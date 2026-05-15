Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Abogados de Juvenal Ovidio Palmera, que está recluido en una prisión de Estados Unidos, cuestionaron la argumentación que ha expuesto la JEP en este caso

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Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, estudió economía en Bogotá antes de unirse a las Farc en 1987 - crédito Colprensa
'Simón Trinidad' busca volver a Colombia para comparecer ante la JEP - crédito Colprensa

Luego de la polémica que se generó por las dudas que se registraron tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de retirar la acreditación de víctima a Juvenal Ovidio Palmera, más conocido como “Simón Trinidad”, la defensa del exFarc ha decidido apelar.

Cabe recordar que “Simón Trinidad” fue capturado en 2004 y extraditado a Estados Unidos, donde cumple condena por cargos relacionados con secuestro y narcotráfico, pero ha intentado volver al país con la presunta intención de exponer su participación en el conflicto interno.

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En la tarde del 15 de mayo, Blu Radio expuso parte del documento con el que la defensa del exguerrillero ha pedido que se analice nuevamente el caso, debido a que argumenta que se trata de una “regresión grave”.

El recurso menciona la “contradicción” que la JEP tuvo al determinar que no existe una acreditación correcta para vincular a un compareciente de las extintas Farc, mientras que sí se ha registrado con exmiembros de otros grupos armados.

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La JEP afirma que sigue estudiando la tramitación como víctima del guerrillero 'Simón Trinidad' - crédito Europa Press
La JEP afirma que sigue estudiando la tramitación como víctima del guerrillero 'Simón Trinidad' - crédito Europa Press

La defensa de “Simón Trinidad” sostuvo que la decisión de la JEP no cuenta con los argumentos necesarios y que se habría motivado tras presión de terceros, recordando que su defendido había sido acreditado inicialmente.

La carga argumentativa que se le exige a la Sala de Reconocimiento para revocar una decisión que acreditó a una víctima en el proceso es sumamente alta. Debe explicar la forma en que, por un lado, respeta el principio pro víctima y, por otro, la decisión resulta más garantista que la acreditación. El Auto CGD-06 056 de 2026 no evalúa siquiera estos elementos, limitándose a anunciar un “error humano” sin detallar la evaluación de las consecuencias de revertir una acreditación procesal de una víctima. No obstante, el Auto posterior carece de los elementos que, por vía jurisprudencial, son necesarios para debidamente motivar una decisión judicial”, se lee en el documento expuesto por el medio citado.

Simón Trinidad lideró el frente 19 de las Farc y ascendió en la jerarquía del Bloque Caribe en los años noventa - crédito Partido Comunista Colombiano
El exFarc fue capturado en 2004 en Ecuador - crédito Partido Comunista Colombiano

La defensa del oriundo de Valledupar pidió revocar la decisión de la JEP y mantener en firme el conocimiento inicial como víctima del caso 06, también pide que se garantice que los afectados por el conflicto interno deben ser los pilares del cumplimiento del acuerdo de paz.

Como argumentos, se afirmó que el macrocaso podría avanzar con el relato de “Simón Trinidad”, que tendría observaciones y pruebas relevantes para conocer nuevos aspectos que no han sido revelados hasta la fecha.

Los abogados del condenado aseguraron que existe una estigmatización contra su cliente por haber sido parte de las Farc-EP; sin embargo, recordaron que el macrocaso busca clarificar como fue la persecución contra integrantes de la Unión Patriótica, no algún tipo de amnistía para excombatientes.

“Lo relatado también guarda amplia similitud con un hecho que, aunque no está expresamente determinado en ninguna de las decisiones, sí refleja un escenario de posible estigmatización en contra de la víctima por ser quien “representa” a las Farc-EP”.

'Simón Trinidad' - JEP
El excomandante de las Farc tiene 73 años - crédito Verdad Abierta

En ese sentido, la defensa destacó que lo firmado en el Acuerdo de Paz con el grupo armado estipula que las personas reconocidas como víctimas son aquellas que han sufrido algún tipo de afectación durante el conflicto interno, sin excluir a personas que hicieron parte de las Farc.

Lo mencionado en tanto podría entenderse, tácitamente, que su proceso de negación de derechos adquiridos como víctima se debió a la posición que este firmante representó para el país, mismo que la JEP mediante diversas decisiones de la Sala de Amnistía e Indulto e incluso la Srvr, ha trabajado por desmitificar”, es como termina el comunicado.

Hasta el momento, la Jurisdicción Especial para la Paz no ha contestado a la defensa del colombiano, que cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos.

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