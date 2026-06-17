Roberto Martínez salió al paso de los rumores sobre su futuro como seleccionador de Portugal: “Es un hecho”

Roberto Martínez confirmó que su contrato con Portugal termina después del Mundial 2026 y negó que su continuidad afecte la preparación ante República Democrática del Congo - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Roberto Martínez reconoció que su contrato con Portugal vence al término del Mundial 2026, pero rechazó que eso sea una distracción para su equipo antes del partido del Grupo K contra la República Democrática del Congo el miércoles 17 de junio en Houston.

“Mi contrato termina después del Mundial, así que creo que no es noticia, es un hecho”, afirmó el técnico español de 52 años en la rueda de prensa previa al encuentro.

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Martínez fue directo al calificar la cuestión de su continuidad como “noticia vieja” y subrayó que su foco está en “terminar el trabajo que empezamos hace tres años y medio”. El seleccionador describió la preparación del equipo como “perfecta a todos los niveles”, con un período de adaptación al huso horario que calificó de muy satisfactorio y con todos los jugadores con minutos. La cancelación del entrenamiento del pasado lunes 15 de junio por amenaza de tormenta, lejos de ser un contratiempo, fue para él “una oportunidad para trabajar lo que es este mundial, que es esperar lo inesperado”.

La única nota negativa en la antesala del debut fue la baja del defensor central Rúben Dias, quien no se recuperó a tiempo del golpe recibido en el amistoso ante Nigeria. Martínez aclaró que el jugador llegó a la concentración en perfectas condiciones y completó los 90 minutos del último partido de la Premier League con el Manchester City, pero que el contacto físico propio del fútbol derivó en una lesión sin daño estructural.

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La selección de Portugal sufrió la baja de Rubén Dias, que no se recuperó a tiempo del golpe sufrido en el amistoso ante Nigeria - crédito Heiko Becker/REUTERS

“Médicamente, necesitamos estar al 100% en un partido del mundial. No es el momento de arriesgar”, señaló. Ante la pregunta de si lamentaba no haber convocado un central más, el técnico descartó el arrepentimiento y recordó que jugadores como Rúben Neves y Diogo Dalot pueden cubrir esa posición: “La polivalencia de nuestro grupo es mayor que intentar traer un jugador nuevo que no tiene experiencia a nivel de selecciones”, manifestó.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, Martínez subrayó que el delantero, a punto de disputar su sexto Mundial, transmite internamente la misma intensidad que en su debut. “A nivel interno parece que sea su primer mundial, a nivel de intensidad, de fuerza emotiva, de lo importante que es para él poder estar preparado para ayudar al grupo”, afirmó. El seleccionador destacó también el peso del “Bicho” como referente para generaciones jóvenes y lo definió como un finalizador capaz de abrir espacios para sus compañeros. Sobre la gestión de minutos entre Ronaldo y Gonçalo Ramos, Martínez fue claro: las decisiones se tomarán partido a partido, en función del nivel de exigencia y los días de recuperación disponibles.

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Cristiano Ronaldo afronta su sexto Mundial con Portugal y, según Roberto Martínez, mantiene la misma intensidad interna que en el primero - crédito Marco Bello/REUTERS

El técnico advirtió contra cualquier exceso de confianza frente al equipo africano, al que describió como flexible tácticamente, físico, vertical y con jugadores de alto nivel en ligas europeas como Cédric Bakambu, Yoane Wissa y Theo Bongonda.

“Necesitamos igualar la intensidad emocional de Congo. Si ganas por un gol está bien, si empatas es una catástrofe, y si pierdes es el fin del mundo”, dijo Martínez. El ibérico también tomó nota del empate 0-0 del lunes entre España y Cabo Verde para reforzar su mensaje: “Cabo Verde ha demostrado que no hay partidos fáciles en este Mundial.”

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Martínez advirtió que República Democrática del Congo exige máxima atención por su intensidad, su flexibilidad táctica y sus figuras en ligas europeas. Además, tomó como antecedente el empate entre España y Cabo Verde como advertencia para no subestimar rivales - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Sobre la estrategia ante un rival que se organiza bien en defensa, Martínez confirmó que los balones parados llevan cuatro décadas de trabajo en el equipo y que no hay un único lanzador designado. Mencionó a Ronaldo, Bruno Fernandes, João Neves, João Cancelo y Nuno Mendes como jugadores con capacidad para ejecutarlos. “Tenemos estrategia en función del partido y del rival”, precisó.

Preguntado también por las pausas de hidratación, el técnico las aceptó como una nueva realidad táctica: “El partido tiene ahora cuatro partes. Necesitamos utilizarlo”, dijo, y señaló que esos tres minutos de contacto con los jugadores permiten ajustes que antes solo eran posibles en el descanso.

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La sombra de Diogo Jota, fallecido en un accidente de tráfico el año pasado, planeó sobre la rueda de prensa. El capitán Bruno Fernandes recordó al delantero, quien habría sido una pieza del equipo en este torneo. “Era un gran compañero de equipo, muy humilde, muy apasionado por lo que podía hacer por nuestro país y por el fútbol en general. Para nosotros, él sigue siendo parte de nuestro grupo”, afirmó el volante del Manchester United.