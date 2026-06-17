Colombia

De la Espriella dijo que no bajará el tono con Iván Cepeda y señaló a la izquierda de ser una “banda criminal”: “Directo a la yugular”

El candidato presidencial aseguró que ha sido “confrontacional” con su contendiente porque busca “defender” la democracia

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Abelardo de la Espriella señaló a Iván Cepeda que querer “destruir la República” - crédito Associated Press
Abelardo de la Espriella señaló a Iván Cepeda que querer “destruir la República” - crédito Associated Press

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, de la derecha política colombiana, se refirió a la manera como se han manejado las campañas electorales de cara a la Presidencia de la República, cargo que se disputará con el aspirante Iván Cepeda Castro, de la izquierda, en las elecciones del 21 de junio (segunda vuelta).

La temporada electoral ha estado marcada por la polarización y señalamientos entre aspirantes y campañas. Sin embargo, De la Espriella se desligó de cualquier responsabilidad al respecto. Aseguró que, antes de la primera vuelta presidencial (31 de mayo), procuró respetar a cada uno de los aspirantes que participarían en la contienda, pese a que ha sido blanco de todo tipo de críticas y acusaciones.

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Lo primero que hay que decir es que el candidato más atacado he sido yo. A mí me atacaron de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba, de abajo y yo nunca contesté agravios”, indicó el aspirante presidencial en diálogo con Blu Radio.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro implementó un régimen en Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

No obstante, reconoció que ha tenido una confrontación directa con el presidente Gustavo Petro y con el candidato Iván Cepeda. Justificó su postura contra el mandatario y el también congresista y aseguró que nadie puede exigirle que adopte un discurso moderado al respecto.

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El aspirante afirmó que tanto el jefe de Estado como el candidato presidencial pretenderían “destruir la República”, aunque no proporcionó pruebas para sostener sus aseveraciones. Asimismo, señaló al aspirante de ser el “heredero” de algunos grupos armados que están ligados al narcotráfico, pero tampoco entregó material probatorio de ello.

Siempre he sido muy vehemente, muy fuerte y muy directo con el heredero de las Farc, del ELN (Ejército de Liberación Nacional), del narcoterrorismo y del régimen, el señor Cepeda”, dijo.

Abelardo de la Espriella señaló a Iván Cepeda Castro, sin pruebas, de ser el heredero de las Farc y del ELN - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella señaló a Iván Cepeda Castro, sin pruebas, de ser el heredero de las Farc y del ELN - crédito Colprensa

Así las cosas, advirtió que no bajará el tono de sus declaraciones en contra del aspirante presidencial. Incluso, aseguró que no estaría dispuesto a dialogar con el candidato tomando una taza de café, como hicieron algunos contendientes en su momento.

Luchando contra una banda criminal que quiere atornillarse en el poder a como dé lugar. Entonces, a mí que no me pidan con el señor Cepeda florecitas y mensajes lindos y cafecitos y ese tipo de cosas”, aseveró.

De igual manera, insistió en que se ha referido con respeto a las demás personas que se sumaron a la contienda electoral, entre ellas, la congresista Paloma Valencia, del Centro Democrático, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. “Yo recibí ataques de todos ellos y nunca los contesté”, indicó.

Por otro lado, De la Espriella se refirió al ambiente polarizado que se evidencia en la contienda electoral. Indicó que esa división es normal en la política y deja en evidencia que no existe un autoritarismo que obligue a todas las personas a adoptar una misma postura política.

- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Abelardo de la Espriella aseguró que busca defender la democracia en Colombia - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

A su juicio, el hecho de cuestionar o desconocer esa polarización indica que no se está recordando que la “naturaleza” de la política es confrontacional. “Yo quiero aclararle al país que yo he sido confrontacional contra el régimen y su heredero. Nunca ataqué a los otros candidatos”, precisó.

Asimismo, advirtió que hay cuentas en redes sociales que llevan su nombre que no corresponden a sus perfiles oficiales. Desde esas cuentas se han estado haciendo todo tipo de publicaciones, algunas de ellas con ataques a otros excandidatos, que le han sido endilgadas. Sin embargo, el aspirante aseguró que su deber es responder únicamente por lo que publica en sus redes oficiales.

Finalmente, insistió en que continuará exponiendo sus críticas sobre el contendiente Iván Cepeda, bajo el argumento de que pretende defender la democracia en Colombia. “Mis respetos para ellos, mi consideración total. Y con Cepeda sí confrontacional y directo a la yugular como corresponde cuando de defender la democracia se trata”, dijo.

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