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Viviana Santos contó que fue víctima de acoso sexual: “Esa persona me hizo firmar un documento”

La actriz bogotana reflexionó sobre la dificultad de abordar esta situación en su libro, y las limitaciones legales a las que hizo frente

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La actriz admitió haber sentido confusión y una carga emocional al no poder alzar la voz como otras mujeres que denuncian casos de acoso laboral y sexual - crédito @vivisantosp/Instagram
La actriz admitió haber sentido confusión y una carga emocional al no poder alzar la voz como otras mujeres que denuncian casos de acoso laboral y sexual - crédito @vivisantosp/Instagram

La actriz Viviana Santos reveló en el programa Lo Sé Todo que vivió una situación de acoso sexual durante el rodaje de una producción, experiencia que decidió narrar en su obra literaria Diario de una ilusa.

“Yo también sufrí una situación de acoso, no en ningún canal, pero sí con una persona específica con la que hice un proyecto”, afirmó Santos ante las cámaras del programa de Canal Uno.

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La actriz, si bien reconoció que era algo difícil de abordar, sostuvo que encontró “la forma de exorcizarlo a través de mi libro y en mi libro cuento la experiencia exactamente como ha sucedido, solo que sin nombres propios”.

Según explicó la actriz, uno de los factores que le impidieron abordar lo sucedido de manera más directa fue un documento legal que firmó con el implicado, que le impide hacer declaraciones que afecten su reputación.

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“Esa persona me hizo firmar un documento en el que yo no puedo denigrarle su nombre ni nada. Entonces, la única forma que yo usé, como pues, que pude realmente tener voz, fue por medio del personaje de Amanda en el libro”,

En ese sentido, Santos afirmó que solamente ha podido abordar el tema de manera específica con quienes ya leyeron su libro. “Si yo lo hablo así no más, me van a juzgar. Yo prefiero que entiendan la psicología del personaje en el libro y ya de ahí saquen sus conclusiones”, indicó.

Viviana Santos relató el episodio de acoso sexual del que fue víctima en su libro 'Diario de una ilusa'. La actriza aseguró que por un documento legal firmado con el implicado no puede revelar públicamente el nombre de la persona involucrada - crédito @vivisantosp/Instagram
Viviana Santos relató el episodio de acoso sexual del que fue víctima en su libro 'Diario de una ilusa'. La actriz aseguró que por un documento legal firmado con el implicado no puede revelar públicamente el nombre de la persona involucrada - crédito @vivisantosp/Instagram

La actriz también habló del impacto emocional que le ha dejado la experiencia y de la confusión que siente al ver a otras mujeres alzar la voz públicamente, particularmente en un momento donde el país está en vilo por las denuncias de acoso sexual y laboral en distintos medios de comunicación.

“Me he preguntado mucho eso, yo por qué no soy capaz de decir: ‘es que esta persona, esto, esto, esto’, como están saliendo todas estas valientes a hacerlo. Y no me he podido responder el porqué”, reconoció. Esa misma reflexión la llevó a cuestionarse su propio proceso de sanación: “No sé si me traumatizó o siento que de repente me han traumatizado todas esas microexperiencias que me han pasado a lo largo de mi vida”, afirmó.

Santos fue más allá al señalar que el acoso no es un episodio aislado en la vida de las mujeres, sino una constante que genera una carga de culpa difícil de sacudir: “El acoso en la vida de muchas mujeres está muy presente en general. O sea, no es solamente una experiencia, sino son muchas. Y uno termina preguntándose: ¿por qué yo? ¿Qué estoy haciendo yo mal para que eso me esté sucediendo a mí? ¿Qué señales estoy mandando? ¿Qué límites no sé que poner?”, señaló.

Respecto a si ha vuelto a ver al hombre implicado, la actriz fue escueta: “Creo que lo he visto de lejos”. Aclaró que, tras el incidente, ambos tuvieron que mantener contacto por compromisos profesionales derivados del proyecto compartido, pero que su postura fue clara desde entonces: “Simplemente, prefiero no hablar con él”.

En la entrevista, la actriz promocionó 'La presencia del vacío', cinta donde interpreta a Ángela y explora la evolución psicológica y emocional del personaje - crédito @vivisantosp/Instagram
En la entrevista, la actriz promocionó 'La presencia del vacío', cinta donde interpreta a Ángela y explora la evolución psicológica y emocional del personaje - crédito @vivisantosp/Instagram

Cuando el equipo de Lo Sé Todo le pidió que detallara qué fue exactamente lo que ocurrió, Santos se negó: “No puedo. En el libro está. Es la única forma en la que yo lo he podido hablar, a mi mejor amigo, a mi novio y en el libro”.

En la misma entrevista, Santos aprovechó para hacer promoción de su nueva película, La presencia del vacío, que llega a las salas de Colombia el próximo 21 de mayo. En el filme interpreta a Ángela, una mujer que, tras la muerte de su padre, se refugia en una cabaña en las afueras de la ciudad y vive una serie de sucesos que la hacen dudar de su cordura.

“Tiene toda una evolución psicológica, mental y emocional el personaje, que yo diría que para mí es el personaje que más me ha retado en mi vida y también del que me siento muy satisfecha ya al ver el resultado en pantalla”, adelantó la actriz.

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