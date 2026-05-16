ONU expresó su preocupación por presuntos intentos de hackeo contra organización feminista tras análisis electoral en Colombia

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia reaccionó al caso denunciado por LIMPAL Colombia sobre accesos no autorizados a sus redes y cuentas institucionales | (Reuters)

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia manifestó su preocupación por los presuntos intentos de hackeo denunciados por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL Colombia), luego de la publicación de un análisis relacionado con género y derechos humanos en el contexto electoral colombiano.

El pronunciamiento fue realizado a través de la cuenta oficial de la Misión de la ONU en Colombia en la red social X, donde el organismo internacional hizo referencia a la situación reportada por la organización feminista.

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“Desde @MisionONUCol expresamos preocupación por los intentos de hackeo contra @LIMPALCOLOMBIA tras la publicación de su análisis sobre género y DD.HH. en el contexto electoral. La defensa de los derechos y la construcción de paz también deben protegerse en entornos digitales”, señaló la misión.

El pronunciamiento fue realizado a través de la cuenta oficial de la Misión de la ONU en Colombia en la red social X, donde el organismo internacional hizo referencia a la situación reportada por la organización feminista | REUTERS/Jeenah Moon

LIMPAL denunció ingresos no autorizados a sus cuentas

Horas antes del pronunciamiento de Naciones Unidas, LIMPAL Colombia había emitido un comunicado público denunciando “ingresos no autorizados” en sus cuentas y redes sociales institucionales, así como intentos de hackeo posteriores a la divulgación de un análisis sobre el enfoque de género y los derechos de las mujeres en los planes de gobierno de candidaturas presidenciales.

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Según explicó la organización en el documento oficial, después de la publicación comenzaron a registrarse accesos sospechosos en sus plataformas digitales.

“Se han registrado ingresos no autorizados en nuestras cuentas y redes sociales institucionales e intentos de hackeo”, indicó la organización en el comunicado divulgado este mes.

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Activaron protocolos de seguridad digital

LIMPAL Colombia aseguró que activó protocolos internos de seguridad digital y adelantó acciones para recuperar el control de las cuentas afectadas y verificar el alcance del incidente.

LIMPAL Colombia aseguró que activó protocolos internos de seguridad digital y adelantó acciones para recuperar el control de las cuentas afectadas y verificar el alcance del incidente | Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Además, pidió a las personas no responder mensajes sospechosos ni compartir información sensible que pudiera ser solicitada de manera irregular desde perfiles que intenten suplantar a la organización.

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La entidad también recomendó verificar toda la información únicamente a través de sus canales oficiales.

La organización rechazó cualquier intento de intimidación

En el comunicado, la organización feminista rechazó lo que calificó como acciones orientadas a vulnerar el trabajo social y político de las mujeres y de las comunidades con las que trabaja.

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“Alertamos sobre las violencias digitales como una estrategia para callar, intimidar y silenciar la acción política de las mujeres, en particular de quienes defendemos los derechos humanos y nos asumimos feministas”, señaló LIMPAL Colombia.

Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, la protección de la información y la continuidad de sus labores relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz.

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La ONU vinculó el caso con la protección de derechos en entornos digitales

La reacción de la Misión de la ONU en Colombia se produjo en medio de las discusiones sobre seguridad digital, libertad de expresión y garantías para organizaciones sociales en el contexto electoral del país.

El organismo internacional enfatizó que la defensa de derechos humanos y los procesos de construcción de paz también requieren protección en escenarios digitales, especialmente frente a posibles ataques o vulneraciones informáticas.

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Hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre el origen de los accesos no autorizados denunciados por LIMPAL Colombia ni sobre posibles investigaciones relacionadas con el caso.