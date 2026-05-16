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Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

La barranquillera salió al paso del comunicado del padre de su hijo, Emiliano, y presentó durante una transmisión pruebas documentales que, según ella, demuestran que “El Agropecuario” es deudor moroso de la cuota alimentaria y fue declarado responsable de violencia intrafamiliar por un comisario de familia y un juez

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Durante una transmisión en vivo, Aida Victoria Merlano respondió al comunicado de Juan David Tejada luego de la visita del ICBF al domicilio de la barranquillera - crédito @aidavictoriam y @elreydelosagropecuarios/Instagram
Durante una transmisión en vivo, Aida Victoria Merlano respondió al comunicado de Juan David Tejada luego de la visita del ICBF al domicilio de la barranquillera - crédito @aidavictoriam y @elreydelosagropecuarios/Instagram

Aida Victoria Merlano se refirió de manera directa y extensa a la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su vivienda y a las declaraciones públicas de Juan David Tejada, padre de su hijo, Emiliano, que justificó su proceder argumentando la defensa de su derecho como padre.

En un extenso en vivo en Kick, Merlano defendió su postura con documentos, testimonios y mensajes. “Yo voy a hablar de esta situación todas las veces que se me dé la gana, porque primero tengo el derecho, segundo tengo la verdad y tercero tengo las pruebas”, expresó inicialmente.

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Durante la transmisión, Aida Victoria reaccionó al comunicado de Tejada, que afirmó que su actuación no buscaba atacar a nadie ni convertir la situación en un espectáculo mediático. Ante esto, Merlano fue contundente: “La situación no es relacionada con tu hijo Emiliano, sino contigo como padre irresponsable que eres, porque yo no hablo de mi hijo, hablo del papá de mi hijo, que eres tú”.

Aida Victoria reveló que su expareja le mandó al Bienestar Familiar por supuesto abandono de su hijo - crédito @aidavictoriam/ Instagram - Icbf Colprensa
Aida Victoria reveló que su expareja le mandó al Bienestar Familiar por supuesto abandono de su hijo, señalamientos que rechazó - crédito @aidavictoriam/ Instagram - Icbf Colprensa

Sobre la supuesta limitación en el régimen de visitas, Aida Victoria sostuvo: “Tú pudiste compartir con tu hijo bajo las condiciones que tú quieres, porque el comisario de familia así lo dispuso en un documento. Y número dos, yo nunca te he negado el derecho de ver a tu hijo, precisamente por eso lo ves y hasta subes historias con él”, advirtió.

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Merlano también se refirió a la decisión del Icbf y explicó: “El Bienestar Familiar llega porque el niño estaba abandonado y a cargo de personas que no conocía. Eso fue lo que dijeron. No para restituirte ningunos derechos a ti”. Ante la acusación de Tejada de que el menor quedó al cuidado de un tercero, dejó en claro que no fue el caso, pues le encomendó su cuidado a su niñera, que lo conoce desde que nació. “Le colaboraron con el niño mi mejor amiga y la niñera suplente, pero quedó a cargo de su niñera”, comentó.

En cuanto a la cuota alimentaria, Aida Victoria fue igualmente enfática: “La cuota que estableció el comisario es de 1.850.000 pesos. Eso al cambio son como quinientos y pico de dólares. Pero resulta que haciendo la conversión, el salario de la niñera de mi hijo es mil dólares. Entonces, se podría decir que tú aportas mensualmente la mitad del salario de una de las niñeras de mi hijo”, apuntó.

Durante la transmisión, Aida Victoria habló con su niñera, de nombre Mary, junto a la que reveló que Tejada al parecer no ha pagado su parte correspondiente de las vacunas de Emiliano.

Sobre las restricciones para las visitas, Merlano mostró documentos y sentencias: “No tengo que decir ‘presuntamente’ porque tengo el acta del comisario de familia y la sentencia del juez que certifica que yo sí viví violencia intrafamiliar contigo”, manifestó. “Yo fui víctima de violencia intrafamiliar y a diferencia de ti, no necesito andarme victimizando con palabras rebuscadas. Simplemente es mi verdad”.

- crédito @aidavictoriam/Instagram
La creadora de contenido acusó a Tejada de querer victimizarse usando a su hijo de escudo, algo que le reprochó durante la transmisión - crédito @aidavictoriam/Instagram

Merlano también abordó el señalamiento sobre la exposición del niño que hizo Tejada en su comunicado. “¿Es que acaso en algún medio de prensa donde se está hablando de tu pésima paternidad están poniendo fotos del niño? ¿O es que acaso el día que yo estaba hablando de tu pésima paternidad tenía a mi hijo acá cargado o lo estaba mostrando?”. Y concluyó: “No tiene que ver con tu hijo y no lo utilices de escudo. Porque eso de decir que es que estoy afectando al niño con lo que yo estoy haciendo, sería como venir yo a decirle a todas las madres que tienen que callarse por el bienestar de sus hijos e ignorar lo que ellas viven dentro de relaciones abusivas, conflictivas, dispares y, sobre todo, frente a todo el estrés y la angustia que es llevar el peso de una maternidad sola”.

Finalmente, Aida Victoria mantuvo su posición de hablar abiertamente sobre la situación: “Yo creo que ser buena madre no significa blanquearle la imagen al papá de mi hijo para que entonces él crea que su padre es una figura distinta a la que es. Ese cuento de: ‘los niños van a crecer y se van a dar cuenta de las cosas’. No, al final del día, él ha hecho públicos muchísimos hechos y yo entonces también tengo derecho a responder y hacer los míos”, sentenció.

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