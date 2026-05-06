La adhesión de Luis Gilberto Murillo a la campaña de Iván Cepeda generó reacciones divididas

Luis Gilberto Murillo, precandidato presidencial, inició su apoyo a la campaña de Iván Cepeda - crédito suministrado a Infobae Colombia

El anuncio de adhesión de Luis Gilberto Murillo a la campaña de Iván Cepeda provocó una rápida oleada de reacciones políticas, con apoyos desde sectores del oficialismo y críticas desde la oposición.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo aseguró que “crece la Alianza por la Vida” y sostuvo que el respaldo de Murillo “ratifica el fortalecimiento de una coalición de centro izquierda amplia, plural e incluyente, que nos conducirá al triunfo en la primera vuelta presidencial”.

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En su mensaje, además, destacó que el excanciller ha demostrado “capacidad y seriedad en el liderazgo público en el país” y le dio la bienvenida a la coalición que, según dijo, impulsará un acuerdo nacional desde el próximo gobierno.

Respaldo institucional: Jaime Raúl Salamanca Torres resalta la experiencia de Murillo y su aporte para una eventual victoria en primera vuelta - crédito Jaime Salamanca/X

En contraste, el concejal de Bogotá Rolando González cuestionó duramente la decisión. Señaló que Murillo fue “el pusilánime canciller” del presidente Gustavo Petro y criticó que, según su postura, no condenó la situación electoral en Venezuela. Añadió que su adhesión a Cepeda representa un “triste epílogo” dentro de la trayectoria política que lo llevó a ser fórmula presidencial de Sergio Fajardo.

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Desde el Congreso, el representante Oscar Benavides respaldó el movimiento y afirmó que “la política no es de egos, es de tomar posición en los momentos decisivos”.

En ese sentido, celebró la llegada de Murillo al proyecto progresista y aseguró que será “una pieza clave para garantizar la continuidad del próximo Gobierno del Cambio”. También enfatizó que la campaña de Cepeda sigue consolidando “una fuerza popular, amplia y decidida a defender las transformaciones en cada territorio”.

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Por su parte, el senador del Centro Democrático Andrés Forero restó sorpresa al anuncio y lanzó críticas al excanciller. Indicó que durante su gestión “le dio oxígeno a Maduro y lo atornilló en el poder”, y cuestionó que ahora respalde a Cepeda, a quien calificó como cercano a ese mismo modelo político.

Reacciones divididas tras el respaldo de Luis Gilberto Murillo a Iván Cepeda: Juan Fernando Cristo destaca el fortalecimiento de la coalición y proyecta triunfo en primera vuelta - crédito Juan Fernando Cristo/X

En una línea más favorable, el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca Torres celebró la adhesión y afirmó que la llegada de Murillo fortalece la coalición. Destacó que su “inteligencia y conocimiento son vitales para ganar y, sobre todo, para gobernar bien”, y expresó su confianza en un triunfo en primera vuelta.

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En términos numéricos, la candidatura de Murillo registraba una intención de voto marginal, cercana al 0,3%, según la más reciente medición de Guarumo y EcoAnalítica.

Sin embargo, en un sistema electoral como el colombiano —que exige mayoría absoluta (50% + 1) para ganar en primera vuelta— cada adhesión cobra relevancia estratégica. La campaña de Cepeda apuesta a que este tipo de respaldos contribuya a ampliar su base electoral y, al menos, consolidar una ventaja significativa de cara a una eventual segunda vuelta.

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Apoyo desde el Congreso: el representante Oscar Benavides respalda la llegada de Murillo y lo ve clave para consolidar el proyecto progresista de Cepeda - crédito Oscá Benavides/X

El movimiento de Murillo no es aislado. Hace algunas semanas, la también excandidata presidencial Clara López anunció su retiro de la contienda para sumarse a la campaña de Cepeda, en lo que se interpreta como una ofensiva coordinada para reunir sectores de centro e izquierda bajo una misma plataforma.

Según se ha conocido, esta estrategia habría sido impulsada por el propio Cristo, quien asumió la tarea de tejer alianzas que fortalezcan el proyecto político de la Alianza por la Vida.

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La figura de Iván Cepeda, por su parte, se ha consolidado como uno de los ejes de esta coalición. Su campaña busca proyectarse no solo como una opción de izquierda, sino como un espacio capaz de integrar sectores moderados y diversos.

En ese contexto, la adhesión de Murillo resulta clave para enviar un mensaje de apertura hacia votantes de centro, especialmente frente a candidaturas como la de Paloma Valencia, que también disputa ese segmento del electorado desde una orilla ideológica distinta.

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Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Forero critica el giro político del excanciller y su cercanía con el proyecto de Cepeda - crédito Andrés Forero/X

Más allá de la coyuntura electoral, el respaldo de Murillo tiene un componente simbólico y técnico. Durante su paso por la Cancillería, el exfuncionario tuvo un papel relevante en escenarios internacionales complejos, incluida la tensión diplomática con Estados Unidos por temas migratorios y de repatriación.

Su experiencia en política exterior es vista como un valor agregado en una eventual administración, particularmente en un contexto global marcado por relaciones cambiantes y desafíos multilaterales.

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Además, Murillo ya había demostrado cercanía con sectores progresistas en elecciones anteriores.

En la contienda presidencial pasada, decidió respaldar en segunda vuelta al hoy presidente Gustavo Petro, distanciándose de su entonces fórmula política, Sergio Fajardo. Aunque ese apoyo no se tradujo en un volumen significativo de votos, sí fue interpretado como un gesto político que contribuyó a consolidar una narrativa de convergencia entre distintos sectores.