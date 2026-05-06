Colombia

Gustavo Bolívar respaldó a Gustavo Petro tras la polémica por una finca presuntamente expropiada por un primo de Paloma Valencia: “Desesperados”

El excongresista defendió la política agraria del Gobierno y señaló que la distribución irregular de propiedades era común antes de la actual administración

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Gustavo Bolívar lanzó pullas contra Paloma Valencia - crédito Presidencia de la República - Sergio Acero/REUTERS
Gustavo Bolívar lanzó pullas contra Paloma Valencia - crédito Presidencia de la República - Sergio Acero/REUTERS

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la recuperación de la finca Buenavista, un predio de 6.182 hectáreas ubicado en el departamento de Vichada.

Según la entidad, el terreno pertenecía a la Nación y estaba bajo ocupación irregular por parte de Nicolás Laserna, familiar de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, y Gustavo Londoño, excongresista del Centro Democrático y padre del actual representante Juan David Londoño.

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El presidente Gustavo Petro celebró la decisión a través de la red social X. “Esta finca era baldía, es decir de la Nación y se la apropió Nicolás Laserna, primo de Paloma Valencia”, escribió el mandatario. Petro destacó que la extensión recuperada, “6.100 hectáreas”, será entregada nuevamente a “campesinado del Vichada, Colombia”, como parte de la política de redistribución de tierras.

El caso involucra figuras políticas vinculadas con sectores de oposición. La Agencia Nacional de Tierras argumentó que el predio fue adquirido y mantenido en poder de particulares sin cumplir con los requisitos legales, por lo que procedió a su restitución a favor del Estado.

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Gustavo Petro destacó restitución de tierras ocupadas por familiar de Paloma Valencia - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro destacó restitución de tierras ocupadas por familiar de Paloma Valencia - crédito @petrogustavo/X

El proceso se enmarca en la estrategia oficial para combatir la acumulación ilícita de terrenos rurales y promover el acceso a la tierra por parte de comunidades campesinas.

Las reacciones no tardaron en llegar. Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), respaldó la acción y criticó a sectores de derecha.

Están desesperados por volver a la presidencia a seguir apropiándose de las tierras baldías y de las propiedades de la SAE con total impunidad”, manifestó Bolívar en X.

Por último, el también escritor añadió que “hasta la llegada de Petro nadie sabía que esas propiedades se las repartían los políticos de la derecha y sus testaferros”.

Gustavo Bolívar respaldó recuperación de tierras y acusó a la derecha de apropiación irregular - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar respaldó recuperación de tierras y acusó a la derecha de apropiación irregular - crédito @GustavoBolivar/X

Gobierno entrega más de 6.000 hectáreas del hato Buena Vista a campesinos del Vichada tras proceso agrario

El proceso agrario del hato Buena Vista avanza hacia una nueva etapa con la decisión de entregar las tierras a campesinos del Vichada, quienes hasta ahora no contaban con terreno propio en uno de los departamentos con mayor extensión territorial de Colombia.

De acuerdo con una investigación de Noticias Uno, las autoridades han ratificado en dos instancias la legalidad del procedimiento que involucra la recuperación de más de 6.100 hectáreas.

Según el medio citado, el hato Buena Vista forma parte de los procesos que impulsa el gobierno actual para fortalecer la reforma agraria y garantizar el acceso a bienes baldíos a comunidades campesinas e indígenas.

Los procesos agrarios son valiosísimos para fortalecer la reforma agraria”, afirmaron en la investigación, subrayando la importancia de estos mecanismos para la redistribución de la tierra.

Las diligencias comenzaron en 2023, durante el actual periodo gubernamental, con la apertura y avance de un expediente que identificó la tenencia indebida de la propiedad.

La senadora Paloma Valencia solicitó suspender el decreto de una consulta popular en Colombia que costaría 700.000 millones de pesos - crédito Colprensa
Paloma Valencia fue cuestionada por Gustavo Petro y Gustavo Bolívar por finca baldía - crédito Colprensa

En este contexto, el reporte señaló que Nicolás Laserra (familiar de Paloma Valencia) fue declarado ocupante irregular del predio y que sobre él recae una orden de aprehensión. Las autoridades iniciaron la recuperación formal de las tierras y, según datos oficiales, existe un núcleo poblacional campesino en la zona de Buena Vista, compuesto principalmente por colonos del Vichada.

El medio de comunicación enfatizó que la entrega provisional de la tierra se dirige a campesinos del Vichada, quienes representan una población históricamente excluida del acceso a la propiedad rural.

Según declaraciones institucionales, van a entregar de forma provisional la tierra a campesinos del Vichada que, a pesar de la gran extensión de su departamento, no tienen un centímetro de tierra.

La medida buscará avanzar en la solución estructural a la problemática de la concentración de la tierra y responde a los lineamientos del actual gobierno de Colombia en materia de reforma agraria. “Aquí en primavera fichadas 6.100 hectáreas”, indicaron en la investigación, aludiendo al tamaño del predio y la relevancia del proceso para la región.

El caso del hato Buena Vista se suma a otros procedimientos que buscan disponer de bienes baldíos para su distribución entre comunidades rurales.

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