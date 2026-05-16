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Se viene otro clásico en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

Los cardenales, que vienen en mejoría, arrancan la serie ante un cuadro Tiburón que sufrió para clasificar y está obligado a salir campeón tras el fracaso en la Copa Libertadores

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Liga BetPlay I 2026 - Independiente Santa Fe vs. Junior FC
Santa Fe y Junior tendrán otro duelo en la temporada 2026, ahora por las semifinales de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Las semifinales de la Liga BetPlay arrancarán con dos compromisos el mismo día, entre clubes que ya fueron campeones del fútbol colombiano en más de una ocasión y se perfilan como candidatos serios para llegar a la final, pelear el título de 2026 y el primer cupo a la Copa Libertadores 2027.

Santa Fe y Junior protagonizan uno de esos compromisos en el campeonato, un duelo que llama la atención por la realidad de los clubes, sus obligaciones a nivel internacional y la necesidad de ser superiores en la serie, pues sus entrenadores necesitan del trofeo para recuperar la confianza con la hinchada.

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Cabe recordar que el otro juego de las semifinales de la Liga BetPlay será entre Atlético Nacional, que fue líder en el Todos contra Todos, ante el Deportes Tolima.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

En el cruce de las semifinales del fútbol colombiano, tanto bogotanos como barranquilleros quedaron emparejados para disputar una serie que enfrenta a dos equipos con las mismas necesidades.

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El partido de Santa Fe y Junior, en la ida de las semifinales, será el sábado 16 de mayo a las 8:00 p. m., programación que se registró porque los albirrojos jugarán por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores el martes 19 del mismo mes, con lo que se garantizan las 72 horas de descanso para la plantilla.

El atacante se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe llega a las semifinales con el gran momento de Hugo Rodallega, que le marcó tres goles al América - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Dicho compromiso se podrá ver a través del canal deportivo Win+ Fútbol, que tiene los derechos exclusivos de transmisión en el fútbol colombiano hasta diciembre de 2026, y para aquellos aficionados que quieran ver el juego desde cualquier plataforma, pueden hacerlo por Win Play.

Tanto Santa Fe como Junior podrían rotar algunos de sus jugadores en este encuentro, debido a que los dos deben jugar por la Copa Libertadores a los pocos días, sobre todo los cardenales, porque se encuentran obligados a ganar para seguir en camino a los octavos de final.

Junior vs. Once Caldas
Junior viene de eliminar al Once Caldas con marcador global de 3-2, tras igualar 2-2 en Barranquilla - crédito Colprensa

En el caso de los tiburones, les queda una opción mínima para llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana, que es beneficio para los terceros en la fase de grupos, y para eso debe ganar su compromiso internacional el miércoles 20 de mayo, así que el club debe cuidar la carga física en sus jugadores.

Nueva pelea en 2026

El duelo de Santa Fe y Junior se volvió común en lo que va de la temporada 2026, pues se vieron en tres ocasiones, esta será la cuarta vez que se enfrentan y todas ellas se inclinaron a favor de los cardenales, aunque la situación puede cambiar en las semifinales de la Liga BetPlay.

La primera presentación se dio en la Superliga en enero, cuyo duelo de ida quedó 1-1, en Barranquilla, y la vuelta fue goleada a favor de los santafereños por 3-0, lo que fue el primer trofeo de la temporada a manos de los albirrojos y por encima del conjunto que, un mes antes, fue campeón del fútbol colombiano.

- crédito Cristian Bayona / Colprensa
Santa Fe logró su primer título de 2026 en la Superliga frente a Junior, rival que volverá a enfrentar en semifinales de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Para el 22 de febrero se dio el segundo “round” entre Santa Fe y Junior, nuevamente en Barranquilla y por la octava jornada de la Liga BetPlay, en un partido que se definió por 2-1 para los locales en El Campín, donde Helibelton Palacios salió expulsado en los últimos minutos.

Como dato adicional, la última vez que estos dos clubes se vieron en unos playoffs del campeonato colombiano fue en el Torneo Apertura 2021, en cuartos de final y con marcador global de 3-1 a favor de los barranquilleros, cuya serie se definió en el estadio Centenario de Armenia porque no se dio el aval para el juego en El Campín.

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