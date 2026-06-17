Cómo le fue a la Selección Colombia ante equipos asiáticos en los mundiales: este es el historial

La Selección Colombia volverá a jugar ante un equipo asiático en el mundial y, casualmente, en un juego inicial - crédito Filippo MONTEFORTE / AFP

La Selección Colombia debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 17 de junio contra Uzbekistán en el estadio de la Ciudad de México y la ilusión de los aficionados es enorme porque la Tricolor es favorita para sumar los tres puntos en su primera salida.

Los cafeteros también vuelven a verse con un equipo asiático en el certamen, un hecho que llama la atención porque casi todos los encuentros frente a escuadras de ese continente se registraron de la misma manera: en la presentación del combinado nacional en los mundiales.

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El técnico Néstor Lorenzo le apunta a una victoria para estar tranquilo en el grupo K, camino a los dieciseisavos de final, pero no se confía de los uzbekos por ser su primera copa, así que alistó a sus dirigidos para evitar cualquier sorpresa, tal como le pasó a otros conjuntos que eran llamados a ganar y no lo consiguieron.

Colombia frente a selecciones asiáticas

El plan de los cafeteros es igualar lo hecho en Brasil 2014, cuando llegó a los cuartos de final, su mejor presentación histórica, y para eso quiere dar el primer paso el 17 de junio en la capital mexicana, ante un rival que, en el papel, se ve débil y con una plantilla de pocas figuras, pero enfocada en hacerle frente.

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Será la cuarta ocasión que la Selección Colombia enfrente a una escuadra de Asia en los mundiales, con un balance de dos victorias y una derrota. Los Lobos Blancos serán su tercer rival de ese continente, que por primera vez disputan un certamen de la FIFA.

Carlos "El Pibe" Valderrama le marcó gol a Emiratos Árabes en aquel inicio en Italia 1990 en Bolonia - crédito FIFA

La primera vez fue en Italia 1990, en la fecha uno, cuando la Tricolor superó a los Emiratos Árabes Unidos por 2-0, en el estadio Renato Dall’Ara de Bolonia, con anotaciones de Bernardo Redín y Carlos “El Pibe” Valderrama, en un triunfo que fue clave para avanzar a octavos de final.

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Pasaron más de dos décadas para que Colombia volviera a verse con un equipo asiático y fue Japón, conjunto al que enfrentó en el cierre del grupo C de Brasil 2014, con goleada de 4-1 gracias al doblete de Jackson Martínez, las anotaciones de Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y el descuento de Shinji Okazaki.

Jackson Martínez fue la figura de Colombia en la goleada 4-1 sobre Japón en el Mundial Brasil 2014 - crédito Colprensa

La Tricolor se midió nuevamente con los japoneses en Rusia 2018, en el compromiso inaugural de la zona H, y esa vez fue derrota por 2-1 en el Mordovia Arena de Saransk. Los goles fueron de Shinji Kagawa, Yuya Osako, mientras que Juan Fernando Quintero anotó por los colombianos.

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Análisis de Uzbekistán

Los Lobos Blancos llegaron a la Copa del Mundo porque en la segunda y tercera ronda fue escolta de Irán en la tabla de posiciones, lo que demuestra que puede hacerle frente a selecciones muy fuertes y conseguir resultados, algo que Colombia estudió en los últimos días.

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo reveló la manera en que Uzbekistán se para en la cancha: “El dispositivo táctico está claro, de la manera en que lo vamos a afrontar, hay dos partidos, uno defensivo y otro ofensivo, las características de ellos son muy claras, trataremos de afrontar el duelo de la mejor manera”.

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Néstor Lorenzo quiere dar una alegría a Colombia en el inicio del Mundial frente a Uzbekistán - crédito Luisa González/REUTERS

“Juega con línea de 3 o 5 defensores en bloque bajo con volantes centrales, dos carrileros extremos y un 9 que es importante y juega bien de espaldas. El equipo contraataca bien y aprovecha la pelota parada”, explicó el timonel argentino a los medios.

Lorenzo también mencionó lo que les dijo a sus jugadores, a unas horas del debut en el Mundial: “Que disfruten, que agradezcan y se maten por la camiseta de Colombia. Volvemos a esta cita después de 8 años y tenemos mucha ilusión. Ese es el mensaje de todos los días”.

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