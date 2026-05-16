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Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

El colombiano, que aún no termina la temporada con los alemanes, volvió a ser reconocido por su aporte con los bávaros en su primer año en el club

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El esfuerzo de Luis Díaz en Bayern Múnich ya le dio un título de Supercopa en Alemania y la Bundesliga, además de disputar la final de la Copa de Alemania - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
El esfuerzo de Luis Díaz en Bayern Múnich ya le dio un título de Supercopa en Alemania y la Bundesliga, además de disputar la final de la Copa de Alemania - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz cerró su primera temporada en el Bayern Múnich como uno de los futbolistas más destacados en ataque de las principales ligas europeas, sobresaliendo por su capacidad goleadora y de asistencia. Su actuación lo coloca entre los jugadores más efectivos del continente y refuerza su protagonismo al término del curso.

El colombiano fue tercero en un reconocido ranking sobre las cinco mejores ligas del Viejo Continente, que son las de Alemania, Francia, Italia, España e Inglaterra, pues integran a los mejores jugadores y clubes en el planeta, de ahí la importancia del buen momento del guajiro.

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Por lo pronto, “Lucho” terminará la Bundesliga y se alistará para el último encuentro de la temporada 2025/2026, que será en la final de la Copa de la Liga frente al Stuttgart en Berlín, donde se consagraría por tercera ocasión con la institución en menos de un año.

Las cifras de Luis Díaz entre los mejores de Europa

El cambio de Liverpool a Bayern Múnich terminó siendo el mejor movimiento del colombiano en su carrera, pues su nivel creció considerablemente por el apoyo de sus compañeros, las oportunidades del técnico Vincent Kompany y permitirle que juegue en su puesto original para mostrar todo su talento.

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Luis Díaz ocupa el tercer puesto en el ranking de jugadores de las principales ligas con 26 goles y 17 asistencias, según la plataforma Sofascore, solo superado por Lamine Yamal (24 goles y 17 asistencias) y su compañero Michael Olise (22 tantos y 26 pases de gol). Esto evidencia que Díaz, a sus 29 años, completó la temporada más productiva de su trayectoria en Europa.

Luis Díaz se convirtió en uno de los jugadores que más aportó a goles en Europa - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Luis Díaz se convirtió en uno de los jugadores que más aportó a goles en Europa - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El extremo forma parte de uno de los ataques más destacados del continente, al compartir la línea ofensiva en el Bayern con Harry Kane y Michael Olise. Esta consolidación en la élite coloca a Díaz entre los referentes del fútbol europeo y confirma su calidad en un entorno de altísimo nivel competitivo.

Además de eso, el colombiano calló las críticas con las que comenzó su periplo por el conjunto alemán, pues se cuestionó mucho el valor pagado por un atacante de 29 años, que fue 75 millones de euros al Liverpool en julio de 2025, pero el futbolista respondió con goles y asistencias.

Luis Díaz va a cerrar su primera temporada en Bayern Múnich como una estrella en la plantilla que aportó mucho para ganar la Bundesliga - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS
Luis Díaz va a cerrar su primera temporada en Bayern Múnich como una estrella en la plantilla que aportó mucho para ganar la Bundesliga - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

Próximos retos para el Bayern y Luis Díaz

El final de temporada del Bayern Múnich llegará con celebraciones y despedidas. El club recibirá el sábado 16 de mayo al Colonia en el Allianz Arena para festejar el título de la Bundesliga y rendir homenaje a jugadores como Leon Goretzka, Raphael Guerreiro y Nicolas Jackson, que no seguirán en el equipo.

Goretzka, que levantó siete títulos de Bundesliga desde su llegada en 2018, dejará el club sin destino confirmado. Guerreiro y Jackson también afrontarán su salida, este último tras su cesión desde el Chelsea. Además, defensores como Minjae Kim e Hiroki Ito podrían sumarse a la lista de bajas tras el cierre del ciclo actual.

Bayern Múnich tiene dos partidos más para cerrar la temporada: la última fecha de la Bundesliga y la final de la Copa de Alemania - crédito Lisi Niesner/REUTERS
Bayern Múnich tiene dos partidos más para cerrar la temporada: la última fecha de la Bundesliga y la final de la Copa de Alemania - crédito Lisi Niesner/REUTERS

Después de completar su campaña más goleadora, el próximo objetivo de Luis Díaz es la final de la Copa de Alemania, que se disputará el 23 de mayo. Al término de la temporada con el club, el guajiro se unirá de inmediato a la selección nacional para afrontar los dos compromisos amistosos ante Costa Rica y Jordania, y la preparación previa al Mundial, que iniciará en Medellín y Bogotá.

El atacante nacido en Barrancas llega a la selección fortalecido por el impulso de su mejor temporada en Europa, ilusionado por el papel que puede desempeñar y por el desafío de nuevos objetivos internacionales, pues quiere ser la figura en la Copa de la FIFA para quedar en la historia de los cafeteros.

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