Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata

Millonarios enfrentará en Copa Sudamericana a un reconocido técnico que dirigió a James Rodríguez en 2023 - crédito Colprensa / São Paulo FC

Millonarios tuvo otro partido complejo en la Copa Colombia ante Patriotas, ya que debió remontar para imponerse 3-2 en la tercera fecha. Este triunfo sirve como motivación de cara a la quinta jornada de la Copa Sudamericana, donde el equipo capitalino sigue en la disputa por acceder a los octavos de final o a los playoffs, según la tabla de posiciones del grupo C.

Millonarios enfrentará próximamente a un director técnico que tuvo a James Rodríguez bajo su conducción en uno de los clubes más reconocidos de Brasil. Este entrenador, con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, dirigirá a un rival directo de los azules en el grupo C, buscando asegurar el pase a la siguiente fase del certamen continental.

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Para el próximo encuentro, se prevé que el técnico Fabián Bustos pueda convocar a Sergio Mosquera y Falcao García, que ya retomaron los entrenamientos con la plantilla. Sin embargo, persisten dudas sobre la disponibilidad de Sebastián del Castillo, que sufrió una lesión en la Copa Colombia, así como por un golpe que encendió las alarmas respecto al estado físico de David Mackalister Silva.

El técnico que se medirá con Millonarios

El São Paulo anunció la llegada de Dorival Júnior, que estará al frente del equipo hasta fin de año, marcando su tercera etapa como entrenador del club paulista, al que desea sacar campeón nuevamente y pelear por un torneo internacional.

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El anuncio ocurre menos de dos días después de la salida de Roger Machado, que asumió en marzo tras la eliminación del club en la Copa do Brasil, torneo considerado prioritario para la temporada, pese a que se encontraba en las primeras posiciones del Brasileirao 2026.

Dorival Júnior regresó a São Paulo para clasificarlo a octavos de Copa Sudamericana, en el mismo grupo de Millonarios - crédito São Paulo FC

El entrenador de 64 años ya había sido el encargado de evitar el descenso del São Paulo en el Campeonato Brasileño de 2017. Su desempeño dejó una impresión positiva, lo que derivó en que su nombre fuera recurrente cada vez que la dirección técnica quedaba vacante.

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Dorival Júnior fue el entrenador que dirigió a James Rodríguez en São Paulo en 2023, lo puso en 14 partidos, nueve en condición de titular, y salieron campeones de la Copa de Brasil ese año, aunque el colombiano fue suplente en la final frente a Flamengo, y en enero de 2024 el timonel se fue a la selección brasileña.

Dorival Júnior, cuando fue técnico de Sao Paulo en 2023, le exigió a James Rodríguez que mejore algunas cosas de su juego - crédito Reuters / @jamesrodriguez10/Instagram

Actualmente, el Tricolor es cuarto en el Brasileirao con 24 puntos y enfrentará el sábado 16 de mayo a Fluminense por la fecha 16. Además, lidera el Grupo C de la Copa Sudamericana con ocho puntos, uno más que Millonarios, al que recibirá el martes 19 de mayo.

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Altas y bajas en el azul

Por los lados de los embajadores, las dos victorias en la Copa Colombia han servido para mantener el ánimo arriba en el equipo, aunque no se dice lo mismo en su juego porque triunfó de manera agónica en sus presentaciones ante Llaneros (1-0) en Bogotá y Patriotas (3-2) en Tunja.

En la última salida de Millonarios, Sebastián del Castillo salió lesionado en el segundo tiempo y David Mackalister Silva sufrió un golpe en el precalentamiento, aunque el capitán tuvo minutos en la parte complementaria y parece que la dolencia no pasó a mayores.

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Sebastián del Castillo no pudo terminar el partido ante Patriotas por una molestia física que lo tiene en duda en Millonarios - crédito Millonarios FC

Por otro lado, Sergio Mosquera y Falcao García ya entrenan con normalidad en el cuadro azul, como mencionó el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, así que dependerá del cuerpo técnico si los convoca para el viaje a Brasil, pues no tienen ritmo de competencia hace un buen tiempo.

Luego del juego en Copa Sudamericana, Millonarios volverá a jugar el sábado 23 de mayo frente a Boyacá Chicó por la fecha 4 de la Copa Colombia y después cerrará la fase de grupos en el torneo de la Conmebol el martes 26 del mismo mes contra O’Higgins, ambos duelos en El Campín.

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