Colombia

El turismo está paralizado por combates en la Sierra Nevada: hoteleros declaran emergencia en plena reapertura del Parque Tayrona

Una operación en Quebrada del Sol derivó en cierres viales que afectaron a viajeros y comercios cuando el parque nacional retomaba actividades, mientras las autoridades reportan restricciones impuestas por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

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La Sierra Nevada de Santa Marta enfrenta una crisis de orden público tras los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Acsn - crédito X

La región de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrenta una de sus situaciones más delicadas tras los recientes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn).

Los incidentes estallaron después de una operación militar en el sector de Quebrada del Sol, donde las autoridades buscaron golpear la estructura del grupo armado ilegal. La intervención derivó en bloqueos sobre la Troncal del Caribe, una de las principales vías del norte colombiano, y alteró la movilidad justo en el momento en que el Parque Tayrona reabría sus puertas a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

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La Gobernación del Magdalena, encabezada por Margarita Guerra, denunció que “esto dejó de ser una protesta social”, ya que el control de los bloqueos fue asumido por las Acsn, que impusieron restricciones, instalaron artefactos explosivos y quemaron vehículos en varios puntos de la carretera.

La Gobernación del Magdalena denunció que las Acsn asumieron el control de los bloqueos, impusieron restricciones e instalaron artefactos explosivos - crédito X
La Gobernación del Magdalena denunció que las Acsn asumieron el control de los bloqueos, impusieron restricciones e instalaron artefactos explosivos - crédito X

Según declaraciones recogidas por El Tiempo, los campesinos que iniciaron las manifestaciones perdieron el control de las mismas y ahora los bloqueos responden a intereses armados.

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Turistas atrapados y hoteles afectados: emergencia en el sector

El impacto sobre el turismo se hizo evidente de inmediato. El gremio hotelero, operadores turísticos y comerciantes del corredor Tayrona-Palomino declararon “estado de emergencia y quiebra inminente”, según una carta enviada a la Presidencia de la República y entidades de Derechos Humanos.

Más de 140 personas, entre turistas y trabajadores, permanecen atrapadas en hoteles y hostales de sectores como Guachaca, Buritaca y Mendihuaca, sin poder salir debido a los bloqueos.

El sector hotelero advirtió una quiebra inminente y señaló que la actividad turística ya acumulaba una caída del 90% en los primeros meses del año - crédito X
El sector hotelero advirtió una quiebra inminente y señaló que la actividad turística ya acumulaba una caída del 90% en los primeros meses del año - crédito X

Omar García, representante de Cotelco Magdalena, indicó que se mantienen verificaciones para determinar la magnitud real de personas afectadas. El sector hotelero sostiene que la crisis actual se suma a una reducción del 90% en la actividad turística durante los primeros meses del año, producto de la caída del turismo internacional, problemas energéticos y elevados costos operativos.

Empresarios denunciaron que grupos armados ejercen presión para que los comercios adquieran insumos únicamente a proveedores autorizados por ellos.

Reapertura del Parque Tayrona bajo amenazas y restricciones

La operación militar en Quebrada del Sol derivó en bloqueos sobre la Troncal del Caribe y alteró la movilidad en el norte colombiano - crédito X
La operación militar en Quebrada del Sol derivó en bloqueos sobre la Troncal del Caribe y alteró la movilidad en el norte colombiano - crédito X

El Parque Nacional Natural Tayrona anunció la reapertura tras el cierre temporal acordado con pueblos indígenas, pero advirtió que el ingreso terrestre por los sectores de Calabazo y Zaíno–Cañaveral permanece restringido debido a la situación de orden público.

“Como parte de estas medidas preventivas, Parques Nacionales Naturales de Colombia informa que el ingreso terrestre permanecerá temporalmente restringido”, informaron en comunicado oficial.

Los bloqueos afectan a decenas de turistas que permanecen varados, han perdido vuelos y conexiones terrestres, y enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y servicios básicos. Videos difundidos por residentes muestran hoteles y hostales con habitaciones destruidas, colchones rotos y motocicletas arrojadas a piscinas, tras las inspecciones de las Fuerzas Militares en busca de integrantes de las Acsn.

Hostales y hoteles quedaron destruidos después de las acciones armadas en Magdalena - crédito @enterateenlineasm / Instagram
Hostales y hoteles quedaron destruidos después de las acciones armadas en Magdalena - crédito @enterateenlineasm / Instagram

Empresarios piden corredor humanitario y ayudas económicas

Ante la gravedad del escenario, los empresarios solicitaron la creación de un corredor humanitario para evacuar a turistas y facilitar el paso de ambulancias y vehículos de abastecimiento. El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, respaldó esta petición y pidió acciones inmediatas para restablecer la movilidad y proteger a las familias atrapadas.

La gobernadora Margarita Guerra subrayó que “cada hora de retraso agrava la situación humanitaria y pone en riesgo a la población civil”. Además, el gremio hotelero solicitó un plan de salvamento económico que incluya exenciones tributarias, congelamiento de créditos y subsidios a la nómina, advirtiendo que “el turismo de la Sierra Nevada de Santa Marta no resiste un día más de guerra, extorsión ni bloqueos”.

Los empresarios señalan que la continuidad de los enfrentamientos y los bloqueos podría llevar al cierre definitivo de negocios y al desabastecimiento de agua, gas y alimentos en la región.

La confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta dejó desplazamientos preventivos, quema de vehículos, un uniformado muerto y dos civiles heridos - crédito X
La confrontación en la Sierra Nevada de Santa Marta dejó desplazamientos preventivos, quema de vehículos, un uniformado muerto y dos civiles heridos - crédito X

Violencia y presión armada sobre la población civil

La confrontación entre las Acsn y la fuerza pública no solo ha dejado bloqueos y daños materiales, también ha provocado desplazamientos preventivos de comunidades campesinas e indígenas. La gobernadora explicó que los campesinos “habrían perdido la capacidad de decisión sobre las protestas”, mientras el grupo armado busca presionar al Gobierno nacional para frenar los operativos militares.

Los enfrentamientos dieron paso a la quema de vehículos, instalación de cilindros bomba y uso de buses para obstruir la Troncal del Caribe. Un uniformado murió y dos civiles resultaron heridos en medio de las acciones militares.

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