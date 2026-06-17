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Senado aprueba licencia por puntos en Colombia: 26 unidades y suspensión por nueve meses

El proyecto aprobado en último debate en el Senado asignará 26 puntos iniciales a cada conductor y descontará unidades por infracciones, antes de pasar a conciliación y sanción presidencial

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Personas que hayan requerido transfusión de plasma por descompensaciones en el último año no pueden obtener ni renovar la licencia de conducción - crédito Colprensa
Licencia de conducción - crédito Colprensa

La licencia de conducción en Colombia tendrá un cambio de fondo tras la aprobación, en último debate de la plenaria del Senado, del proyecto de ley que crea un sistema por puntos. La iniciativa todavía debe pasar a conciliación y luego recibir la firma del presidente, pero ya marca una transformación en la forma como las autoridades medirán el comportamiento de los conductores en las vías.

La información publicada por El Tiempo señala que el nuevo modelo busca castigar las infracciones y convertir el documento de conducción en un beneficio que puede perderse si no se respeta el Código de Tránsito. El objetivo central es reducir los accidentes en el país mediante un mecanismo que descuenta puntos de acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas.

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A cada conductor se le asignará inicialmente una base de 26 puntos. Si comete infracciones, ese puntaje se reducirá de manera proporcional. Las faltas menores restarán 4 puntos, mientras que las infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol, podrán quitar hasta 10 puntos.

Licencia de conducción-Colombia
Licencia de conducción. Foto: Ministerio de Transporte

Cómo funcionará la licencia por puntos

El sistema cambia la lógica tradicional del documento. No se trata solo de renovar la licencia cada cierto tiempo, sino de conservarla mediante un buen comportamiento en las vías. El Decreto Ley 019 de enero de 2012, conocido como Ley antitrámites, estableció que las personas menores de 60 años deben renovar su licencia cada 10 años.

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Con el nuevo esquema, si un conductor pierde todos sus puntos y llega a cero, la licencia será suspendida automáticamente por nueve meses. Así lo explicó el senador Julio Alberto Elías, del Partido de la U, quien promovió el proyecto y detalló las consecuencias para quienes reincidan.

“A la licencia inicialmente se le asignarán 26 puntos. A medida que vas cometiendo infracciones, vas perdiendo puntos. Cuando llegas a cero, se cancela la licencia por nueve meses”, explicó el congresista.

Elías también señaló que, después de esa primera suspensión, los puntos se restablecen. Sin embargo, si el conductor vuelve a perderlos hasta llegar nuevamente a cero, la cancelación será por 12 meses. Si ocurre una tercera vez, la licencia se cancelará de por vida.

Imagen de referencia. Licencia de conducción en Colombia. Foto: cortesía
Imagen de referencia. Licencia de conducción en Colombia. Foto: cortesía

Conductores principiantes y límites temporales

El proyecto también introduce la figura del conductor principiante. Quienes tramiten por primera vez la licencia recibirán el documento con restricciones temporales. Si durante el primer año no cometen infracciones, podrán obtener la licencia plena.

En cambio, si registran faltas, la obtención del pase definitivo se retrasará dos años. Durante ese periodo de prueba, el conductor tendrá limitaciones específicas, entre ellas restricciones en los límites de velocidad en vías nacionales, un tope máximo de pasajeros permitidos en el vehículo y la obligación de portar un distintivo físico que lo identifique como “novato”.

El senador explicó que, mientras se cumple ese periodo, el conductor tendrá algunas limitaciones para circular. También dijo que, si no se cometen infracciones durante un año, se asigna la totalidad de las funciones para conducir. Si hay faltas, la licencia plena se restablecerá a los dos años.

Durante los debates legislativos se eliminó una propuesta que buscaba obligar a los conductores a pagar un seguro obligatorio adicional, independiente del Soat. Ese gasto quedó descartado. “Esto no tiene nada que ver con el Soat ni con otro seguro obligatorio”, afirmó Julio Alberto Elías.

Con la aprobación de este modelo, el país avanza hacia un esquema en el que el derecho a conducir dependerá del comportamiento en la vía. La medida aún debe completar sus pasos finales, pero ya define un cambio clave: acumular infracciones podrá llevar a perder temporalmente, o incluso de manera definitiva, la licencia de conducción.

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