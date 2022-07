Unidad de Búsqueda recibe galardón de parte de la mesa LGBT Bogotá por los enfoques de género en sus programas de hallazgo

Dentro del Plan Nacional de Priorización de búsqueda de víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tiene un enfoque de género que recientemente fue reconocido. FOTO: Archivo

Uno de los enfoques que conserva la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es el de género: dentro de su Plan de Priorización preponderan el reconocimiento, hallazgo y apoyo a familiares tanto de mujeres como de miembros de la comunidad LGBT+, y justamente la primacía de la búsqueda de esta población ha permitido el reconocimiento de la entidad como incluyente dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Una prueba de dicha priorización es el galardón León Zuleta ‘Nuestras diferencias nos enorgullecen’ que le entregó la mesa LGBT Bogotá a la Unidad en la categoría ‘Entidad Pública Incluyente’; esto por sus esfuerzos en mantener el enfoque de género y la preponderancia de la búsqueda de esta población que fue raptada durante el conflicto armado interno.

Para la mesa, la Unidad de Búsqueda ha desarrollado estrategias de participación y asesoría técnica con colectivos territoriales, Organizaciones No Gubernamentales y líderes de la comunidad LGBT+ para garantizar no solo la ejecución de los programas de búsqueda de personas de esta comunidad, sino también por la participación que han adquirido dentro de este organismo.

En ese sentido, la unidad resaltó a través de un comunicado que este premio fue “un reconocimiento a la importancia del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final de Paz” y que, en esa medida, envía dos mensajes importantes tanto a la sociedad colombiana como al mismo sistema de justicia que también está compuesto por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz: el primero tiene que ver con que no se puede construir paz si esta no es diversa, plural y si no se guarda un enfoque que garantice los derechos de esta comunidad.

“La paz no será posible sin una sociedad más democrática, igualitaria y justa”, señala la entidad.

El segundo mensaje tras este reconocimiento es que, para ejecutar de manera plena el Plan de Priorización -que contiene 18 recomendaciones para el hallazgo general de víctimas- es necesario tener establecido un enfoque de género que no solamente incluya a la comunidad LGBT+, sino también a otros grupos que históricamente han sufrido graves afectaciones durante el conflicto armado, incluyendo discriminación y segregación.

Vale anotar que las recomendaciones de la unidad hechas en el documento de priorización presentado hace varias semanas, están acompañadas por unos lineamientos que hacen parte del informe ‘Recuperando y dignificando Identidades’, que también contempla un enfoque de género para estas personas, entendiendo que durante la guerra interna la población LGBTIQ+ ha pasado por situaciones de desigualdad y discriminación exacerbada.

Sumado a eso, la entidad naciente del Acuerdo Final de Paz también incorpora las medidas con enfoque de género a los Planes Regionales de Búsqueda, y en ese sentido establecen que, “Las actividades para la búsqueda de las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 deben corresponder a un proceso incluyente y libre de discriminación que reconoce la diversidad.”

Vale resaltar que durante el conflicto armado, 1.818 personas LGBT+ fueron víctimas. Adicionalmente, según cifras de la Unidad de Víctimas, en el Registro Único de Víctimas hay 4.971 personas autorreconocidas como de esta comunidad y que han sufrido alguna afectación durante la guerra interna. El desplazamiento forzado, hechos de violencia sexual y que atentan contra su libertad e integridad han sido algunos de los hechos más victimizantes para ellas y ellos.

