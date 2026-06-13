Colombia

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

La mujer es conocida como “La Enfermera” y las autoridades indican que su exposición en videos no ha sido casual, sino una estrategia comunicacional del grupo para validar públicamente sus acciones

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La mujer es considerada una de las voceras más relevantes de las disidencias de las Farc - crédito @SeguridadAnt/X

Las autoridades están intensificando estrategias –especialmente en el departamento de Antioquia– para dar con alias Samantha o “La Enfermera”, identificada como la encargada de difundir comunicados y videos del frente 4 de las disidencias de las Farc, la estructura bajo el mando de “Calarcá” que se atribuyó la responsabilidad por la masacre de cuatro campesinos del municipio de Remedios.

“Samantha” señalada por las autoridades como responsable de validar y atribuir públicamente acciones armadas, secuestros y masacres en el Nordeste de Antioquia, es ahora uno de los objetivos más prominentes; tanto, que la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita ubicarla.

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Ante la curiosidad de quién es la subversiva que ha figurado en varias grabaciones del grupo armado, a través de un reporte periodístico publicado por Teleantioquia, se conoció que su papel dentro del frente 4 ha pasado de tareas de apoyo sanitario a convertirse en figura visible en la construcción y difusión de mensajes tras las operaciones del grupo.

Recompensa de 100 millones por información de alias Samantha - crédito @SeguridadAnt/X
Recompensa de 100 millones por información de alias Samantha - crédito @SeguridadAnt/X

De acuerdo con el informe, el ingreso de “Samantha” a la organización se registró mediante una falsa oferta laboral y su cercanía con alias John Fiera, cabecilla de la unidad —otro de los más buscados del mismo frente guerrillero y responsable de coordinar la reciente masacre—, la llevó a asumir funciones de mayor visibilidad.

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Las autoridades indican que su exposición en videos no ha sido casual, sino una estrategia comunicacional del grupo para validar públicamente sus acciones.

Según los videos que circulan en las redes sociales, la mujer ha sido objeto de debate por aparecer en un video del 12 de marzo de 2026, en el corregimiento Puerto López, El Bagre, donde tras un ataque armado que dejó dos muertos y dos adolescentes secuestradas, alias Samantha apareció en video junto a otros integrantes, mostrando a las menores y atribuyendo el hecho al grupo.

Posteriormente, tras la masacre de cuatro personas en la vereda Las Camelias de Remedios, la vocera justificó el crimen y alegó supuestos vínculos de las víctimas con el Clan del Golfo y “paramilitares”, versión que fue rechazada por los familiares de las víctimas.

Alias Samantha, señalada por las autoridades como la “comunicadora” del Frente 4 de las disidencias de las Farc, aparece en videos atribuyéndose masacres y secuestros en el Nordeste antioqueño -crédito captura de pantalla @SeguridadAnt/X
Alias Samantha, señalada por las autoridades como la “comunicadora” del Frente 4 de las disidencias de las Farc, aparece en videos atribuyéndose masacres y secuestros en el Nordeste antioqueño -crédito captura de pantalla @SeguridadAnt/X

“Reciban un cordial saludo revolucionario. El Estado Mayor del cuatro frente, adscrito al bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, en respuesta a lo que se difunde en los diferentes portales digitales (...) aclaramos los hechos ocurridos en la vereda Camelias, donde unidades pertenecientes al cuarto frente le dio captura a cuatro personas que cumplían la labor de informantes y cuidanderos de una finca propiedad de los paramilitares, a los cuales se les incautó una pistola calibre nueve milímetros, un revólver y radios de comunicación (sic)”, fueron las palabras de la mujer.

Las autoridades resaltan que la relevancia de Samantha no radica en el mando militar sino en su función comunicacional.

Además, la recompensa por su ubicación se suma a las ofrecidas por otros miembros del Frente 4, como alias John Fiera (300 millones de pesos) y alias Joan Veneco y Chuzo (100 millones cada uno).

Masacre en Las Camelias, Antioquia: confirman muerte de cuatro retenidos tras ataque del Frente 4 - crédito @Julian_VasquezP/X
Masacre en Las Camelias, Antioquia: confirman muerte de cuatro retenidos tras ataque del Frente 4 - crédito @Julian_VasquezP/X

De hecho, desde la Secretaría de Seguridad de Antioquia, están “visibilizando esta bandida integrante del Frente Cuarto de las Farc, cabecilla de una comisión”.

“Apelamos a ustedes para que nos ayuden a identificarla, a individualizarla, para nosotros poder capturarla y judicializarla, ponerla en manos de las autoridades. Tenemos que trabajar unidos y de esa manera, entre ustedes, comunidad, la fuerza pública y las autoridades civiles, podremos derrotar el terrorismo y traer paz y tranquilidad a nuestra tierra”, fue el mensaje de la institución.

El seguimiento a “La Enfermera” forma parte de la estrategia de las autoridades para debilitar las redes de propaganda y comunicación de las disidencias de las Farc en el nordeste antioqueño.

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