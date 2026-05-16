Deportes

Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata

Los azules jugarán el martes 19 de mayo contra Sao Paulo por la quinta fecha del grupo C con el objetivo de sacar un buen resultado para pasar a la siguiente ronda del certamen

Guardar
Google icon
Millonarios
Millonarios enfrentará en Copa Sudamericana a un reconocido técnico que dirigió a James Rodríguez en 2023 - crédito Colprensa / São Paulo FC

Millonarios tuvo otro partido complejo en la Copa Colombia ante Patriotas, ya que debió remontar para imponerse 3-2 en la tercera fecha. Este triunfo sirve como motivación de cara a la quinta jornada de la Copa Sudamericana, donde el equipo capitalino sigue en la disputa por acceder a los octavos de final o a los playoffs, según la tabla de posiciones del grupo C.

Millonarios enfrentará próximamente a un director técnico que tuvo a James Rodríguez bajo su conducción en uno de los clubes más reconocidos de Brasil. Este entrenador, con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, dirigirá a un rival directo de los azules en el grupo C, buscando asegurar el pase a la siguiente fase del certamen continental.

PUBLICIDAD

Para el próximo encuentro, se prevé que el técnico Fabián Bustos pueda convocar a Sergio Mosquera y Falcao García, que ya retomaron los entrenamientos con la plantilla. Sin embargo, persisten dudas sobre la disponibilidad de Sebastián del Castillo, que sufrió una lesión en la Copa Colombia, así como por un golpe que encendió las alarmas respecto al estado físico de David Mackalister Silva.

El técnico que se medirá con Millonarios

El São Paulo anunció la llegada de Dorival Júnior, que estará al frente del equipo hasta fin de año, marcando su tercera etapa como entrenador del club paulista, al que desea sacar campeón nuevamente y pelear por un torneo internacional.

PUBLICIDAD

El anuncio ocurre menos de dos días después de la salida de Roger Machado, que asumió en marzo tras la eliminación del club en la Copa do Brasil, torneo considerado prioritario para la temporada, pese a que se encontraba en las primeras posiciones del Brasileirao 2026.

Dorival Júnior
Dorival Júnior regresó a São Paulo para clasificarlo a octavos de Copa Sudamericana, en el mismo grupo de Millonarios - crédito São Paulo FC

El entrenador de 64 años ya había sido el encargado de evitar el descenso del São Paulo en el Campeonato Brasileño de 2017. Su desempeño dejó una impresión positiva, lo que derivó en que su nombre fuera recurrente cada vez que la dirección técnica quedaba vacante.

Dorival Júnior fue el entrenador que dirigió a James Rodríguez en São Paulo en 2023, lo puso en 14 partidos, nueve en condición de titular, y salieron campeones de la Copa de Brasil ese año, aunque el colombiano fue suplente en la final frente a Flamengo, y en enero de 2024 el timonel se fue a la selección brasileña.

Dorival Júnior y James Rodríguez
Dorival Júnior, cuando fue técnico de Sao Paulo en 2023, le exigió a James Rodríguez que mejore algunas cosas de su juego - crédito Reuters / @jamesrodriguez10/Instagram

Actualmente, el Tricolor es cuarto en el Brasileirao con 24 puntos y enfrentará el sábado 16 de mayo a Fluminense por la fecha 16. Además, lidera el Grupo C de la Copa Sudamericana con ocho puntos, uno más que Millonarios, al que recibirá el martes 19 de mayo.

Altas y bajas en el azul

Por los lados de los embajadores, las dos victorias en la Copa Colombia han servido para mantener el ánimo arriba en el equipo, aunque no se dice lo mismo en su juego porque triunfó de manera agónica en sus presentaciones ante Llaneros (1-0) en Bogotá y Patriotas (3-2) en Tunja.

En la última salida de Millonarios, Sebastián del Castillo salió lesionado en el segundo tiempo y David Mackalister Silva sufrió un golpe en el precalentamiento, aunque el capitán tuvo minutos en la parte complementaria y parece que la dolencia no pasó a mayores.

Sebastián del Castillo
Sebastián del Castillo no pudo terminar el partido ante Patriotas por una molestia física que lo tiene en duda en Millonarios - crédito Millonarios FC

Por otro lado, Sergio Mosquera y Falcao García ya entrenan con normalidad en el cuadro azul, como mencionó el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, así que dependerá del cuerpo técnico si los convoca para el viaje a Brasil, pues no tienen ritmo de competencia hace un buen tiempo.

Luego del juego en Copa Sudamericana, Millonarios volverá a jugar el sábado 23 de mayo frente a Boyacá Chicó por la fecha 4 de la Copa Colombia y después cerrará la fase de grupos en el torneo de la Conmebol el martes 26 del mismo mes contra O’Higgins, ambos duelos en El Campín.

Temas Relacionados

MillonariosCopa SudamericanaDorival JúniorSao PauloJames RodríguezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se viene otro clásico en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

Los cardenales, que vienen en mejoría, arrancan la serie ante un cuadro Tiburón que sufrió para clasificar y está obligado a salir campeón tras el fracaso en la Copa Libertadores

Se viene otro clásico en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

Escándalo de Diego Valoyes en el fútbol argentino: dio positivo en prueba de alcoholemia mientras conducía

El delantero de Talleres afronta una serie de sanciones por parte del club, pues el hecho se registró justo antes del último encuentro por el Torneo Apertura

Escándalo de Diego Valoyes en el fútbol argentino: dio positivo en prueba de alcoholemia mientras conducía

Aumenta la campaña para que Sebastián Villa no vaya al Mundial: “Por menos le cortaron la cabeza a dos presentadores de televisión”

El extremo colombiano afrontó dos procesos legales por violencia de género en Argentina

Aumenta la campaña para que Sebastián Villa no vaya al Mundial: “Por menos le cortaron la cabeza a dos presentadores de televisión”

Jorge Luis Pinto, indignado por la ausencia de Hugo Rodallega en la prelista de Lorenzo: “Absurdo”

El exseleccionador destacó el rendimiento del goleador de Independiente Santa Fe y manifestó que se echa en falta ese perfil de jugador en la lista preliminar para el Mundial

Jorge Luis Pinto, indignado por la ausencia de Hugo Rodallega en la prelista de Lorenzo: “Absurdo”

Peleador colombiano protagonizó uno de los nocauts más rápidos en la historia del boxeo, se desplomó tras un golpe

Hay debate en redes sociales porque algunos usuarios acusan al cafetero de fraude

Peleador colombiano protagonizó uno de los nocauts más rápidos en la historia del boxeo, se desplomó tras un golpe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

Viviana Santos contó que fue víctima de acoso sexual: “Esa persona me hizo firmar un documento”

Violeta Bergonzi evalúa tomar acciones legales por los comentarios de Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos Colombia’

La historia de las canciones del Mundial: la FIFA toma las riendas y Shakira dice presente (1990-2006)

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá: fue víctima de la delincuencia

Deportes

Se viene otro clásico en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

Se viene otro clásico en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

Escándalo de Diego Valoyes en el fútbol argentino: dio positivo en prueba de alcoholemia mientras conducía

Aumenta la campaña para que Sebastián Villa no vaya al Mundial: “Por menos le cortaron la cabeza a dos presentadores de televisión”

Jorge Luis Pinto, indignado por la ausencia de Hugo Rodallega en la prelista de Lorenzo: “Absurdo”

Peleador colombiano protagonizó uno de los nocauts más rápidos en la historia del boxeo, se desplomó tras un golpe