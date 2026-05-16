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Jurados de votación en Colombia: estos son los horarios y funciones para las elecciones del 31 de mayo

Más de 850.000 ciudadanos fueron designados para cumplir esta labor durante la primera vuelta presidencial de 2026

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Puestos de votación en Bogotá-Colombia
Más de 850.000 ciudadanos fueron designados para cumplir esta labor durante la primera vuelta presidencial de 2026 - crédito Colprensa

Miles de colombianos deberán presentarse desde las 7:00 de la mañana del próximo 31 de mayo para cumplir su función como jurados de votación durante la primera vuelta presidencial en Colombia.

La Registraduría estableció las tareas y horarios que deberán cumplir los ciudadanos designados para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

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Según información publicada por El Espectador, los jurados serán los encargados de instalar mesas, verificar el material electoral, supervisar la votación y realizar el conteo de votos al cierre de la jornada.

Imagen de referencia. Puestos de votación en Corferias, Bogotá. Foto: Colprensa-Sergio Acero
Los jurados serán los encargados de instalar mesas, verificar el material electoral, supervisar la votación y realizar el conteo de votos al cierre de la jornada. Foto: Colprensa-Sergio Acero

La jornada inicia antes de abrir las urnas

Todos los ciudadanos designados como jurados de votación deberán llegar al puesto asignado a las 7:00 a. m. del domingo 31 de mayo.

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Durante esa primera hora deberán verificar el kit electoral, revisar urnas, tarjetones, formularios y demás elementos necesarios para el funcionamiento de la mesa.

Posteriormente, a las 8:00 a. m., comenzará oficialmente la jornada de votación en todo el país.

No hay una hora fija de salida.

Aunque las urnas cerrarán a las 4:00 de la tarde, los jurados no podrán retirarse inmediatamente.

Después del cierre deberán iniciar el escrutinio de votos, diligenciar formularios oficiales y entregar el material electoral a los delegados correspondientes.

Según explicó El Espectador, la salida dependerá del tiempo que tome el conteo y la organización de documentos en cada mesa.

Las principales funciones de los jurados

Cada mesa contará con seis jurados de votación, generalmente divididos entre principales y suplentes.

Durante la jornada deberán verificar las cédulas de ciudadanía, registrar votantes, entregar tarjetones, supervisar el depósito de votos en las urnas y devolver los documentos junto con el certificado electoral.

También tendrán la responsabilidad de garantizar el orden y el correcto funcionamiento de la mesa asignada.

El conteo de votos será manual

Al finalizar la jornada electoral, los jurados deberán destruir el material sobrante, abrir las urnas y realizar el conteo manual de votos.

Luego tendrán que clasificar los sufragios entre votos válidos, votos en blanco, nulos y no marcados.

Posteriormente deberán diligenciar los formularios E-14 con los resultados oficiales de la mesa.

Ese proceso será clave para el preconteo de resultados que divulgará la Registraduría durante la noche electoral.

Qué hacen los jurados remanentes

La Registraduría también designó jurados remanentes, quienes actuarán como reserva en caso de ausencia de otros jurados principales.

Estos ciudadanos deberán presentarse a las 7:30 a. m. y permanecer disponibles mientras los coordinadores verifican si existen vacantes en las mesas.

Si finalmente no son requeridos, podrán retirarse después de firmar asistencia y recibir las instrucciones correspondientes.

La multa por no asistir puede superar los $17 millones

Las autoridades electorales han reiterado que la designación como jurado de votación es de carácter obligatorio.

Quienes no asistan sin una excusa válida podrían enfrentar sanciones económicas que superarían los 17 millones de pesos, dependiendo del caso y la condición laboral del ciudadano.

Imagen de referencia. Puesto de votación durante las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022 (Colombia). Foto: Colprensa-Sergio Acero
Quienes no asistan sin una excusa válida podrían enfrentar sanciones económicas que superarían los 17 millones de pesos, dependiendo del caso y la condición laboral del ciudadano. Foto: Colprensa-Sergio Acero

Además, quienes sean designados también deberán prestar el mismo servicio en caso de una eventual segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio.

Así puede consultar si fue elegido

Los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados ingresando a la página oficial de la Registraduría Nacional.

Para realizar la consulta deberán acceder al menú “Electoral”, seleccionar la opción “Consulta jurado de votación” e ingresar el número de cédula.

Allí aparecerá el puesto, mesa y lugar donde deberán cumplir sus funciones durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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