Comienza el Tour de Francia 2022: este es el horario y los canales donde podrá verse la primera etapa de la competencia este viernes en Colombia

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers. Foto: Team Ineos Grenadiers

El Tour de Francia 2022 iniciará este 1 de julio e irá hasta el próximo 24 en donde se conocerá quién el pedalista más poderoso del momento y quien se enfundará la casaca amarilla de la competencia. La jornada 1 se dará sobre una contrarreloj de 13 km en la misma ciudad de Copenhagen, capital de Dinamarca, en donde los ciclistas estarán corriendo tres etapas, antes de ir a Francia.

La contrarreloj será sobre un terreno completamente llano y por lo corta que resulta tendrá solo un punto de toma de tiempo intermedio para medir el promedio de velocidad y el tiempo que gastará cada corredor en la mitad de la etapa.

El primer corredor en salir el viernes será Jérémy Lecroq del B&B Hotels sobre las 9:00 am hora colombiana, quien marcará el primer tiempo referente en el día, mientras que el soachuno Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers), será el primer colombiano en tomar la partida sobre las 9:19 am. A las 9:28 am lo hará Nairo Quintana (Arkea Samsic) y Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) hará lo propio a las 10:35 am.

De los tres cafeteros se espera que Daniel Martínez marque el mejor guarismo de cara a estar entre los mejores posicionados, de entrada, en la clasificación general. Vale recordar que Martínez es el actual campeón de contrarreloj de Colombia y por ende portará la camiseta con la bandera del país durante el ejercicio este día.

Rigoberto Urán, aunque no es experto, se espera que esté aún más cerca de los rivales directos en la general que Nairo Quintana, quien podría verse un poco más complicado en el desarrollo de la prueba.

Por otro lado, algunos de los corredores a tener en cuenta en esta jornada son Primoz Roglic, actual campeón olímpico de crono, el campeón del Mundo de Contrarreloj, Filippo Ganna, Wout van Aert y el bicampeón del Tour de Francia Tadej Pogacar, quien ya ha dejado claro que es un corredor versátil y capaz de ganar en cualquier terreno.

Para ver el Tour de Francia por televisión en Colombia, se podrá hacer a través de ESPN en donde estará el narrador argentino Mario Sábato, el profe Óscar Restrepo y la exciclista profesional colombiana Laura Lozano en los comentarios. Asimismo, en canal local estará Caracol TV con Georgina ‘Goga’ Ruiz Sandoval, Santiago Botero en los comentarios y J.J Osorio.

También por medio de las redes sociales oficiales del Tour de Francia se podrá seguir la carrera con las actualizaciones que vayan haciendo desde la organización. Los colombianos cuentan con gran favoritismo para la clasificación general dado que los tres serán líderes de sus respectivos equipos.

Sin embargo, el cundinamarqués Daniel Martínez deberá estar listo para asumir el mando del equipo en el momento en que quizás su coequipero Adam Yates no logré tener las condiciones físicas para estar con los rivales directos, en ese caso Daniel será el jefe de filas único para el Tour.

