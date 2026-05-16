“Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones”: gobernadora del Meta tras atentado que dejó dos muertos

Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés | EFE/ Carlos Ortega

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, confirmó el fallecimiento de la persona que acompañaba al exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, quien también perdió la vida tras un atentado ocurrido en ese departamento.

La mandataria se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde además anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

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“Acaba de fallecer la persona que acompañaba al exalcalde Rogers y quien también había resultado herido en el atentado. A su familia y seres queridos, nuestro más sentido pésame”, manifestó la gobernadora en el mensaje publicado este sábado.

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Gobernación del Meta ofrece recompensa

En el mismo pronunciamiento, Rafaela Cortés indicó que desde la Gobernación del Meta se dispuso una recompensa económica para avanzar en las investigaciones y facilitar la ubicación de los autores del atentado.

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“Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de este despreciable acto de violencia”, señaló la mandataria regional.

La gobernadora aseguró que desde el momento en que ocurrieron los hechos se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de seguridad, mientras se desarrollan operaciones en diferentes zonas del departamento.

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Autoridades desmintieron versiones sobre enfrentamientos

Dentro de su declaración pública, Cortés también hizo referencia a versiones que comenzaron a circular en redes sociales y plataformas digitales sobre supuestos enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros y el Ejército en la zona donde ocurrió el atentado.

“Desmentimos las múltiples versiones que circulan en internet sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército”, afirmó la gobernadora.

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Además, sostuvo que la prioridad de las autoridades se concentra en fortalecer las labores de investigación y el despliegue de la Fuerza Pública en el territorio.

Convocan consejo extraordinario de seguridad

Como parte de las medidas adoptadas tras el atentado, la Gobernación del Meta anunció la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad programado para este domingo a las 8:00 de la mañana.

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De acuerdo con la mandataria, a la reunión fueron convocadas autoridades nacionales y altos mandos de la Fuerza Pública.

Homicidio - Colombia | crédito Colprensa

“Con el fin de priorizar el despliegue de la Fuerza Pública y las investigaciones, he citado un Consejo Extraordinario de Seguridad en las instalaciones de la Gobernación del Meta para este domingo a las 8:00 a.m.”, indicó.

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Asimismo, expresó que espera contar con la participación del ministro de Defensa y representantes del Ejército y la Policía Nacional para definir nuevas acciones frente a la situación de seguridad en el departamento.

El atentado dejó dos víctimas mortales

La confirmación del fallecimiento de la persona que acompañaba al exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar elevó a dos el número de víctimas mortales relacionadas con el ataque.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre los responsables ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el atentado.

Las investigaciones avanzan mientras las autoridades regionales y nacionales refuerzan los operativos de seguridad en distintas zonas del Meta.

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