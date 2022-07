“Las promesas que nos hizo no las cumplió”: Eduardo Méndez habla de la gestión de Fernando Jaramillo

Eduardo Méndez, habló dejó en el aire comentarios que posiblemente no sean del agrado de la hinchada cardenal. FOTO: Independiente Santa Fe

El presidente de la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor), Fernando Jaramillo, ha sido duramente cuestionado en reiteradas ocasiones por su desempeño desde que asumió el cargo como máximo jerarca del balompié nacional en 2020.

Desde que se hizo oficial, su llegada a la Dimayor generó todo tipo de críticas, dado que muchos consideraron en su momento que Fernando Jaramillo no reunía los requisitos suficientes para tomar la vacante que dejó el polémico Jorge Enrique Vélez.

No obstante, Fernando Jaramillo ha sabido capotear con sus más acérrimos detractores y se ha mantenido en la Dimayor, que se ha visto envuelta en más de un escándalo por sus decisiones, las cuales han afectado directamente a los clubes afiliados.

El último en arremeter contra Fernando Jaramillo es el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, que fiel a su estilo no se quedó con nada durante una entrevista para el programa Planeta Fútbol de Antena 2.

En primer lugar, Méndez manifestó que Fernando Jaramillo no ha cumplido con lo que prometió pese al apoyo que le brindó el presidente de cuadro Cardenal. “Cuando Jaramillo llegó a la Dimayor fui uno de los artífices en hacerle campaña. Actué como un político para que llegara. El hecho de colaborarle y respaldarlo para que llegara no indica que sus actuaciones las deba respaldar cuando no esté de acuerdo”, dijo.

El presidente de Santa Fe añadió que en la División Mayor de Fútbol Colombiano no hay tiempo para aprender y expresó que le hará oposición a Fernando Jaramillo debido a sus múltiples errores e incumplimientos. “Las promesas que nos hizo no las cumplió. Lleva dos años aprendiendo. En la Dimayor no se puede aprender, es una empresa muy grande. No lo comparto. Le hago oposición. Ha habido errores que nunca han pasado en el fútbol, en toda su historia. Nunca un partido se perdía por ‘W’, las comisiones ha tenido que renunciar en conjunto porque creen que la Presidencia no respaldó sus fallos”, enfatizó.

Asimismo, Méndez recalcó que se han presentado diferentes situaciones en el fútbol colombiano que Jaramillo no le ha dado el manejo adecuado, por lo que la imagen de la Dimayor se ha visto empañada. Agregó: “Ha habido problemas que se podían manejar de diferente forma y no se hizo. Nos ofrecieron plata y acuerdos con bancos para recursos nuevos y eso nunca llegó”.

Pero Méndez, expresidente del Unión Magdalena, no paró allí y manifestó que Fernando Jaramillo no ha actuado con transparencia, dando a entender que en ciertas situaciones ha tenido preferencias con sus decisiones. “Él maneja el grupo que lo apoya y tendrá sanamente una oposición que no está de acuerdo con el manejo que ha desarrollado. El presidente ha tenido parcialidad en algunos fallos. Se ha perdido la legitimidad”, precisó.

Cabe recordar que en junio pasado, en plenas finales de la Liga BetPlay Dimayor, la Comisión de Disciplina de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sancionó a Millonarios con dos partidos sin público en la tribuna occidental de etadio El Campín por arrojar innumerables objetos los jugadores del Junior de Barranquilla por la fecha 4 de los cuadrangulares.

No obstante, la Dimayor levantó dicha sanción debido a que el cuadro capitalino apeló la decisión argumentando que la boletería se vendió en su totalidad para el duelo ante Atlético Nacional, lo que derivó en la renuncia de los tres miembros del comité disciplinario al sentirse irrespetados por la postura tomada por el presidente Fernando Jaramillo.

