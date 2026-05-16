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Aumenta la campaña para que Sebastián Villa no vaya al Mundial: “Por menos le cortaron la cabeza a dos presentadores de televisión”

El extremo colombiano afrontó dos procesos legales por violencia de género en Argentina

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Sebastian Villa - Selección Colombia
El colombiano de 29 años podría jugar su primer mundial - crédito Visuales IA

Que Sebastián Villa, extremo de Independiente Rivadavia en Argentina, que en el pasado afrontó dos procesos legales por violencia de género (fue condenado en uno de los casos), esté en la lista de 55 preseleccionados de la selección Colombia para la Copa del Mundo, ha generado comentarios divididos.

Mientras un sector afirma que Villa ya pagó por sus errores, figuras públicas rechazan su presencia en el equipo de fútbol nacional, al asegurar que no es un buen ejemplo para las nuevas generaciones.

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Entre los que están en contra de que Villa pueda representar a Colombia en el torneo internacional está Carlos Antonio Vélez, que en el programa Planeta Fútbol afirmó que espera que los dirigentes del FPC se unan para impedir que Villa esté en la lista de 26.

“Yo espero que en el próximo comité, aparezca algún dirigente con hija, esposa o nieta y diga que esto no”.

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Villa es uno de los referentes de Independiente Rivadavia en Argentina - crédito Reuters
Villa es uno de los referentes de Independiente Rivadavia en Argentina - crédito Reuters

El analista recordó que en 2011, Hernán Darío “El Bolillo” Gómez renunció a la dirección técnica de la selección Colombia luego de que se reveló que había golpeado a una mujer tras salir de un comercio nocturno en Bogotá.

De la misma forma, mencionó lo registrado recientemente con el escándalo protagonizado por dos reconocidos periodistas acusados de acosar sexualmente a sus colegas.

Entre sus argumentos, Vélez recordó que Villa fue condenado en uno de los procesos en su contra, mientras que el otro se resolvió luego de que el futbolista llegó a un acuerdo con la denunciante.

Por menos echamos a un técnico; por menos le cortaron la cabeza a dos presentadores de televisión. Ellos no tienen sentencia; acá hay sentencia; piden segunda oportunidad y yo creo que ya se la dieron al jugar de nuevo, en un equipo de pueblo, pero está jugando. Hay jugadores con más nivel que él, José Enamorado y hasta el propio Marino Hinestroza”.

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
Villa está entre los 55 jugadores que podrán estar en la Copa del Mundo con Colombia - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Vélez pidió que los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol se pongan en el lugar de las familias que han pasado por las consecuencias de problemas intrafamiliares o de violencia de género.

De la misma forma, mencionó que se debe dejar de señalar a Sebastián Villa como el salvador de la selección Colombia y lo comparó sarcásticamente con Michael Olise, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Póngase en el plan de padre, marido, hermano, de una mujer a la que le hagan lo que este señor le hizo a la otra parte. Desde el punto de vista tiene que ser que es Olise, que con él vamos a ganar el mundial. Sin él se podría ganar, hay quienes aseguran que tenemos asegurado el título y saben qué, deportivamente es un sobrevalorado”.

Las acusaciones por las que quieren a Villa fuera de la selección

El colombiano fue condenado por agredir a su expareja en Argentina - crédito AP
El colombiano fue condenado por agredir a su expareja en Argentina - crédito AP

Sebastián Villa enfrentó dos procesos judiciales relacionados con violencia de género. El primero se registró en 2020, cuando su expareja Daniela Cortés lo denunció por agresión física y psicológica, presentando pruebas de lesiones y amenazas.

Este caso avanzó en la justicia argentina, donde Villa jugaba para Boca Juniors, y llevó a una condena en primera instancia por lesiones leves agravadas.

En 2021, Tamara Doldán lo acusó de abuso sexual e intento de homicidio en un incidente que habría ocurrido en su domicilio tras una celebración en la que participaron otros futbolistas de Boca Juniors.

Villa negó ambos señalamientos, pero las investigaciones siguieron su curso en los tribunales, este proceso no avanzó luego de que las partes llegaron a un acuerdo; sin embargo, el impacto mediático hizo que Villa saliera de Argentina durante varios meses para jugar en el fútbol de Bulgaria.

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