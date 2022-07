Jose Antonio Ocampo dice que no es viable recoger $75 billones en la reforma tributaria, como lo señala Petro

José Antonio Ocampo (Colprensa/Germán Enciso)

Uno de los retos del nuevo MinHacienda del presidente electo Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, es lograr una Reforma Tributaría estructural, que no solo logre reducir el déficit fiscal de Colombia, sino que le dé caja al Estado para ejecutar todos los programas sociales que el nuevo jefe de Estado prometió durante su campaña presidencial en primera y segunda vuelta.

En una entrevista con el El Tiempo, Ocampo señaló que la cifra de recaudo de la una nueva reforma tributaría, que había señalado el nuevo inquilino de Casa de Nariño, no es viable.

“Yo personalmente creo que 75 billones de pesos no es una cifra viable y vamos a ver qué tan cerca se puede estar de los 50 billones de pesos”, afirmó.

¿Qué factores ayudaran al nuevo jefe de la cartera de Hacienda a llegar a esa cifra de recaudo? Según Ocampo, los temas cruciales son el pago de impuesto de empresas, la eliminación las extensiones tributarías y el gravado a las personas naturales que tienen la capacidad de pagar más impuestos.

“Sin reducir los beneficios tributarios será imposible cumplir, bajar la tasa de impuestos de las empresas. Y, nuevamente, eso tampoco es posible si no se aumenta la tributación de las personas naturales. Es decir, el aumento a las personas naturales también es un requisito para que la tributación descanse mucho menos sobre las compañías”, señaló el economista al diario bogotano.

Ocampo ha señalado para El Tiempo que espera que la propuesta de la Reforma Tributaría este lista para discutir el próximo siete de agosto, una vez se posesione el pleno del Ejecutivo y del Legislativo.

El nuevo MinHacienda afirmó que el Impuesto de Valor Agregado, IVA, que está en el orden del % sobre cualquier valor, no es una prioridad dentro de la Reforma Tributaría; aunque Petro afirmó que se eliminarían los días sin este impuesto, impulsados por el gobierno del presidente saliente, Iván Duque Márquez, para incentivar la reactivación económica tras más de dos años de aislamiento producto de la pandemia de la covid-19 en el mundo.

A pesar de que la intensión del nuevo gobierno es tener una inyección en las arcas del Estado, hasta el momento no ven necesario pedir un crédito al Banco de la República, según Ocampo.

Otro tema del que se ha hablado para recoger más dinero para el Estado, y así poder impulsar los programas asistenciales en Colombia es gravar a las pensiones más altas del país, por lo que Ocampo declaró que se tiene que revisar bien este tema y llegar a un consenso que dicte a partir de qué monto se tendrían que pagar impuestos.

Ocampo dice que el precio del dólar no obedece a la situación del país

Muchos medios de comunicación y economistas están encima de los movimientos del dólar en Colombia tras los resultados electorales del pasado 19 de junio, en los que Gustavo Petro venció.

Ocampo señaló que el precio del dólar actualmente en el país obedece a factores externos de la economía mundial y no tanto al viraje a izquierda en cuanto política con la llegada a Casa de Nariño de Gustavo Petro. “El año pasado también hubo meses de ese nivel del dólar, no es la primera vez. No hay que ver en esto una señal de descontrol o de falta de confianza. Más aún cuando en los últimos días ha habido una reducción en el margen de riesgo de los bonos colombianos”, señaló Ocampo en una entrevista para El Tiempo.

El economista de la Universidad de Notre Dame (en Estados Unidos) prevé que habrá una estabilización del dólar, a pesar de la turbulencia del mercado internacional por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el aumento de las tasas de interés, por cuenta de la propia inflación que sufre esta economía en EE.UU., lo cual hace menos atractivo invertir en Colombia.

