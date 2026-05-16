Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

El reguetonero le obsequió unas camisetas a los dos creadores de contenido, pero dejó una reacción dividida con una de ellas - crédito @Davooxeneize/TikTok

Ryan Castro fue el más reciente invitado de Davoo Xeneize a su transmisión en vivo en Kick, en la que también estuvo presente La Cobra.

Dada la popularidad de los involucrados en plataformas digitales, los clips del encuentro entre el reguetonero y los dos creadores de contenido argentinos no tardaron en difundirse en redes sociales, destacando el ambiente distendido que se mostró en todo momento.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hubo un momento peculiar que giró alrededor de la pasión de los tres participantes por el fútbol. Para la transmisión, Castro llevó a modo de regalo tres camisetas. Las dos primeras eran de la selección Colombia: una de James Rodríguez y otra de Luis Díaz, ambas del mismo modelo usado durante la Copa América 2024 y en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Davoo inicialmente hizo juego con que se quedaría todos los regalos, mientras La Cobra le reclamaba. “¿No le va a dejar nada al amigo?“, expresó Ryan Castro, sonriendo al observar la situación. Con todo, les dijo que tenía un regalo más: una camiseta de Juan Fernando Quintero, con el ‘10′ de River Plate.

PUBLICIDAD

Al mostrarla, los dos influenciadores, reconocidos por ser hinchas de Boca Juniors, quedaron en silencio. “¿Cómo así? ¿No les gusta esta?”, expresó Ryan sin disimular su sonrisa, a sabiendas de que podía generar una reacción así. “Mire lo que le traje, de corazón”, añadió el cantante, mientras Davoo se mofaba de la situación con La Cobra: “Tenés que aceptarla, no seas desagradecido”, afirmó, mientras este pedía que le dieran la camiseta de Luis Díaz.

Debido a que Quintero convirtió uno de los goles decisivos ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018, respondieron con evasivas cuando Ryan Castro les quiso regalar la camiseta - crédito Javier Soriano/AFP

Posteriormente, la broma paró y La Cobra se probó la camiseta de Luis Díaz, pero debido a que la talla era menor, lucía muy apretado, lo que detonó más risas en el estudio.

PUBLICIDAD

“¡Lucho por respirar cada día!”, exclamó La Cobra, haciendo un doble sentido con el nombre del jugador del Bayern Múnich. “¡Cómo pegó la pretemporada, amigo!”, añadió, provocando las risas de Ryan Castro que decidió tomarse una foto con el creador de contenido.

Las risas no faltaron durante la transmisión en vivo, cuando los creadores de contenido se probaron los obsequios del cantante en vivo - crédito @Davooxeneize/TikTok

Ryan Castro fue protagonista en los Premios Nuestra Tierra 2026

Gracias al éxito de su LP Sendé de 2025, el cantante fue uno de los grandes ganadores de la velada en el Teatro Colsubisio de Bogotá, el pasado jueves 14 de mayo.

PUBLICIDAD

El paisa se llevó a su casa los galardones a Mejor Artista Urbano, además de Mejor Canción Afrobeat y Mejor Video Nuestra Tierra por su canción La Villa junto a Kapo.

Estos triunfos llegan en paralelo al impulso global de su recién lanzado álbum colaborativo Omerta junto a J Balvin, que debutó en el #7 del chart Top Albums Debut Global de Spotify, además de Top Albums Debut USA, marcando otro importante hito en su ascenso internacional.

PUBLICIDAD

Adicionalmente, ambos artistas confirmaron en días recientes que, para promocionar este proyecto colaborativo concretaron una alianza con Jordan Brand, la prolongación de las icónicas Air Jordan de Michael Jordan orientada a crear calzado urbano.

El modelo especial de las Jordan Brand alusivas a 'Omerta' será limitada a únicamente 100 pares de zapatillas - crédito @jbalvin/Instagram

Fruto de esta colaboración es el lanzamiento de una edición limitada de solo 100 pares de las Air Jordan 1 High OG creadas por ambos artistas, y presentadas con ocasión del lanzamiento de Omerta.

PUBLICIDAD

El modelo, denominado Triple Black, fusiona la estética y los códigos de lealtad asociados al título del disco, siendo parte de un exclusivo grupo Friends & Family sin distribución comercial masiva.

Estéticamente se evidencia que el modelo es completamente negro con acabados mate y satinados, una suela negra translúcida, detalles inspirados en códigos callejeros de Medellín y un uso minimalista de la marca, algo que contrasta directamente con las colaboraciones que Balvin viene haciendo para la marca desde su vinculación en 2020.

PUBLICIDAD