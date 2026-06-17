Cómo le fue a la Selección Colombia ante equipos asiáticos en los mundiales: este es el historial

La Selección Colombia debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 17 de junio contra Uzbekistán en el estadio de la Ciudad de México y la ilusión de los aficionados es enorme porque la Tricolor es favorita para sumar los tres puntos en su primera salida.
Los cafeteros también vuelven a verse con un equipo asiático en el certamen, un hecho que llama la atención porque casi todos los encuentros frente a escuadras de ese continente se registraron de la misma manera: en la presentación del combinado nacional en los mundiales.
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El técnico Néstor Lorenzo le apunta a una victoria para estar tranquilo en el grupo K, camino a los dieciseisavos de final, pero no se confía de los uzbekos por ser su primera copa, así que alistó a sus dirigidos para evitar cualquier sorpresa, tal como le pasó a otros conjuntos que eran llamados a ganar y no lo consiguieron.
Colombia frente a selecciones asiáticas
El plan de los cafeteros es igualar lo hecho en Brasil 2014, cuando llegó a los cuartos de final, su mejor presentación histórica, y para eso quiere dar el primer paso el 17 de junio en la capital mexicana, ante un rival que, en el papel, se ve débil y con una plantilla de pocas figuras, pero enfocada en hacerle frente.
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Será la cuarta ocasión que la Selección Colombia enfrente a una escuadra de Asia en los mundiales, con un balance de dos victorias y una derrota. Los Lobos Blancos serán su tercer rival de ese continente, que por primera vez disputan un certamen de la FIFA.
La primera vez fue en Italia 1990, en la fecha uno, cuando la Tricolor superó a los Emiratos Árabes Unidos por 2-0, en el estadio Renato Dall’Ara de Bolonia, con anotaciones de Bernardo Redín y Carlos “El Pibe” Valderrama, en un triunfo que fue clave para avanzar a octavos de final.
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Pasaron más de dos décadas para que Colombia volviera a verse con un equipo asiático y fue Japón, conjunto al que enfrentó en el cierre del grupo C de Brasil 2014, con goleada de 4-1 gracias al doblete de Jackson Martínez, las anotaciones de Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y el descuento de Shinji Okazaki.
La Tricolor se midió nuevamente con los japoneses en Rusia 2018, en el compromiso inaugural de la zona H, y esa vez fue derrota por 2-1 en el Mordovia Arena de Saransk. Los goles fueron de Shinji Kagawa, Yuya Osako, mientras que Juan Fernando Quintero anotó por los colombianos.
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Análisis de Uzbekistán
Los Lobos Blancos llegaron a la Copa del Mundo porque en la segunda y tercera ronda fue escolta de Irán en la tabla de posiciones, lo que demuestra que puede hacerle frente a selecciones muy fuertes y conseguir resultados, algo que Colombia estudió en los últimos días.
En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo reveló la manera en que Uzbekistán se para en la cancha: “El dispositivo táctico está claro, de la manera en que lo vamos a afrontar, hay dos partidos, uno defensivo y otro ofensivo, las características de ellos son muy claras, trataremos de afrontar el duelo de la mejor manera”.
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“Juega con línea de 3 o 5 defensores en bloque bajo con volantes centrales, dos carrileros extremos y un 9 que es importante y juega bien de espaldas. El equipo contraataca bien y aprovecha la pelota parada”, explicó el timonel argentino a los medios.
Lorenzo también mencionó lo que les dijo a sus jugadores, a unas horas del debut en el Mundial: “Que disfruten, que agradezcan y se maten por la camiseta de Colombia. Volvemos a esta cita después de 8 años y tenemos mucha ilusión. Ese es el mensaje de todos los días”.
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