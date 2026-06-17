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Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: fixture y horarios completos de la fecha

La jornada contempla el debut de tres de los equipos favoritos a llevarse la Copa del Mundo como Inglaterra, Croacia y Portugal, mientras que la selección Colombia volverá a estar presente en el certamen tras ocho años de ausencia

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El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural - crédito VisualesIA
El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural - crédito VisualesIA

El Mundial de 2026 vivirá este miércoles 17 de junio los cuatro partidos correspondientes a los Grupos K y al L, entre los que se destaca el debut de la Selección de Portugal, uno de los equipos favoritos para llevarse la edición en Norteamérica.

El equipo luso, liderado por el delantero Cristiano Ronaldo, quien sueña con alzar el único trofeo que le falta de su palmarés deportivo, abrirá la jornada ante la República Democrática del Congo, que vuelve al certamen mundialista tras 52 años de espera.

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Así mismo, la agenda contempla un duelo muy esperado por los aficionados del balompié mundial: Inglaterra vs. Croacia.

Los Three Lions se medirán al conjunto helvético, que vienen de ser terceros en la edición de Qatar 2022. Será la segunda vez que se enfrentarán en el certamen mundialista, luego de disputar una de las semifinales de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

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En esa ocasión, los Vatreni se impusieron a los ingleses en la prórroga con gol de Mario Mandžukić, lo que selló su pase definitivo a la final del campeonato del mundo, aunque posteriormente fueron derrotados por Francia.

Posteriormente, el Grupo L tendrá su segundo partido del día: Ghana vs. Panamá, en un partido que puede definir buena parte de su futuro, ya que ambos necesitan sumar antes de enfrentarse a los europeos.

Panamá afronta apenas su segunda participación en una Copa del Mundo después de Rusia 2018, torneo en el que perdió sus tres partidos. Mientras que los africanos intentan recuperar el perfil internacional que la llevó hasta los cuartos de final en Sudáfrica 2010, donde fueron eliminados por Uruguay.

Por último, se encuentra la Selección Colombia que iniciará su camino mundialista, tras no haberse clasificado hace cuatro años, y que llega con grandes aspiraciones de realizar un buen papel en el torneo, teniendo en cuenta que es el actual subcampeón de la Copa América.

La Sele chocará ante Uzbekistán, un seleccionado que sentirá por primera vez lo que estar en la Copa del Mundo, comandado por el italiano Fabio Cannavaro, capitán del equipo que salió campeón en la edición de 2006.

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy martes 16 de junio

GRUPO K

  • Portugal vs. RD Congo

Hora: 19:00 (España) / 14:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 13:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 12:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 11:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

Estadio: Houston, Houston.

  • Uzbekistán vs. Colombia

Hora: 04:00 del jueves 18 (España) / 23:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 22:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 21:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 20:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

Estadio: Ciudad de México, México.

GRUPO L

  • Inglaterra vs. Croacia

Hora: 22:00 (España) / 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 16:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 15:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 14:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras.

Estadio: Estadio Dallas, Arlington.

  • Ghana vs. Panamá

Hora: 01:00 del jueves 18 (España) / 20:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 19:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 18:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 17:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

Estadio: Levi’s Stadium, San Francisco.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

  • Portugal vs. RD Congo

Televisación: DSports (Latinoamérica), DAZN / BarTV Mundial en Movistar Plus+ (España), Teleamazonas (Ecuador), Tigo Sports (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

  • Uzbekistán vs. Colombia

Televisación: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Caracol Televisión, Canal RCN (Colombia) / Tigo Sports (Panamá y El Salvador), VIX (México), Fox+ (Costa Rica) y Tigo Sports (Honduras).

  • Inglaterra vs. Croacia

Televisación: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España) / Win Sports, DSports (Colombia) / TUDN, ViX, Canal 5 (México) / FOX, Telemundo (Estados Unidos).

  • Ghana vs. Panamá

Televisación: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TVGO y Disney + (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026

Grupo A

- México 2-0 Sudáfrica

- Corea del Sur 2-1 República Checa

Grupo B

- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

- Catar 1-1 Suiza

Grupo C

- Brasil 1-1 Marruecos

- Haití 0-1 Escocia

Grupo D

- Estados Unidos 4-1 Paraguay

- Australia 2-0 Turquía

Grupo E

- Alemania 7-1 Curazao

- Ecuador 0-1 Costa de Marfil

Grupo F

- Países Bajos 2-2 Japón

- Suecia 5-1 Túnez

Grupo G

- Bélgica 1-1 Egipto

- Irán 2-2 Nueva Zelanda

Grupo H

- España 0-0 Cabo Verde

- Arabia Saudí 1-1 Uruguay

Todos los grupos del Mundial 2026

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