Colombia

María José Pizarro habló de la posible injerencia de grupos armados en las elecciones presidenciales: “Toda la información será entregada a las autoridades”

La senadora del Pacto Histórico advirtió que organizaciones armadas buscan coaccionar el voto en diversas regiones

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María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda reportó amenazas y pidió intervención estatal en zonas rurales - crédito Colprensa
María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda reportó amenazas y pidió intervención estatal en zonas rurales - crédito Colprensa

El 5 de mayo de 2026, el candidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda, advirtió que sectores armados estarían presionando a votantes para favorecer candidaturas en distintas regiones, cuando restan menos de 30 días para la primera vuelta presidencial.

Según un comunicado del aspirante del Pacto Histórico, diversas “organizaciones y entes de control” alertaron sobre la supuesta injerencia de grupos armados en el proceso electoral.

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Cepeda afirmó: “Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”, y anunció que entregará a las autoridades “toda información” recibida acerca del presunto constreñimiento, especialmente en zonas con presencia de disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo.

El candidato condenó “cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; ‘recomendaciones’ sobre la intención de voto de cara al próximo 31 de mayo”. Subrayó que el constreñimiento al votante constituye un delito, y solicitó investigaciones y sanciones para quienes lo propicien, independientemente de su filiación política.

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Iván Cepeda exigió garantías para que la voluntad popular se exprese libremente, sin interferencias armadas, en los comicios del 31 de mayo - crédito prensa Iván Cepeda
Iván Cepeda exigió garantías para que la voluntad popular se exprese libremente, sin interferencias armadas, en los comicios del 31 de mayo - crédito prensa Iván Cepeda

Al reiterar su exigencia a los grupos ilegales de no interferir, Cepeda advirtió: “No aceptaré, bajo ninguna circunstancia, interferencias o condicionamientos que afecten el ejercicio libre del voto”.

Por último, respaldó la orden presidencial para capturar a alias Iván Mordisco y anunció la entrega de documentación sobre amenazas, con el objetivo de proteger la integridad del proceso electoral.

Tras lo anterior, la senadora del Pacto Histórico y jefa de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda, María José Pizarro, ratificó el 6 de mayo de 2026 en entrevista con Blu Radio sobre presiones ejercidas por grupos armados ilegales para influir en las elecciones, respaldando las palabras de Iván Cepeda.

Según la legisladora del Pacto Histórico, la información ya fue puesta en conocimiento de las autoridades para garantizar la protección del derecho al voto en zonas afectadas.

De acuerdo con lo manifestado por Pizarro, la campaña entregó todas las pruebas disponibles a las autoridades competentes.

María José Pizarro alertó sobre presiones de grupos armados en las elecciones presidenciales - crédito Colprensa
María José Pizarro alertó sobre presiones de grupos armados en las elecciones presidenciales - crédito Colprensa

Toda la información en detalle será entregada a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones y se apliquen las sanciones”, afirmó la senadora, quien remarcó que el objetivo es “proteger al electorado para que pueda realizar de manera libre el voto, como corresponde a cualquier democracia”.

La denuncia, implica la existencia de reportes provenientes de organizaciones sociales y autoridades locales sobre la operación de grupos armados en diferentes áreas del país con el fin de constreñir el voto.

No vamos a mirar hacia otro lado cuando este tipo de denuncias vienen con pruebas fehacientes. Lo que corresponde es rechazarlo públicamente y ponerlo en conocimiento de las autoridades”, señaló Pizarro.

Durante el diálogo, la congresista reiteró el rechazo de la campaña a cualquier presión sobre la ciudadanía y subrayó la necesidad de actuar con responsabilidad.

Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para evitar que esta situación se presente y para que la gente pueda votar de manera libre”, precisó. Añadió que no se tolerará que “grupos armados ilegales ejerzan ningún tipo de presión sobre la ciudadanía”.

María José Pizarro alertó sobre vulneraciones a derechos por el presunto uso de datos personales de empleados en plataformas vinculadas a temas electorales - crédito Lina Gasca/Colprensa
María José Pizarro denunció constreñimiento al voto y exigió garantías para el 31 de mayo - crédito Lina Gasca/Colprensa

Frente a la pregunta sobre los responsables, Pizarro mencionó la presencia de disidencias de las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas en territorios rurales. “Aquí hay grupos armados con presencia territorial y la fuerza pública debe actuar con responsabilidad para garantizar el tránsito libre de las comunidades”, sostuvo.

Respecto al tipo de constreñimiento detectado, la senadora explicó que los detalles serán entregados directamente por el propio Iván Cepeda a las autoridades.

No tenemos intención de contribuir a una matriz irresponsable. Toda la información será remitida a las autoridades, sin generar pánico”, declaró, reiterando que la postura de la campaña es actuar “en el marco de la responsabilidad”.

La senadora María José Pizarro destacó a Iván Cepeda como el candidato presidencial impulsado por el Pacto Histórico - crédito @PizarroMariaJo/X
Pacto Histórico advierte sobre injerencia armada en comicios y entregará pruebas a las autoridades - crédito @PizarroMariaJo/X

La entrevista, recogió inquietudes sobre la retención de cédulas y la circulación de planillas con nombres de votantes y puestos de votación en distintas regiones, como Nariño y Antioquia. Consultada sobre estas denuncias específicas, Pizarro respondió: “Podría suceder, pero los detalles los tiene el candidato Iván Cepeda y él mismo los entregará a las autoridades competentes”.

La senadora hizo un llamado a la ciudadanía para que remita cualquier tipo de prueba o información sobre presiones al voto a las autoridades, o incluso a la campaña, que actuaría como canal de recolección. “Bajo ninguna circunstancia esta campaña va a tolerar ningún tipo de presión indebida en contra del ciudadano”, enfatizó.

Consultada sobre la posibilidad de que estos hechos favorezcan a la candidatura de Iván Cepeda, Pizarro aclaró: “Pueden hacerlo en contra o a favor. Si se presenta presión indebida a favor nuestro, lo vamos a rechazar con la misma contundencia y lo vamos a poner en conocimiento público y de las autoridades. Vamos a actuar con responsabilidad y rigor”.

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