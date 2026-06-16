Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

José Gaviria llama a la unidad y Marbelle respalda su mensaje en la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia - crédito @josegaviria / X

A pocos días de la segunda vuelta electoral en Colombia, el productor musical José Gaviria emitió un mensaje en redes sociales que se sumó al debate político que domina la agenda nacional.

A través de su cuenta oficial de X, Gaviria se refirió al ambiente previo a las elecciones presidenciales del 21 de junio, jornada en la que se definirá quién ocupará la Casa de Nariño entre 2026 y 2030. El productor, conocido también por su participación como jurado en Factor X, publicó: “Buenos días a los que no sembramos odio o división”, marcando así el tono de su intervención pública.

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En su publicación, Gaviria añadió: “Cinco días para que una mayoría exprese repudio, descontento, esperanza y fe a la vez”, lo que aludió a la intensidad de las discusiones políticas y al clima polarizado que ha caracterizado la campaña electoral. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un llamado a la participación y a la reflexión sobre el papel del voto en una coyuntura marcada por la confrontación entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes en la primera vuelta alcanzaron 10.336.070 y 9.670.689 votos, respectivamente.

José Gaviria llamó a rechazar la división en redes sociales y animó a la ciudadanía a votar en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito @josegaviria/ X

El mensaje de Gaviria continuó con una referencia a la importancia de la colectividad en el resultado electoral: “La Patria Milagro será obra de una mayoría, que cree ser guiada por una fuerza, que crece todos los días. Firmes”. Esta declaración fue replicada por la cantante Marbelle, quien compartió el mensaje en su propia cuenta, evidenciando su respaldo a la postura política del productor y la afinidad entre ambos en el actual contexto electoral.

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La reacción de Marbelle se sumó a la de otros usuarios que comentaron y compartieron la publicación de Gaviria. Ambos artistas han sido críticos abiertos del gobierno de Gustavo Petro y han participado activamente en el debate público, lo que convirtió sus mensajes en un foco de atención durante la semana previa a la segunda vuelta.

La intervención de Gaviria sucede en un contexto de alta tensión y expectativa. Tras la primera vuelta, en la que la diferencia entre los dos principales candidatos fue inferior a 700.000 votos, varios sectores de la sociedad civil y figuras públicas han utilizado sus redes sociales para influir en la opinión de sus seguidores y promover la participación electoral. El mensaje del productor musical se suma a otras voces que, desde diferentes perspectivas, buscan incentivar la expresión ciudadana en las urnas.

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José Gaviria lanza un mensaje en redes, ¿quién recibirá su respaldo en la segunda vuelta? - crédito @josegaviria/ Instagram

José Gaviria también reiteró públicamente su postura frente al proceso electoral y expuso sus argumentos a favor de una de las candidaturas. A través de sus redes sociales, Gaviria manifestó que “Colombia sabe la gran diferencia entre el País que quieren Abelardo y José Manuel y, el que pretenden Cepeda y Quilcué…”, refiriéndose a las dos fórmulas presidenciales que compiten por la Casa de Nariño.

Gaviria insistió en que la ciudadanía distingue con claridad la distancia ideológica y programática entre las propuestas de Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, lo cual considera central para la decisión que deberá tomarse en las urnas. “Los debates evidenciarían lo mal preparados que están en la izquierda, lo desarticulados que están y cómo los nutre el odio”, dijo el productor hace unas semanas.

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A través de redes sociales, Gaviria expone sus opiniones sobre las fórmulas presidenciales y suma su voz al debate nacional en un contexto de alta polarización - créditto @josegaviria / X

Las declaraciones de José Gaviria han generado reacciones diversas entre usuarios de redes sociales y seguidores del debate político, especialmente en un contexto de alta polarización y con un importante número de votos aún por definirse. El productor ha insistido en que su participación en el debate público responde a su interés por la situación general de Colombia y a la importancia de que quienes tienen visibilidad contribuyan a la formación de opinión sobre el futuro político del país.

De cara a la segunda vuelta, Gaviria remarcó que la claridad de las propuestas y la preparación de los candidatos serán factores claves para quienes aún no han decidido su voto.

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