Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Combatientes de las disidencias de las Farc estarían entrenándose en Ucrania - crédito Europa Press

Integrantes de disidencias de las Farc y del ELN estarían viajando a Ucrania para recibir entrenamiento, de acuerdo con la denuncia de un militar colombiano que lleva un año combatiendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Según el denunciante, cuya identidad no fue revelada, varios miembros de estos grupos armados ilegales han buscado capacitarse en el uso de drones FPV, explosivos, minas, lanzacohetes RPG, francotiradores y artillería, con la intención de regresar a Colombia y aplicar esos conocimientos en acciones contra la Fuerza Pública.

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Según el testimonio, publicado por Caracol Radio, la alerta surgió cuando al combatiente le asignaron a un hombre que, durante una conversación, reconoció que pertenecía al frente Daniela Aldana de las Farc.

Integrantes de frentes de las disidencias de las Farc estarían entrenándose en drones en Ucrania para traer sus conocimientos a Colombia - crédito APF y @ivancp25/X

“Yo tengo un año de estar acá en Ucrania combatiendo contra Rusia. Yo demoré 18 años en la gloriosa Infantería de Marina en Colombia. Me mandaron un personal y el muchacho sale siendo de las Farc. Y orgullosamente lo dice él, orgullosamente de las Farc, del frente Daniela Aldana, terrorista de las Farc, que él vino a entrenarse acá, a capacitarse como dronista, para irlo a replicar en contra de nuestra fuerza pública”, reveló el militar.

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La situación fue detectada porque el denunciante, como líder de equipo, debía conocer el perfil de sus compañeros en medio del conflicto. Según explicó al medio, el hombre evitaba responder preguntas sobre su pasado, lo que generó sospechas.

“Empecé a hablar de política con los muchachos. Cuando empezamos a hablar de política, él votó el chupo. Ah, paramilitares, asesinos, que no sé qué. Que por eso era que le ponía explosivo al Ejército allá (sic)”, relató.

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En Ucrania se realizan estudios y entrenamientos a soldados para detener drones y contrarrestar el lanzamiento de explosivos Valentyn Ogirenko/Reuters

El denunciante narró que “se exaltaron” por el intercambio de ideas y la tensión se tradujo en confrontación física que obligó a otro comandante a intervenir.

“Él dijo: ‘no, sí, yo orgullosamente soy guerrillero. Lo que pasa es que estos acá se ponen a hablar que hay que bombardear a la guerrilla, que hay que acabar a esos grupos. Y eso me ofende porque yo soy guerrillero’. Y yo le dije, ven acá, ¿y tú qué estás haciendo acá? ‘Yo vine acá fue a entrenarme para replicar eso en contra del Ejército porque bastante explosivo que le puso al Ejército y a la Policía y los matábamos’”, afirmó el militar.

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Por eso el militar puso el caso en conocimiento de las autoridades ucranianas y de Interpol, que establecieron contacto con las instituciones colombianas.

Además, relató que situaciones similares se han presentado con presuntos miembros del ELN y personas relacionadas con carteles mexicanos, que han sido expulsadas o capturadas tras ser identificadas.

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“Ya el otro día aquí pasó. Llegaron cinco elenos y los sacaron. Esos sí los expulsaron. Ellos creen que esto acá es mercenario. Que aquí puede venir el bandido, el ladrón, el violador. No. Esto aquí es un ejército. Usted firma contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania y está la inteligencia ucraniana”, relató.

El militar confesó que también han descubierto hombres pertenecientes a grupos armados como el ELN - crédito @Ejercito_Div2/X

El entrevistado detalló que en Ucrania “se puede adquirir conocimiento en varias áreas de combate. A usted acá le dan todos los conocimientos porque usted viene y firma contrato y viene a militar. Y le dan todas las armas, de la más liviana a la más pesada”.

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Según el militar, estos conocimientos podrían emplearse en Colombia para atacar vehículos blindados de la Armada, del Ejército y carros de fuerzas especiales. “¿Qué quieren hacer ellos? Destruir las nodrizas de la Armada que son blindadas, los carros del Ejército, los blindados, las tanquetas del Esmad, ¿y por qué no a los políticos, los carros blindados de los políticos, sin SPV de esos? Nosotros aquí frenamos a los rusos es por los SPV que destruyen esos tanques blindados como un cuchillo que le pasa a la mantequilla”, señaló.

Ante estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que las autoridades desplegarán todos los recursos para investigar los hechos y actuar frente a posibles entrenamientos en el exterior. “Los criminales intentarán buscar dónde se capacitan mejor para asesinar a colombianos y detrás de esta denuncia aplicaremos todas las capacidades para investigar y para actuar”, aseguró el ministro citado por Caracol Radio.

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