. Y yo no sentía nada”, explicó, subrayando la dificultad para conectar con el entorno incluso en momentos de reconocimiento público.

Valentino Lázaro sorprendió a Johanna Fadul al compartir detalles de su estrategia y percepción sobre el juego en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN
El exparticipante de 'La casa de los famosos' confesó que tras el fin del programa ha tenido que sobrellevar quebrantos con su salud mental - crédito cortesía Canal RCN

El influenciador compartió que, tras dejar el reality, comenzó a asistir tanto a psicólogo como a psiquiatra, pues las noches se le llenaban de sueños recurrentes acerca de su vida en el programa: “Todos los días he soñado que estoy en la casa de los famosos y que me dicen como que mañana se acaba. Yo me pongo a llorar en el sueño. Todos los días sueño eso. Yo me pongo a llorar y les digo: ‘No, ¿qué voy a hacer de mi vida? No sé qué voy a hacer cuando salga de acá. Yo no pertenezco a ningún lugar, pertenezco a esta casa’”.

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Valentino describió la experiencia como un duelo complejo. “Mi psicólogo me dijo que es normal porque esa fue mi realidad cinco meses y tengo como una tusa. Literal es como perder algo, alguien. Yo viví allá cinco meses, fue mi realidad cinco meses y ya no voy a volver a estar allá”, compartió. Además, dejó claro que su deseo de regresar al reality no se relaciona con la fama: “No es como que quiero seguir en la casa por fama o por trabajo. No, Simplemente es que mi vida se acostumbró a estar allá. Y ahorita que no estoy allá, quiero estar allá, porque fue mi realidad”.

Valentino Lázaro fue sancionado en La casa de los famosos Colombia tras protagonizar un altercado con Melissa Gate y Alexa Torrex, que incluyó un gesto polémico frente a sus compañeros - crédito cortesía Canal RCN
El exfinalista de La casa de los famosos Colombia afirmó que su deseo de volver al reality no tiene que ver con la fama, sino con el apego a la rutina y la convivencia que experimentó durante cinco meses - crédito cortesía Canal RCN

El influenciador comparó su experiencia con la pérdida de un ser querido. “Es como si te quitan de tu casa, como si donde has vivido todo este tiempo te sacan y te llevan a otro lado y nunca vuelves allá”, detalló. Valentino también reconoció sentirse desubicado fuera del programa: “Me siento en un lugar extraño acá afuera y siento que donde pertenezco es allá, porque allá llevo viviendo todo este tiempo. Es un duelo que hay que vivirse, que es normal, pero es rarísimo. Literal, no sentía nada. No he sentido nada estos días”.

Ante sus seguidores, Valentino confesó que la imagen de alegría que podía proyectar en redes no coincide con su estado real. “Ustedes me ven feliz en las historias y eso, pero no siento nada, en verdad. Yo he llorado todo el día, por eso no quería hacer live ni TikTok ni videos”. Admitió que, tras salir del reality, pasó jornadas enteras en la cama, alejado de la actividad digital. “Hoy todo el día he estado en la cama solito, estoy solito en el cuarto viendo el techo, porque tengo mucha depresión y he llorado todo el día. No sé por qué, perdón por no estar pendiente, perdón por no estar en Twitter, ni en live, ni en TikTok, perdón”.

Valentino cerró su mensaje pidiendo comprensión y paciencia a sus seguidores mientras atraviesa este proceso de ajuste emocional. Su testimonio ha generado una ola de apoyo en redes sociales, solidificando el tema del bienestar mental entre figuras públicas luego de experiencias de alto impacto mediático.

Valentino Lazaro fue eliminado de 'La casa de los famosos Colombia' luego de perder el apoyo del público - crédito cortesía Canal RCN
Valentino Lázaro pidió comprensión a sus seguidores y agradeció el apoyo recibido en redes, donde muchos usuarios han destacado la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental - crédito cortesía Canal RCN

El finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos ha sido honesto con su diagnóstico mental desde que tiene reconocimiento en redes sociales, por lo que esto le ha permitido tener apoyo y comprensión de sus seguidores. Hasta el momento, el jovén no ha dado avances de su estado, por lo que sus seguidores se mantienen atentos.

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