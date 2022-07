Néstor Lorenzo sale campeón con Melgar, pero ya piensa en la selección: “Me toca un reto difícil en Colombia”

Néstor Lorenzo mostró emoción tras obtener el título del Apertura con Melgar.

Melgar de Arequipa, equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, nuevo seleccionador de Colombia, igualó 0-0 este domingo frente a Alianza Atlético y se proclamó campeón del Torneo Apertura de Perú, con lo que obtuvo un boleto directo para los ‘playoffs’ nacionales y a la Copa Libertadores 2023.

Para los dirigidos por Lorenzo, el partido de la decimonovena y última jornada de la primera fase del campeonato fue, con probabilidad, uno de los más complicados de los últimos meses, así lo hizo saber el entrenador en la conferencia de prensa al finalizar el duelo.

“Estoy feliz y orgulloso por el grupo que dejamos. Ahora me toca un reto difícil, pero quiero que las cosas me salgan igual que aquí”, afirmó el exdefensor de la selección de Argentina, haciendo referencia a su próximo trabajo al mando de la selección nacional.

Sobre su consagración en suelo ‘inca’, en una entrevista para ESPN, Lorenzo comentó:

“La sensación es de un sueño cumplido. Le dijimos a los jugadores que lograríamos cosas grandes y se consiguió. Fue un partido muy disputado, accidentado y difícil, pero gracias a Dios se pudo coronar una campaña muy buena en rendimiento y resultado”.

Y agregó: “Este es mi primer equipo, al año y unos meses de hacerme entrenador principal, este título es muy importante, sobre todo por lo que representó para el grupo y para Arequipa”, continuó diciendo el director técnico, tras la primera consagración en su carrera.

Finalmente, el DT se refirió a la selección Colombia: “Quiero esperar a hacerme cargo para hablar con los jugadores, la Federación me pidió llegar a mitad de julio. Por supuesto he planificado, pero todavía no he conversado con nadie”.

Sobre el duelo entre Alianza Atlético y Melgar

Alianza Atlético salió vigoroso a hacer respetar su localía y fue un buen rival, sobre todo cuando tenía un jugador de ventaja, tras la expulsión de Alec Deneumostier (45+5). No fue hasta la segunda tarjeta roja del partido en el minuto 71, que dejó a ambos equipos con diez jugadores en la cancha, cuando los arequipeños respiraron con más tranquilidad, pero aún así no lograron estrenar el marcador, que siguió igualado a cero cuando llegó el pitido final.

El empate, sin embargo, fue suficiente para sellar la exitosa campaña del cuadro rojinegro en esta primera instancia del torneo peruano, de forma similar a su andar en la Copa Sudamericana, siendo el único equipo de Perú que accedió a los octavos de final.

El conjunto arequipeño ha mantenido su localía invicta en lo que va de temporada, aunque también supo ganar como visitante en cuatro duelos que disputó fuera de casa. A esta última fecha del torneo Apertura, que definía el desenlace, Melgar llegó con ventaja de tres puntos frente al segundo, Sport Huancayo, pues le bastaba con no perder ante el “Vendaval” para conseguir el título.

Con el empate, los rojinegros lograron su pase directo a los ‘playoffs’ finales, donde se definirá el título nacional junto al campeón del torneo Clausura . Además, el triunfo le dio un pase directo a la clasificación de la Copa Libertadores 2023, aunque dependerá del resultado de la final para determinar si accede a las fases preliminares o a la fase de grupos.

