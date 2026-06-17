Colombia

Fanático de Andrés Franco terminó dormido en un árbol durante un concierto en una plaza pública del Tolima

La escena inesperada desató bromas por parte del artista que se encontraba en tarima y una ola de memes que inundó las redes sociales

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Uno de los asistentes quedó rendido ante los efectos del alcohol, pero lo insólito del caso es que se durmió sobre la rama de un árbol - crédito el.hemer / TikTok

Un hecho inusual ocurrió en el concierto del cantante de música popular Andrés Franco, que se encontraba dando un show en el municipio de Rioblanco (Tolima), cuando uno de sus seguidores, tras consumir alcohol en exceso, se durmió profundamente en la rama de un árbol mientras el espectáculo continuaba en la plaza pública habilitada para el evento.

Durante el show, el artista conocido como El Agropecuario se percató de que el asistente se pasó de copas y terminó dormido en lo alto de un árbol, por lo que lejos de ignorar la curiosa escena, transformó el momento en el eje central de la noche, desatando risas entre los asistentes y viralizándose rápidamente en las redes sociales.

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La respuesta de Andrés Franco en el escenario

Al ver la situación, el cantante incorporó al fanático dormido en su repertorio y mientras dormía le dedicó canciones icónicas del género como Rama seca y Me caí de la nube, adaptando la letra para relatar la peculiar forma en la que el espectador hizo presencia en el evento.

Entre bromas y complicidad con el público, Franco le puso su toque espontáneo a la situación, lo que provocó carcajadas y aplausos antes de retomar su espectáculo.

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Pintura en acuarela de Andrés Franco en el escenario con micrófono, señalando y riendo hacia un árbol donde un asistente duerme y otros observan con teléfonos.
El cantante Andrés Franco señaló a un fan dormido en un árbol durante su concierto en una plaza pública en Tolima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El video se viralizó en redes sociales

La escena fue rápidamente compartida en redes sociales y grupos locales, donde los usuarios no tardaron en transformar el hecho en tema de conversación, por lo que se publicaron varios memes, resaltando la singularidad de la situación ocurrida en Rioblanco.

Y es que no es la primera vez que una persona alicorada se duerme en un evento, sino que llamó la atención cómo lo hizo sobre una de las ramas de un árbol ubicado en plena plaza.

Entre los comentarios se destacó: “Fue al concierto a dormir, pero tuvo más fama que cualquiera del concierto y Andrés Franco le dedicó su canción”. Otros se refirieron con humor a su sentido de pertenencia por su territorio: “Eso solo pasa en mi pueblo, Rioblanco, Tolima”.

Algunos usuarios incluso le hicieron una propuesta al cantante para premiar al seguidor que se quedó dormido con entradas a futuros conciertos, reconociendo que era muy fanático, por lo que consideran lamentable que se haya perdido el evento.

Mientras el revuelo en redes sociales crecía y el público celebraba la anécdota, el protagonista permaneció ajeno a todo, dormido sobre la rama y sin despertar, convirtiéndose en el tema central de la noche.

El famoso es reconocido por imprimir su actitud a cada tema - crédito Andrés Franco / Instagram
El famoso es reconocido por imprimir su sello a cada tema con mucho carisma y contacto constante con el público - crédito Andrés Franco / Instagram

Andrés Franco iba a abordar la aeronave que se estrelló con Yeison Jiménez y su equipo

Andrés Franco contó que estuvo a punto de abordar la aeronave en la que viajaba el cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido en un accidente el 10 de enero en Boyacá, aunque una cadena de compromisos y contratiempos previos le impidió subirse.

En una entrevista con la emisora La Kalle, Franco relató que la última vez que vio al artista fallecido fue en Duitama (Boyacá), y que esa despedida quedó marcada porque, según dijo, fue el último colega que estuvo con él: “Me esperó, nos dimos el abrazo, la bendición y él se fue… yo fui el último artista que estuvo con Yeison”.

De acuerdo con su testimonio, al día siguiente tenía una presentación a las 5:00 p. m. y se quedó dormido en su carro hasta que lo despertaron llamadas insistentes: “Vi las llamadas de amigos, de Lina y del Charrito Negro. El ruido era que yo estaba con Yeison; me comentaron que había pasado algo y yo pensé que se trataba de una broma”.

Andrés Franco, conocido como El Agropecuario, reveló que estuvo a punto de abordar el mismo vuelo en el que perdió la vida Yeison Jiménez - crédito @andresfranco_oficial/ Instagram
Andrés Franco tuvo que cantar en un show pese al dolor que sentía por la partida de Yeison Jiménez - crédito @andresfranco_oficial/ Instagram

El cantante añadió que recibió la confirmación del accidente minutos antes de subir al escenario y que, pese al golpe, su equipo le pidió cumplir con el show: “Haga de tripas corazón, la gente no tiene la culpa”.

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