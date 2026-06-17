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Esta es la clave para evitar contagiarse de enfermedades infecciosas transmitidas por animales

El mayor riesgo surge de condiciones creadas por la acción humana, como la degradación de zonas cercanas a los hogares, la contaminación del agua y fallas de saneamiento

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Los residuos mal gestionados disparan la presencia de ratas en barrios bogotanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los residuos mal gestionados disparan la presencia de ratas en el territorio nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 61% de las enfermedades infecciosas puede atravesar la barrera entre especies, según lo explicó Nicolás Hernández Gallo, director de la Especialización en Salud Pública Veterinaria de Uniagraria, que aclaró que el foco no debe ponerse en un animal en particular, sino en las condiciones que facilitan esa transmisión.

La advertencia no se limita al paso de patógenos desde los animales hacia las personas, debido a que el especialista planteó que también existen enfermedades que los seres humanos transmiten a los animales, un fenómeno conocido como antropozoonosis, lo que amplía el problema más allá de la idea clásica de zoonosis.

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Cabe mencionar que en la lista amplia de enfermedades compartidas entre especies se encuentra la rabia, tuberculosis, leptospirosis, brucelosis, fiebre del Nilo, encefalitis equinas y el complejo teniasis-cisticercosis. Para Hernández Gallo, más que enumerarlas, el dato central es que esa circulación confirma una relación estrecha entre la salud humana, la salud animal y el estado del entorno.

El especialista sostuvo que el riesgo sanitario aumenta cuando se rompen los equilibrios eco-epidemiológicos. Así, la transmisión de enfermedades no aparece como un hecho aislado, sino como la consecuencia de alteraciones sobre hábitats, agua, suelos, alimentos y formas de manejo de los animales.

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Ilustración de un gato atigrado de cerca, sosteniendo un ratón en su boca, con imágenes translúcidas de virus, bacterias y huevos de parásitos flotando a su alrededor.
Cualquier contacto con animales infectados puede favorecer la transmisión de enfermedades -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las acciones humanas aparecen como el factor que favorece la transmisión de enfermedades entre especies

Al referirse a las causas, dijo lo siguiente: “En muchos casos, los problemas de salud pública están relacionados con acciones humanas que alteran los equilibrios eco-epidemiológicos, como la afectación de hábitats silvestres, el manejo inadecuado de animales y alimentos de origen animal, también evidenciados en la contaminación del agua, los suelos y los vegetales que consumimos”.

La definición desplaza la discusión desde el animal transmisor hacia el entorno en el que circulan los agentes infecciosos. Según planteó, la conservación de los equilibrios ambientales y sanitarios reduce la transmisión de enfermedades entre especies.

Hernández Gallo señaló que no alcanza con identificar un mecanismo puntual si no se revisan las condiciones que lo permiten. En ese sentido, dijo que “más allá de identificar únicamente el mecanismo de transmisión, es importante comprender las causas que permiten que estos escenarios ocurran, como la presencia de agua contaminada, la proliferación de vectores o la contaminación de alimentos y vegetales”.

Un hombre con barba lava una sartén en el fregadero de una cocina, rodeado de una gran pila de sartenes y utensilios sucios. Hay agua salpicando.
Mantener un espacio limpio es indispensable para evitar la proliferación de animales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La transmisión puede ser directa o indirecta y abarca desde fluidos hasta vectores

El especialista describió que las enfermedades zoonóticas pueden propagarse por vías directas e indirectas. La transmisión directa incluye fluidos, mordeduras, arañazos, contacto con sangre y contacto piel con piel.

En la vía indirecta se encuentra el consumo de alimentos contaminados, el contacto con agua contaminada, materia fecal, huevos de microorganismos y vectores como mosquitos, garrapatas y otros artrópodos hematófagos (insectos y arácnidos). Según su explicación, esas rutas se vuelven más frecuentes cuando fallan las condiciones sanitarias y ambientales.

La falta de control en basuras desata riesgos en comunidades de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La falta de control en basuras desata riesgos en comunidades del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo prevenir las infecciones

Entre las medidas de prevención, Hernández Gallo mencionó la necesidad de mantener esquemas de vacunación y desparasitación en los animales y de ejercer una tenencia responsable. Eso implica instalaciones limpias y desinfectadas, planes sanitarios adecuados para cada especie y una alimentación correcta.

El especialista agregó que “es importante reconocer que las enfermedades tienen un mayor impacto en comunidades vulnerables, especialmente en aquellas que carecen de saneamiento básico y ambiental”.

Ante este panorama, se refirió a la advertencia sobre prácticas que alteran los ecosistemas, como la invasión de hábitats naturales o modelos de explotación extractivista que favorecen la aparición de nuevos problemas sanitarios. También planteó la necesidad de sistemas de salud con enfoques preventivos y no solo reactivos, capaces de abordar de forma integral la relación entre humanos, animales y ambiente para evitar el desarrollo de enfermedades que puedan transmitirse.

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