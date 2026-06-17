James Rodríguez portará una distinción en su camiseta que solo comparte con Kylian Mbappe y Harry Kane

James Rodríguez es el máximo goleador de la Selección Colombia en partidos oficiales con 23 anotaciones - crédito Luisa Gonzáles/Reuters

El Mundial de 2026 tendrá un detalle especial en la camiseta de James Rodríguez. El capitán de la Selección Colombia no solo llegará a la cita orbital como uno de los referentes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, sino que además llevará una distinción que está reservada para un grupo muy reducido de futbolistas en la historia de la Copa del Mundo.

James portará en su uniforme un parche especial de la FIFA que reconoce uno de los máximos logros individuales que puede conseguir un jugador en un Mundial: haber sido ganador de la Bota de Oro, premio entregado al máximo goleador de cada edición del torneo.

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El mediocampista colombiano compartirá este privilegio con dos de las grandes figuras del fútbol mundial actual: Kylian Mbappé, delantero de la Selección de Francia, y Harry Kane, capitán de Inglaterra. Los tres llegarán al Mundial 2026 con una marca que pocos futbolistas han conseguido: haber terminado una Copa del Mundo como máximos anotadores.

James Rodríguez: máximo goleador del torneo en Brasil 2014

James Rodríguez consiguió este reconocimiento en Brasil 2014, el torneo que marcó su explosión definitiva en el fútbol internacional. Con apenas 22 años, el entonces jugador del AS Mónaco fue la gran figura de Colombia y terminó como goleador del campeonato con seis anotaciones.

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Su actuación en territorio brasileño quedó grabada en la memoria de los aficionados por goles como el que marcó ante Uruguay en los octavos de final, considerado uno de los mejores tantos en la historia de los Mundiales. James anotó seis goles en cinco partidos y superó a jugadores como Thomas Müller, Neymar y Lionel Messi en la tabla de goleadores.

Ese es el logo que distingue a James Rodríguez como uno de los goleadores de una edición de Copa del Mundo. Lo logró en Brasil 2014 - crédito FCF

Además, aquel Mundial significó un antes y un después en su carrera. Sus actuaciones llevaron al Real Madrid a ficharlo después del torneo y lo convirtieron en una de las grandes estrellas del fútbol mundial en ese momento.

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Ahora, doce años después de aquella histórica participación, James volverá a disputar una Copa del Mundo y lo hará con un reconocimiento que pocos jugadores pueden mostrar. La camiseta de Colombia tendrá un símbolo que representa uno de los capítulos más importantes de su carrera.

Harry Kane fue el máximo goleador de la Copa del Mundo en Rusai 2018 con seis anotaciones - crédito Christian Hartmann/Reuters

Harry Kane y Kylian Mbappe también fueron goleadores de un Mundial

El parche también estará presente en los uniformes de Harry Kane y Kylian Mbappé. El delantero inglés consiguió la Bota de Oro en Rusia 2018, donde anotó seis goles y lideró a Inglaterra hasta las semifinales del torneo. Kane fue determinante para el equipo dirigido por Gareth Southgate, especialmente desde el punto penal, ya que marcó varios de sus goles en esa edición.

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Por su parte, Mbappé obtuvo el reconocimiento en Catar 2022 después de una actuación histórica. El atacante francés marcó ocho goles durante el campeonato y fue protagonista absoluto en la final contra Argentina, donde anotó un triplete que llevó el partido hasta la definición por penales.

Aunque Francia perdió el título frente al equipo liderado por Lionel Messi, Mbappé terminó como el máximo goleador del torneo y se convirtió en uno de los pocos jugadores en conseguir una Bota de Oro antes de cumplir los 24 años.

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El delantero francés Kylian Mbappe, tras recibir el trofeo botín de oro, en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

La distinción que llevarán James, Kane y Mbappé representa una pequeña lista de futbolistas que han dejado huella como goleadores en la máxima competición del fútbol. No es un reconocimiento común: solamente aparece en las camisetas de jugadores que lograron superar a todos sus rivales en una edición mundialista.

Para Colombia, la presencia de James Rodríguez en esta lista tiene un valor especial. El volante es el máximo goleador de la Selección Colombia en partidos oficiales y continúa siendo uno de los futbolistas más importantes en la historia del país. Su liderazgo dentro del grupo, sumado a su experiencia en grandes escenarios, lo convierte en una pieza clave para el Mundial 2026.

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