“Se eligió la izquierda para cobrar más impuestos”: Mario Hernández, inconforme con la reforma tributaria que se avecina

Mario Hernández

Mario Hernández ha sido uno de los principales detractores de Gustavo Petro, sobre todo en la campaña presidencial que lo convirtió en el primer presidente de izquierda en los 200 años de vida republicana del país. Pues bien, el empresario volvió a criticar al líder del Pacto Histórico a través de Twitter.

Hernández lanzó un ‘acido comentario’ presidente electo de Colombia sobre la Reforma Tributaria que impulsaría el economista José Antonio Ocampo, nuevo ministro de Hacienda,

“!Se eligió la izquierda para cobrar más impuestos! Duque, con la reforma de carrasquilla, se incendió el país ¿Cómo es esto?”, publicó.

También retuiteó un trino que dice: “Pero Petro quiere más para destruir al presidente Iván Duque que deja un país con un crecimiento económico estable que no necesita reforma. Ya se ha recuperado el 100 % de los empleos y lo ideal fuera fortalecer más la inversión para mayores empleos menos asistencialismo menos pobreza”, algo que fue altamente cuestionado en esta red social.

Los usuarios de Twitter interpretaron que el descontento de Hernández se debe a que su empresa sería una de las tantas que tendría un incremento en sus impuestos. Algunos comentarios a la publicación fueron: “Mario no te hagas que sí sabes como es, el meme de Duque le iba a meter impuestos a los pobres y a la comida de base”, “señor, si eliminamos la exenciones (a empresas) de la reforma de Duque del 2019, se recaudaría sin subirle impuestos a nadie más $35 billones”, “la nueva eliminará exenciones y grabará grandes fortunas, es decir: como en cualquier país decente, paga el que más tiene”.

MinHacienda de Petro descarta días sin IVA

Los días sin IVA, medida tomada por el presidente Iván Duque para reactivar la economía de Colombia ante la pandemia del covid-19 a través de la Ley 2155 de 2021, no serán tenidos en cuenta por el gobierno de Gustavo Petro, que estará al frente de la Presidencia en el periodo 2022-2026.

La información la confirmó el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien aseguró que no ha sido una buena política. Así las cosas, la tercera jornada de este año, a celebrarse el próximo 2 de diciembre, no se llevará a cabo.

Ocampo, en diálogo con EL TIEMPO, afirmó que esta medida no ha beneficiado a los hogares pobres del país. “No. No ha sido una buena política y lo vamos a quitar. La ley actual dice que puede haber hasta tres días, así que podemos hacer cero. No ha beneficiado a los hogares pobres. Muchos de los productos que terminan sin IVA son importados y eso tiene un costo”, resaltó.

Por otro lado, Ocampo afirmó que, pese a la propuesta hecha en campaña electoral, en los próximos cuatro años se mantendrá el 4 por 1000 porque no hay forma de remplazarlo.

“El 4 por 1000 se mantendrá, pues no hay forma por ahora de reemplazarlo. Respecto a esos impuestos, hay que ver cuáles son y que no afecten negativamente a los sectores populares”, agregó.

Además, que se presentará ante el Congreso de la República una propuesta de impuesto al patrimonio que “está respaldada por muchas entidades”.

